Опасность совместного сна: эксперт показал, почему нельзя брать младенца в свою постель

Австралийский эксперт по безопасности детей, который ведет блог в TikTok, показал в чем опасность совместного сна с младенцем в родительской постели.

Почему никогда не следует укладывать ребенка спать во взрослой кровати, рассказал австралийский TikToker BabySleepCode. Оказывается, дело не только в том, что младенец может скатиться на пол. Эксперт по безопасности детей показал, почему матрас для взрослых небезопасен для ребенка.

В коротком ролике он продемонстрировал разницу между детским матрасом и взрослым.

Большинство матрасов для взрослых небезопасны для сна младенцев.

Дети учатся переворачиваться со спины на животик в возрасте от восьми недель до пяти месяцев. В среднем восьминедельный ребенок весит 5 кг, а к пяти месяцам — 7 кг. На матрасе для детской кроватки вокруг ребенка не будет вмятин, поэтому любой риск, связанный с дыханием, низок.

Чтобы представить того же восьминедельного ребенка на взрослом матрасе средней жесткости, эксперт использовала гири, с помощью которых продемонстрировала провал, вызванный телом ребенка на обоих матрасах. На взрослом матрасе гири утонули намного глубже.

Комментируя возражения подписчиков, которые обратили внимание на то, что в теле ребенка вес распределятся более равномерно, чем это происходит в случае с гирями, эксперт подчеркнул, что даже при другом распределении веса на мягком взрослом матрасе будет небезопасное вдавливание.

Так что мягкий матрас для младенца - это очень опасный эксперимент, от которого лучше воздержаться.

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