Ходунки для детей: действительно ли они нужны и чем могут навредить здоровью / © Credits

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Одним из популярных подарков на рождение, крестины или другие праздники часто становятся детские ходунки. На первый взгляд, кажется, что это идеальный вариант: малыш двигается, изучает пространство, а родители могут на несколько минут отдохнуть. Но действительно ли ходунки так безопасны и полезны, специально для страницы Medical TV рассказала педиатр Марина Шакотько, а также объяснила, что, несмотря на популярность, ходунки могут нанести больше вреда, чем пользы.

Почему родители выбирают ходунки

Обычно родители покупают ходунки по следующим соображениям:

ребенок в них будто быстрее научится ходить;

малыш занят, а у родителей есть несколько свободных минут;

ребенок в безопасном ограниченном пространстве и не может упасть или добраться до опасных предметов.

На первый взгляд сплошные плюсы. Но это лишь поверхностная картинка.

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Что происходит с телом ребенка в ходунках

Физиологически организм ребенка развивается постепенно:

укрепляются мышцы спины, шеи, таза;

формируется координация;

стабилизируется опорно-двигательная система.

Когда ребенка ставят в ходунки слишком рано — в 6-8 месяцев — его тело еще не готово к вертикальной нагрузке.

Ходунки создают ошибочное чувство уверенности в движениях: ребенок будто «ходит», но на самом деле его тело лишь имитирует этот процесс, не привлекая нужные мышцы в естественном порядке.

Риски и последствия использования ходунков

Нарушения развития опорно-двигательной системы. Ранние нагрузки на еще не окрепшие суставы и позвоночник могут привести к деформациям позвоночника, тазобедренным суставам, проблемам с осанкой в будущем.

Формирование неправильной ходьбы. Ребенок привыкает передвигаться на носочках, поскольку стопа еще не готова к правильному перекату во время ходьбы. Это может сохраниться и после отказа от ходунков — родители часто замечают, что ребенок потом ходит «на цыпочках».

Нарушение формирования стопы. Из-за неестественного положения стопы возможно развитие плоскостопия, деформаций пальцев, проблем с равновесием.

Задержка самостоятельных навыков. Ребенок, активно пользующийся ходунками, может позже начать самостоятельно садиться, ползать и ходить. Он не тренирует равновесие, координацию и другие необходимые навыки.

Потенциальные травмы. Несмотря на мнимую безопасность, в ходунках ребенок может добраться до опасных предметов, упасть с лестницы, перевернуться вместе с ходунками.

Польза ходунков

С медицинской точки зрения, толку от них нет. Ни одна официальная медицинская организация не рекомендовала использование ходунков. Их даже предлагают запретить для продажи во многих странах.

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Если вы ищете безопасную альтернативу, лучше предоставить ребенку просторное, безопасное пространство для самостоятельного изучения мира: мягкий коврик, манеж, пол с ковром без мелких предметов.

Когда ребенок готов ходить самостоятельно

Каждый ребенок индивидуален, но обычно:

самостоятельно садится — около 6-8 месяцев;

уверенно ползает — 7-10 месяцев;

встает у опоры — 9-11 месяцев;

делает первые шаги — 12-15 месяцев.

Естественное развитие предполагает, что сначала ребенок учится держать равновесие когда сидит, потом стоит у опоры и только после этого начинает ходить. Ходунки нарушают эту последовательность.

Ходунки — не обязательное и не столь безопасное устройство. Лучшее, что могут сделать родители — позволить ребенку развиваться в своем естественном темпе. Активное ползание, самостоятельные попытки вставать и ходить без дополнительных приспособлений — это залог правильного формирования опорно-двигательной системы и здорового будущего вашего малыша.

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