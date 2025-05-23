Интересная правда о родителях, привыкших кричать на своих детей / © Credits

Реклама

Неужели повышенный тон автоматически делает вас «плохим» отцом или матерью? На этот вопрос попыталась ответить клинический психолог Emily Edlynn, для издания Psychology Today.

В известных изданиях, нередко можно увидеть заголовки типа: «Как перестать кричать на детей» или «Почему крик вредит мозгу ребенка». В основе этих статей хорошо известные утверждения о вредном влиянии повышенного голоса на психику детей. Нейронаука действительно подтверждает: систематическое унижение, словесное насилие или устрашение — это разрушительные практики.

Однако что делать с теми моментами, когда отец или мать действительно не выдерживают — усталость, стресс, перегрузка. Иногда крик становится эмоциональной разрядкой, сигналом, что им тоже тяжело. Является ли это однозначным вредом? Не совсем.

Реклама

Что такое «крик»

Очень важно отличать эмоциональный крик от оскорбительного или агрессивного. Иногда «крик» — это просто громкое повторение просьбы, которое ребенок игнорирует восьмой раз. А иногда — это реакция на опасность (например, когда ребенок бежит на дорогу). Это — не злоупотребление властью, а спонтанный, защитный механизм.

Ключевой момент — содержание и намерение. Если в крике нет обид, унижений или угроз — это не то же самое, что эмоциональное насилие. В психологии четко различается вербальное насилие и повышенный тон, связанный с ситуацией или усталостью.

Почему мы кричим

Большинство родителей не выбирают крик как стратегию — это реакция, которая появляется в ответ на усталость, стресс, перегрузку. В мире, где на родителей возложено столько ответственности, а поддержки мало, порой не хватает внутренних ресурсов.

Родители не святые, а живые. И если уставшая мама во вторник вечером повысила голос, это не повод для вечной вины.

Реклама

Когда крик действительно вредит: четкие границы

Однако есть границы, которые нельзя переходить. Вот четкие ориентиры, с которыми следует учитывать:

Содержание более значимо, нежели громкость. Не обижайте, не унижайте, не пугайте.

Частота. Если крик становится привычной формой общения в доме — это сигнал к переменам.

Реакция ребенка. Если он боится вас — это опасно. Постоянный страх активирует в мозгу ребенка механизм «бей или беги» («flight or fight») и это вредит его эмоциональному развитию.

Постоянный негативный эмоциональный климат в семье — один из факторов, повышающих риск развития тревожных расстройств у детей.

Если вы иногда кричите

К счастью, редкие эпизоды крика не приравниваются к эмоциональному насилию. В большинстве семей, где есть любовь, забота, поддержка, такие моменты не оставляют глубоких травм. Они могут даже стать обучающими.

Если после эмоционального всплеска вы поговорили с ребенком, объяснили свои чувства, извинитесь — вы строите крепкие, живые отношения, в которых ребенок видит пример эмпатии, ответственности и искренности.

Реклама

Крик как часть подлинных эмоций

Стремление всегда быть «идеальными» — опасная иллюзия. Дети должны видеть настоящие эмоции родителей, а не их постоянную маску покоя. Они должны учиться, что все эмоции допустимы, но важно нести за них ответственность.

Крик — это не цель. Но он иногда сигнализирует, что что-то идет не так. И если мы способны осознать это — мы уже на пути к лучшему отцовству.

Как помочь себе меньше кричать

Уменьшить нагрузку. Попросите о помощи, если вы истощены.

Установите реалистичные ожидания. Вы не обязаны быть спокойны 24/7.

Дышите. Техника «стоп — дыши — говори» действительно работает.

Говорите с ребёнком после конфликта. Извинения, объяснения и объятия лечат больше, чем идеальное воздержание.

Детство наших родителей: не повторить травму

Многие современные родители выросли в домах, где крик был формой контроля или ужаса. Поэтому любое повышение голоса может их сами возвращать в травматические переживания. Если это ваш случай — вы заслуживаете особой поддержки.

В таких ситуациях работа с психологом или групповая поддержка может помочь разорвать цепь между прошлым опытом и нынешним отцовством.

Реклама

Мы не живем в мире, где нет напряжения. Но мы можем жить в семьях, где после крика наступает теплый диалог, где родители признают свои эмоции и отношения не разрушаются, а становятся крепче.

И если иногда вам приходится кричать — помните: любовь, забота и искренность значат гораздо больше, чем один миг гнева. Идеального родительства не существует.