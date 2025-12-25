Хорошая мама: кто это и почему это точно не про идеальность

Хорошая мама. / © Credits

Однако, у психологии есть гораздо более успокаивающий ответ. Издание Psychology Today напоминает, что для здорового развития ребенка матери не нужно быть идеальной. Достаточно быть «достаточно хорошей» и это не компромисс, а подтвержденная стратегия воспитания.

Феномен «достаточно хорошей мамы»

Это понятие ввел британский педиатр и психоаналитик Дональд Винникотт. Его идея проста и одновременно революционна: ребенку полезна не безупречная, а живая мама.

В первые месяцы жизни младенец действительно нуждается в быстрой и чуткой реакции на свои потребности. Но со временем абсолютная мгновенность становится лишней. Когда мама не может сразу откликнуться из-за быта, работы или усталости, ребенок сталкивается с первым, очень важным опытом: небольшой фрустрацией. И именно она:

помогает развивать психологическую устойчивость

формирует способность ждать

закладывает основу саморегуляции и самостоятельности

В безопасной, любящей среде такие «маленькие неудобства» не вредят — они обучают.

Материнство как биологический механизм

Материнская забота — это не только эмоция, но и физиологический регулятор. Отдельные действия матери, например, тепло, прикосновение, кормление или поглаживание, влияют на различные системы организма младенца:

стабилизируют сердцебиение

регулируют дыхание

способствуют развитию нервной системы

Это значит, что инстинкты работают. Маме не нужно постоянно анализировать каждое движение, естественные действия уже имеют мощный эффект. Иногда лучшее, что можно сделать — довериться себе.

Темперамент ребенка: то, что нельзя «исправить»

Еще одна важная идея — все дети рождаются разными. И это не результат воспитания, а в значительной степени генетически обусловленный темперамент. Психиатры говорят, что:

одни дети спокойнее, другие — эмоциональнее

кто-то открыт к миру, кто-то осторожен

кто-то легко адаптируется, кто-то требует больше времени

Эти особенности не являются «проблемой», которую надо исправить. Задача родителей — увидеть, принять и помочь ребенку взаимодействовать с миром в собственном ритме.

Иногда мама может легко находить общий язык с ребенком, похожим на нее. А иногда — испытывать трудности с совсем другим темпераментом. Это нормально и не означает, что она «плохая».

Простые действия и большое влияние

Психологи отмечают, что именно обыденные вещи имеют наибольшее значение.

Контакт «кожа к коже» — даже во время кормления из бутылочки

Разговор с младенцем — во время переодевания, купания, прогулок

Чтение и голос — человеческая речь стимулирует развитие мозга с первых дней

Эти действия не требуют специальных знаний или идеальных условий — только присутствия.

Чувство тревоги и вины знакомо почти каждой маме. Но психология предлагает другой фокус: не на контроле, а на взаимодействии. Не на идеале — а на живой связи. Быть «достаточно хорошей мамой» означает быть внимательной, но не безупречной, ошибаться и восстанавливать контакт и любить, а не соответствовать стандартам. Возможно, это самая теплая и самая реалистичная модель материнства, которую мы можем предложить и себе, и детям.