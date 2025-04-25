Как безопасно охладить ребенка в жару: советы невролога

Как безопасно охладить ребенка в жару / © Credits

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Лето – один из лучших периодов для отдыха на природе и активных развлечений с детьми. Жаркое солнце, отсутствие школы и много возможностей делают его идеальным для того, чтобы провести целый день на улице и исследовать окружающий мир. Но жара может быть жестокой. Детский невролог Ольга Топоркова рассказала своим подписчикам как безопасно охладить ребенка, чтобы не нанести вред его организму.

Дети не потеют, как взрослые, поэтому их система охлаждения развита еще не полностью. Кроме того, нежная кожа детей нуждается в дополнительной защите от солнечных лучей, нежели наша. Если температура превышает 23°C, нужно особенно внимательно следить за своим малышом. Когда температура достигает 32°C, не находитесь на улице дольше 15-30 минут без перерывов. Чаще заходите внутрь, чтобы охладиться.

Основное правило – это не перегревать ребенка:

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Играйте в максимально простой, из легкой ткани одежде;

Чаще меняйте памперс или вообще в жару попробуйте обходиться без него;

Сами предлагайте ребенку пить воду. Автор видео отмечает, что большинство педиатров не советуют давать воду детям до 6 месяцев, однако в каждом правиле есть свои исключения. Жара – именно то исключение и 5-10 мл воды между кормлением не повредят питанию ребенка. Итак, если ребенок с желанием пьет воду, предлагайте ему еще;

Старайтесь больше находиться в тени;

Увлажняйте воздух в комнате, где спит ребенок. Развешайте влажные пеленки (натуральную легкую ткань) возле кроватки или установите увлажнитель воздуха.

Контролируйте температуру в помещении, ведь это обеспечивает благосостояние детей и создает безопасную и комфортную среду.

Сохранение нормальной температуры тела ребенка летом является критически важным для родителей, особенно в жаркие дни. Независимо от того, планируете ли вы активный день на улице или останетесь в прохладе дома, важно найти температурный баланс, чтобы минимизировать влияние высоких температур.

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