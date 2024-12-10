Как делать полезный ежедневный массаж для младенца

Массаж для ребенка – это нежная и успокаивающая процедура, отличный способ укрепить связь между вами и вашим малышом.
Это волшебный ритуал, который приносит пользу не только физическому здоровью, но и эмоциональному состоянию. На странице newlymomly рассказали, как 5 минут в день способны изменить самочувствие вашего малыша и подарить вам мгновения близости.
Польза массажа для младенца
Массаж — это не просто физическое прикосновение. Он положительно влияет на развитие малыша.
- Стимулирует мозг. Нежные прикосновения способствуют развитию нервной системы.
- Способствует лучшему сну. Малыши, которым регулярно делают массаж, легче засыпают и спят подольше.
- Снимает дискомфорт. Облегчение при коликах, газах или заложенности носика – одно из главных преимуществ массажа.
- Укрепляет связь между вами. Во время процедуры вырабатывается окситоцин – гормон любви и счастья, который дарит вам и малышу покой и радость.
Подготовка к массажу
- Лучше всего делать массаж после купания или перед сном, когда малыш спокоен.
- Сделайте комнату теплой, постелите мягкое полотенце или одеяло.
- Выберите детское гипоаллергенное масло, подходящее для нежной кожи младенцев.
Техники массажа
Массаж груди
Эта техника помогает облегчить дыхание во время заложенности носика.
- Делайте легкие движения в форме бабочки: начинайте от центра груди и двигайтесь к плечам.
- Нарисуйте на груди воображаемое сердце: начинайте движения внизу грудной клетки и ведите вверх к плечу.
Массаж животика
Круговые движения по часовой стрелке – лучший способ помочь малышу при коликах или запорах.
- Положите руку на живот и нежно двигайте ею по кругу.
Эта техника стимулирует пищеварение и облегчает дискомфорт.
Массаж ножек
Развитие моторики и улучшение кровообращения начинается с ножек.
- Аккуратно держите ножку малыша и растирайте ее от бедра до пятки.
- Не забывайте о каждом пальчике, нежно массируйте его.
Массаж ручек
Этот этап способствует развитию рефлексов и помогает малышу расслабиться.
- Легкими движениями растирайте ручку от плеча к ладони.
- Массируйте каждый пальчик, сосредотачивая внимание на зоне ладошки.
Массаж лица
Идеален для снятия дискомфорта при прорезывании зубов или заложенности носика.
- Проведите пальцами по лбу малыша от центра к вискам.
- Нежно нажимайте на зону вокруг носика и щечки.
Массаж спины
Это настоящий ритуал расслабления.
- Положите малыша на животик и поглаживайте его спинку от шеи до ягодиц.
- Используйте легкие круговые движения для массажа плеч.
Советы:
- Если ребенок начинает капризничать, сделайте перерыв. Массаж должен доставлять удовольствие, а не дискомфорт.
- Даже 2-3 минуты в день могут дать заметный результат, если это делать регулярно.
Ежедневный массаж – это забота, тепло и любовь, которые вы дарите своему малышу. Он не только помогает укрепить физическое здоровье, но и способствует эмоциональной связи, которая останется с вами на всю жизнь.
Сделайте массаж частью вашего ежедневного ритуала и вы заметите, как малыш становится более спокойным, счастливым и здоровым.
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