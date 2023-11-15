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Игра, которая точно понравится детям: идея интерактива для большой компании

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
136
Время на прочтение
1 мин
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Игра, которая точно понравится детям: идея интерактива для большой компании

Игра, которая понравится детям / Фото: Credits

Иногда мы не знаем, чем занять детей, тогда на помощь приходят игры, но что делать, когда идеи развлечений кончились? Попробуйте такую игру - и ваши дети точно ее оценят.

Нарисуйте на земле круги и включите ритмическую музыку. Далее выстройтесь в две шеренги перед кругами друг напротив друга и прыгайте, как показано в видео. Главное в этой игре - не сбиться с ритма и пропрыгать до последнего ряда кругов.
Эта игра отлично подойдет для большой компании. Играть могут как дети, так и взрослые. Такой интерактив будет уместен в школе или на празднике, когда дети не знают, чем себя занять.

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Дата публикации
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