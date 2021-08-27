Физическая активность во время отдыха: интересные подвижные игры

Подвижные игры - действенный метод обучения, воспитания, физического развития. Вспомните украинские народные игры, возможно, они заинтересуют вашего ребенка.

Игра "Гречка"

Ребенок сгибает левую ногу в колене, поддерживает ее левой рукой, правой держится за взрослого, если ребенок маленький, может прыгать на двух ногах. Для старших сложнее: двое детей свободные руки кладут на плечи друг другу. Прыгаем на одной ноге, проговариваем слова, пока кто-то не встанет на две ноги.

Ой, чук, гречки,

Черные овечки.

А я гречки намелю,

Гречаники напеку.

Затем ногу меняем. Учитывайте возраст ребенка, выбирайте вариант от простого к сложному — это правило основное для каждой игры.

Игра "В реку гоп"

В нашем случае "В море гоп" - прыгаем в воду.

"На берег гоп" - прыгаем назад.

Внимание: если повторяем фразу второй раз, все стоят на месте.

Игра "Битва ракушек"

Наберите маленьких морских ракушек. Два игрока. Берем одну ракушку, кладем на большой палец и толкаем ракушку в направлении "противника", прилагая усилия, давим, пока одна из ракушек не треснет или в ней не образуется дырочка. Оставьте ракушку, которая "победила", на память. А из ракушек с дырочками сделайте гавайская бусы, браслеты на руку, ногу, нанизав их на нитку.

Игра "Море волнуется"

Где еще ребенок поймет, как волнуется море?

"Море волнуется раз, море волнуется 2, море волнуется 3" — дети начинают бегать, прыгать, имитируют морские волны руками.

"Море спокойное, морская фигура на месте замри!". Правила: шевелиться, говорить, смеяться нельзя, но правила придумать свои не запрещено, выберите ведущего. Усложняем: нарисуйте круг на песке - останавливаться надо только в кругу, развивайте внимательность. После того как замерли, нужно прикоснуться к ребенку или сказать слово, выбранное вами в начале игры. Начинается театр пантомимы - смотрите, угадывайте, какую фигуру показывает ребенок. Если не угадали, вам придумывать фигуру.

Игра "Летающая тарелка".

Пластмассовый летающий диск - это спортивный снаряд, называют его "фризби". А у нас есть бумажные тарелки, бросаем их, надо поймать и отбросить, стараясь не уронить в воду. После игры не забываем отнести все в мусорное ведро.

Игра "Попади в мишень"

Эта игра требует внимания, чтобы рядом не было людей. Мишенью может быть ведро, которое плавает на воде, бумажный челнок. Бросаем в мишень камешком или раковиной. Впоследствии мишень начинает тонуть. Набираем камни, снова начинаем игру, которая понравится детям и родителям.

Лодочки из бумаги запускаем на воду, образуем руками волны, гоним к берегу, кто быстрее.

Игра "Ловись рыбка"

Игра "Ловись рыбка"

Дети делают озеро, запускают туда воду. Или можно набрать воды в небольшую емкость, положить маленькие игрушки на магнитах, вырезать рыбки из бумаги. Сделать лодочки из листочков. Эта игра привлекает малышей.

Игра "Фантастические камни"

Ходите с ребенком вдоль берега, собирайте камни. Затем бегом к выбранному объекту - кто первый, и снова спокойно ходим. Собрали камни, отдыхаем, а ребенок превращает их в игрушки или интересные предметы для игры, разрисовывает.

На отдыхе можно рисовать маркером, фломастером, мелом, возьмите домой несколько камней и воспользуйтесь красками. Вот таких "монстриков" нарисовал Марко.

Игры в лесу

Игра "Попади шишкой в цель", "Пройди змейкой между шишек", "Бегите к дереву, которое я назову", "Найди дерево, на котором растут шишки, желуди и т.п." Правила здесь понятны, но расскажите, как надо вести себя в лесу.

Дети живут в мире игры, фантазии, творчества. Придумайте вместе игру, в которую будут играть дети через 10 лет! Дайте название. Запишите ваши приключения.

Подвижные игры улучшают настроение, развивают физически, сплачивают, объединяют. Используйте возможность вернуться в детство.

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