-
- Дети
- 202
- 2 мин
Игра Roblox — что родителям нужно знать о популярной онлайн-платформе для детей
Игра Roblox — одна из самых популярных платформ для детей, которая сочетает игру, творчество и социальное взаимодействие. Но последние месяцы родители и эксперты по безопасности бьют тревогу, действительно ли компания делает все возможное, чтобы защитить самых маленьких пользователей.
На первый взгляд, Roblox может показаться просто еще одной игрой вроде Minecraft или Pokémon. На самом деле это целый виртуальный мир, в котором дети создают аватары, играют в миллионы пользовательских игр, от квестов и модных показов до квест-комнат и фантастических приключений, общаются с другими пользователями, часто незнакомыми, со всего мира и зарабатывают внутреннюю валюту Robux и строят собственные сообщества, об этом рассказало издание SheKnows.
Пожалуй, самое точное сравнение — это симбиоз YouTube, LEGO и Метавселенной, управляемый в большой степени самими детьми. А популярность платформы впечатляет: более 151 миллиона активных пользователей ежедневно.
Проблема №1: система проверки возраста
Roblox хвастается AI-системой проверки возраста, которая должна ограничивать детей в общении со взрослыми. Пользователи должны сделать короткое видео или загрузить ID. На практике возникают проблемы:
дети ошибочно определяются взрослыми
взрослые притворяются детьми
общая путаница в определении возраста
По статистике RoMonitor, 40% пользователей Roblox — дети до 13 лет, несмотря на ограничения для этой группы.
Результат — волна критики на TikTok, Instagram и других соцсетях, где родители и сами дети разоблачают неспособность компании обеспечить безопасную среду.
Проблема №2: судебные иски
Сотни родителей уже подали коллективные иски против Roblox, в которых требуют:
прекратить принуждение решать споры через частную арбитражную систему,
отвечать публично за случаи груминга, сексуального насилия или финансовых мошенничеств на платформе.
Этот вопрос выходит далеко за пределы онлайн-игры, ведь безопасность детей в сети становится делом общественного резонанса.
Опасность Robloх
Даже с ограничениями и модерацией, платформа остается масштабным социальным пространством, где можно:
есть риск мошенничества
контент не всегда соответствует возрасту
дети могут общаться с незнакомцами
Инциденты уже случались:
подростка якобы подманили через Roblox перед похищением
угрозы через игру привели к уголовным делам.
Несколько генеральных прокуроров штатов США подали иски против Roblox за нарушение безопасности детей. Европейские страны также проверяют, соответствует ли платформа законам о защите детей.
Достаточно ли «защитных ограждений»
По мнению экспертов:
Roblox все еще опасен для маленьких пользователей без тщательного надзора,
дети могут застревать в игре, даже когда встречают что-то неприятное,
родители должны внимательно следить не только за контентом, но и за процессом игры, например, как работает чат, приватность и взаимодействие в сообществах.
Совет: устанавливайте ограничения, но не слишком строго — иначе дети могут скрывать действия.
Roblox — это мир возможностей и творчества для детей, но и огромная ответственность для родителей. Основное правило — наблюдать, контролировать, разговаривать. Своевременные ограничения, понимание платформы и активное участие в игре детей помогут сделать онлайн-опыт безопасным, а игру — действительно увлекательной и творческой.