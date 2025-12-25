ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Хорошая мама: кто это и почему это точно не про идеальность

В современном мире материнство часто выглядит как бесконечный список ожиданий: быть внимательной, терпеливой, интуитивной, всегда присутствовать и при этом не терять себя. Соцсети, советы экспертов и даже ближайшее окружение легко могут убедить, что «хорошая мама» — это почти сверхчеловек.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Хорошая мама.

© Credits

Однако, у психологии есть гораздо более успокаивающий ответ. Издание Psychology Today напоминает, что для здорового развития ребенка матери не нужно быть идеальной. Достаточно быть «достаточно хорошей» и это не компромисс, а подтвержденная стратегия воспитания.

Феномен «достаточно хорошей мамы»

Это понятие ввел британский педиатр и психоаналитик Дональд Винникотт. Его идея проста и одновременно революционна: ребенку полезна не безупречная, а живая мама.

В первые месяцы жизни младенец действительно нуждается в быстрой и чуткой реакции на свои потребности. Но со временем абсолютная мгновенность становится лишней. Когда мама не может сразу откликнуться из-за быта, работы или усталости, ребенок сталкивается с первым, очень важным опытом: небольшой фрустрацией. И именно она:

  • помогает развивать психологическую устойчивость

  • формирует способность ждать

  • закладывает основу саморегуляции и самостоятельности

В безопасной, любящей среде такие «маленькие неудобства» не вредят — они обучают.

Материнство как биологический механизм

Материнская забота — это не только эмоция, но и физиологический регулятор. Отдельные действия матери, например, тепло, прикосновение, кормление или поглаживание, влияют на различные системы организма младенца:

  • стабилизируют сердцебиение

  • регулируют дыхание

  • способствуют развитию нервной системы

Это значит, что инстинкты работают. Маме не нужно постоянно анализировать каждое движение, естественные действия уже имеют мощный эффект. Иногда лучшее, что можно сделать — довериться себе.

Темперамент ребенка: то, что нельзя «исправить»

Еще одна важная идея — все дети рождаются разными. И это не результат воспитания, а в значительной степени генетически обусловленный темперамент. Психиатры говорят, что:

  • одни дети спокойнее, другие — эмоциональнее

  • кто-то открыт к миру, кто-то осторожен

  • кто-то легко адаптируется, кто-то требует больше времени

Эти особенности не являются «проблемой», которую надо исправить. Задача родителей — увидеть, принять и помочь ребенку взаимодействовать с миром в собственном ритме.

Иногда мама может легко находить общий язык с ребенком, похожим на нее. А иногда — испытывать трудности с совсем другим темпераментом. Это нормально и не означает, что она «плохая».

Простые действия и большое влияние

Психологи отмечают, что именно обыденные вещи имеют наибольшее значение.

  • Контакт «кожа к коже» — даже во время кормления из бутылочки

  • Разговор с младенцем — во время переодевания, купания, прогулок

  • Чтение и голос — человеческая речь стимулирует развитие мозга с первых дней

Эти действия не требуют специальных знаний или идеальных условий — только присутствия.

Чувство тревоги и вины знакомо почти каждой маме. Но психология предлагает другой фокус: не на контроле, а на взаимодействии. Не на идеале — а на живой связи. Быть «достаточно хорошей мамой» означает быть внимательной, но не безупречной, ошибаться и восстанавливать контакт и любить, а не соответствовать стандартам. Возможно, это самая теплая и самая реалистичная модель материнства, которую мы можем предложить и себе, и детям.

