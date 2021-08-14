Грудное вскармливание: о трещинах, режиме кормления и качестве грудного молока

Грудное вскармливание успокаивает ребенка, утоляет чувство голода, защищает малыша от вирусов, бактерий и паразитов. Формирует здоровую микрофлору и крепкую эмоциональную связь с мамой. Является основой для роста и развития малыша.

О том, как прикладывать ребенка к груди, как долго кормить и можно ли повлиять на качество молока, рассказала заведующая отделением по грудному вскармливанию в клинике ISIDA Нестерова Виктория Александровна.

Молочный путь: три этапа лактации

После рождения ребенка в молочных железах женщины есть специальное молоко для новорожденных – молозиво. Молозиво – это концентрат белков, иммунных факторов, витаминов, антиоксидантов, необходимых для первой естественной иммунизации ребенка. Вырабатывается оно в небольших объемах первые 3-5 суток после родов, но в груди присутствует с середины беременности. Поэтому даже после преждевременных родов мама сможет накормить ребенка молозивом, которое полностью обеспечивает потребности новорожденного в первые дни жизни.

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К середине первой недели молозиво сменяется переходным молоком. Грудь наливается, тяжелеет. Через 10-14 дней, когда заканчивается переходной период, молоко приобретет зрелый состав, продолжая подстраиваться под потребности ребенка. Зрелое молоко – полупрозрачное, может иметь зеленоватый оттенок, что является нормой. Оно качественное и достаточно жирное.

После года кормлению грудью молоко не теряет питательной ценности. Со временем процент белков и жиров увеличивается, чтобы растущий малыш получал достаточно энергии. Также в нем становится больше иммуноглобулинов и других защитных факторов. Таким образом молоко защищает любопытного исследователя мира, который все тянет в рот и ее не умеет мыть руки, от инфекций.

Пять правил кормления грудью

Правило первое – во время кормления грудью вам должно быть комфортно. Устройтесь с опорой под спину и плечи, чтобы вам было удобно.

Прижмите ребенка к своему телу – животиком, грудью, коленками (животик к животику). Он не должен лежать на спине с повернутой вбок головой. Проследите за тем, чтобы сосок указывал на носик малыша (как будто он пытается его понюхать). Подбородок и щеки были в тесном контакте с грудью, нижняя губка вывернута вниз.

Ребенок умеет сосать грудь, но правильное положение поможет ему захватить грудь там, где надо, то есть со стороны подбородка. Сосок окажется глубоко во рту, и он будет эффективно "доить" язычком ареолу. Это позволит ему наестся, а вам избежать образования трещин.

Второе правило– прикладывайте ребенка к груди, когда он просит. Откликайтесь на ранние признаки голода, не дожидаясь плача. Если малыш плохо набирает или потерял вес, предлагайте ему грудь как можно чаще и не по требованию. Следите за тем, чтобы было минимум 10-12 кормлений в стуки.

Во время кормления предлагайте ребенку обе груди. Пусть он пососет какую захочет, смягчит ее и опустошит. Затем предлагайте другую. В некоторых парах "мама-ребенок" малыш довольствуется одной грудью за одно кормление, в некоторых опустошает обе груди. Если ребенок во время текущего кормления наелся молоком из одной груди, во время следующего прикладывания предлагайте ему неопорожненную грудь. Не стремитесь сберечь молоко в груди до следующего кормления, поскольку это может привести к снижению лактации.

Третье правило – находитесь в тесном эмоциональном и телесном контакте с ребенком. Во время кормления обнимайте ребенка, прижимайте к себе, открывайте ладошки, снимая "царапки". Тепло маминого тела оказывает успокаивающее действие на нервную систему малыша. Этот контакт жизненно важен для развития ребенка и работы головного мозга.

Если малыш неспокоен, вертится у груди или же “зависает” на ней подолгу, не отбирайте грудь сразу. Сосание груди для ребенка – это не только процесс насыщения, но и форма общения с мамой. Попробуйте поменять положение, приложить ребенка к другой груди, обнимите его, погладьте по спинке.

Четвертое правило – до 6 месяцев кормите ребенка только грудным молоком. Не давайте ему другую пищу, не допаивайте водой. В грудном молоке, кроме белков, жиров, углеводов, витаминов, иммуномодуляторов и других полезных ингредиентов, присутствует достаточное количество воды. После полугода, вместе с введением прикорма, предлагайте воду из чашки, но не заставляйте пить, сохраняя грудное вскармливание.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка грудью до 2 лет и более, со своевременным вводом прикорма в 6 месяцев.

Пятое правило – заботьтесь о себе. Отдыхайте, как только представится возможность. Спите, когда спит ребенок. Делегируйте домашние дела партнеру или родным. Не пытайтесь все успеть, решайте первоочередные задачи.

Если вам кажется, что вы не справляетесь с кормлением, у вас вырабатывается мало молока, не получается правильно приложить ребенка к груди, проконсультируйтесь со специалистом по грудному вскармливанию и педиатром. При желании лактацию можно вернуть, даже если вы полностью перешли на искусственное вскармливание. Процесс возврата лактации называется релактация.

О качестве грудного молока

Ваше грудное молоко – качественное и именно такое, какое нужно вашему ребенку. Количество жира, белка и сахара в нем не зависит от питания. Возраст, национальность, количество родов в анамнезе и другие показатели тоже не влияют на качество и количество вырабатываемого молока. Грудь производит молоко по записанному в генах рецепту. Не заставляйте себя есть халву, сливочное масло или сметану – дополнительный жир пойдет не в молоко.

Ваш рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. И состоять из продуктов, которые вы любите, ели до беременности, во время беременности и хорошо переносите. Это каши, овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба, сыр, молочные продукты, небольшое количество жиров с преобладанием растительных масел, источники Омега-3 жиров. На грудном вскармливании вы можете позволить себе любимый десерт и чашку кофе. Запрет на красные, желтые фрукты или овощи, цитрусовые, приправы, грибы, мясные блюда – устаревший миф.

Достаточное и разнообразное питание необходимо не для повышения качества молока, а для вашего здоровья, самочувствия и сопротивляемости инфекциям.

Пусть ваш опыт грудного вскармливания будет успешным!

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