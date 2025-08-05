Как безопасно разогреть грудное молоко после охлаждения в холодильнике или морозилке

Как безопасно разогреть грудное молоко / © Credits

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Когда мама сцеживает молоко и хранит его в холодильнике или морозильнике, важно правильно подогреть его перед кормлением, чтобы не разрушить его ценные свойства и не навредить ребенку, рассказало издание Healthline Media.

Разогрев грудного молока — это вопрос удобства и предпочтений ребенка. Некоторые малыши охотно пьют прохладное молоко, другие привыкли к температуре груди и могут отказаться от бутылочки, если молоко будет слишком холодным. Кроме того, во время охлаждения жир в молоке отделяется и оседает, поэтому легкий подогрев поможет лучше перемешать перед кормлением.

Правильный подогрев грудного молока из холодильника

Извлеките молоко из холодильника и дайте ему постоять несколько минут. Нагрейте воду, но не кипятите в чайнике или микроволновке. Поставьте закрытую бутылочку или пакет с молоком в сосуд с теплой водой на 1–2 мин. Слегка покрутите бутылочку, чтобы перемешать жир. Не встряхивайте, это может разрушить белки. Проверьте температуру, капните немного на внутреннюю сторону запястья. Она должна быть едва теплой.

Разогрев замороженного грудного молока

Предварительно разморозьте молоко в холодильнике ночью. Затем используйте тот же метод подогрева, что и для охлажденного молока. Если нет времени, можно подогревать молоко сразу с морозилки, просто поместите его в теплую воду на 10–15 мин или пока оно полностью не разморозится.

Важно: никогда не используйте микроволновку для подогрева грудного молока, это создает «горячие зоны» в жидкости и уничтожает полезные вещества.

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Подогреватели для бутылочек

Бутылочные подогреватели удобны, особенно для использования ночью или в дороге. Но не все модели одинаково безопасны, часть из них может перегревать молоко до 80°C, что снижает его питательную ценность. Если вы используете подогреватель, контролируйте температуру с помощью термометра.

Что делать с недопитым молоком

Не подогревайте его повторно. Если ребенок не допил молоко, вылейте его после 2 часов при комнатной температуре.

Уже подогретое молоко нельзя снова замораживать.

Хранение грудного молока

При комнатной температуре (до 25°C):

— свежее молоко — до 4 часов

— размороженное молоко — до 2 часов

В холодильнике (4°C): до 4 дней

В морозильнике (–18°C): до 6 месяцев для наилучшего качества, максимум — 12 месяцев

Совет: храните молоко небольшими порциями по 60–180 мл во избежание перерасхода.

Грудное молоко — уникальный ресурс для здоровья ребенка, поэтому важно обращаться с ним бережно. Избегайте перегрева, повторной заморозки и разогрева в микроволновке. Выбирайте безопасный способ подогрева и всегда проверяйте температуру перед кормлением.