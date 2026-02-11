Игра Roblox / © Associated Press

Реклама

На первый взгляд, Roblox может показаться просто еще одной игрой вроде Minecraft или Pokémon. На самом деле это целый виртуальный мир, в котором дети создают аватары, играют в миллионы пользовательских игр, от квестов и модных показов до квест-комнат и фантастических приключений, общаются с другими пользователями, часто незнакомыми, со всего мира и зарабатывают внутреннюю валюту Robux и строят собственные сообщества, об этом рассказало издание SheKnows.

Пожалуй, самое точное сравнение — это симбиоз YouTube, LEGO и Метавселенной, управляемый в большой степени самими детьми. А популярность платформы впечатляет: более 151 миллиона активных пользователей ежедневно.

Проблема №1: система проверки возраста

Roblox хвастается AI-системой проверки возраста, которая должна ограничивать детей в общении со взрослыми. Пользователи должны сделать короткое видео или загрузить ID. На практике возникают проблемы:

Реклама

дети ошибочно определяются взрослыми

взрослые притворяются детьми

общая путаница в определении возраста

По статистике RoMonitor, 40% пользователей Roblox — дети до 13 лет, несмотря на ограничения для этой группы.

Результат — волна критики на TikTok, Instagram и других соцсетях, где родители и сами дети разоблачают неспособность компании обеспечить безопасную среду.

Проблема №2: судебные иски

Сотни родителей уже подали коллективные иски против Roblox, в которых требуют:

прекратить принуждение решать споры через частную арбитражную систему,

отвечать публично за случаи груминга, сексуального насилия или финансовых мошенничеств на платформе.

Этот вопрос выходит далеко за пределы онлайн-игры, ведь безопасность детей в сети становится делом общественного резонанса.

Реклама

Опасность Robloх

Даже с ограничениями и модерацией, платформа остается масштабным социальным пространством, где можно:

есть риск мошенничества

контент не всегда соответствует возрасту

дети могут общаться с незнакомцами

Инциденты уже случались:

подростка якобы подманили через Roblox перед похищением

угрозы через игру привели к уголовным делам.

Несколько генеральных прокуроров штатов США подали иски против Roblox за нарушение безопасности детей. Европейские страны также проверяют, соответствует ли платформа законам о защите детей.

Достаточно ли «защитных ограждений»

По мнению экспертов:

Roblox все еще опасен для маленьких пользователей без тщательного надзора,

дети могут застревать в игре, даже когда встречают что-то неприятное,

родители должны внимательно следить не только за контентом, но и за процессом игры, например, как работает чат, приватность и взаимодействие в сообществах.

Совет: устанавливайте ограничения, но не слишком строго — иначе дети могут скрывать действия.

Реклама

Roblox — это мир возможностей и творчества для детей, но и огромная ответственность для родителей. Основное правило — наблюдать, контролировать, разговаривать. Своевременные ограничения, понимание платформы и активное участие в игре детей помогут сделать онлайн-опыт безопасным, а игру — действительно увлекательной и творческой.