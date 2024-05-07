Как быстро помочь ребенку со вздутием животика: лайфхак от мамы блогера

Вздутие живота после кормления может быть признаком того, что ваш ребенок проглотил слишком много воздуха во время кормления. Ваш малыш все еще учится должным образом глотать, и его новорожденная пищеварительная система еще развивается.

Дискомфорт пищеварения распространен у многих маленьких детей. В первые несколько месяцев жизни их пищеварительная система очень чувствительна, поскольку она еще не работает оптимальным образом. Газ и вздутие живота обычно вызваны тем, чем вы кормили или поили ребенка, включая некоторые натуральные продукты и медикаменты, если таковые принимает ваш малыш. Хотя это, как правило, безвредно, все же может вызвать неудобство для ребенка и привести к его беспокойству, и затвердевшему или вздутому желудку.

Многих родителей очень беспокоит это состояние, потому что они чувствуют себя бессильными, чтобы как-то помочь малышу, но имейте в виду, что вздутие у ребенка, зачастую, является безвредным и временным явлением, а также частью нормального развития организма.

Конечно, если подобное состояние очень смущает младенца или пугает родителей, то следует обратиться за консультацией к своему семейному врачу, и не забывать об обязательных приёмах у него. И все же вы можете помочь своему ребенку чувствовать себя лучше. На самом деле существуют определенные 100% природные решения, способствующие облегчению от газов и вздутия живота.

Вариантами решения такой проблемы являются:

фитотерапия (после врачебной консультации)

лекарственные препараты

физические упражнения

Если для первых двух вариантов необходима консультация, то с последним вы можете справиться самостоятельно. Предлагаем вам видео лайфхак мамы-блогера, показывающий, как легко, быстро и где угодно вы можете облегчить своему ребенку вздутие животика.

Такие бесхитростные манипуляции помогут малышу, уберут боль и успокоят его. Не забывайте, что выход газообразования около 15-20 раз в день для младенцев является нормой, если вы все же беспокоитесь по этому вопросу, можете вести дневник питания, который поможет вам найти оптимальные и «опасные» продукты для животика вашего ребенка.

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