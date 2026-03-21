ИИ-диеты для подростков

В мире, где ответы на любой вопрос находятся на расстоянии одного нажатия кнопки, подростки все чаще обращаются к ИИ-чатботам за советами по питанию и похудению. Это удобно, бесплатно и, кажется, современно. Однако действительно ли это безопасно рассказало издание PsyPost.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Nutrition, популярные чатботы часто создают диеты, которые не соответствуют базовым потребностям подростков и это может иметь серьезные последствия.

Почему подростки ищут диеты в AI

Проблема лишнего веса среди подростков растет во всем мире. Вместе с ней и желание быстро найти «идеальный» план питания. В теории, правильный подход включает физическую активность, изменение привычек и индивидуальную консультацию диетолога. Однако на практике доступ к специалистам часто ограничен из-за стоимости или недостатка времени. Именно поэтому многие подростки обращаются к советам искусственного интеллекта.

Исследование

Команда ученых проверила, насколько безопасны такие рекомендации. Было создано четыре типичных профиля 15-летних подростков с избыточным весом и ожирением. Пять популярных ИИ-систем получили простое задание составить трехдневное меню для похудения. Результаты сравнили с планами, которые разработали профессиональные детские диетологи.

Самый тревожный вывод — ИИ-диеты существенно «не дотягивают» до нормы. В среднем подростки недополучали около 700 калорий в день. Это примерно как пропустить один ежедневный полноценный прием пищи. Для организма, который активно растет, это может привести к нарушению обмена веществ, гормональным сбоям и проблемам с концентрацией и энергией.

Неправильный баланс

Еще одна проблема — перекос в составе рациона. Вместо сбалансированного питания ИИ предлагает меньше углеводов (32-36% вместо нормы 45-50%), больше белков (до 24%) и избыток жиров (до 45%). На первый взгляд, это похоже на популярные «модные» диеты, однако для подростков это рискованно, ведь недостаток углеводов, это меньше энергии, дефицит клетчатки приводит к проблемам с пищеварением, а избыток белка ведет к дополнительной нагрузке на почки.

ИИ также не справился с микронутриентами. В разных планах одни витамины были в избытке, другие же в дефиците, поэтому показатели сильно отличались в зависимости от программы. Это особенно опасно, ведь у подростков и без того часто дефицит железа, кальция и цинка.

Почему ИИ ошибается

Причина довольно проста, потому что искусственный интеллект учится на интернет-контенте, а не на медицинских стандартах. Поэтому он часто воспроизводит популярные диеты, трендовые советы и упрощенные подходы. Однако не учитывает возраст, фазу роста и индивидуальные потребности организма.

Эксперты единодушны, что ИИ — вспомогательный инструмент, но не замена врача или диетолога. Особенно когда речь идет о подростках, ведь этот период критический для роста, развития мозга и формирования здоровых привычек.

Искусственный интеллект может выглядеть как идеальный «персональный консультант», но когда речь идет о здоровье, особенно детском, важна точность, а не удобство. ИИ-диеты могут быть красивыми на бумаге, но не всегда безопасными в реальной жизни. Поэтому главное правило остается неизменным, забота о теле — не эксперимент, а ответственность. И лучшее решение здесь не алгоритм, а живая экспертиза.