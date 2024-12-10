Как делать полезный ежедневный массаж для младенца

Массаж для ребенка – это нежная и успокаивающая процедура, отличный способ укрепить связь между вами и вашим малышом.

Это волшебный ритуал, который приносит пользу не только физическому здоровью, но и эмоциональному состоянию. На странице newlymomly рассказали, как 5 минут в день способны изменить самочувствие вашего малыша и подарить вам мгновения близости.

Польза массажа для младенца

Массаж — это не просто физическое прикосновение. Он положительно влияет на развитие малыша.

Стимулирует мозг . Нежные прикосновения способствуют развитию нервной системы.

. Нежные прикосновения способствуют развитию нервной системы. Способствует лучшему сну. Малыши, которым регулярно делают массаж, легче засыпают и спят подольше.

Малыши, которым регулярно делают массаж, легче засыпают и спят подольше. Снимает дискомфорт. Облегчение при коликах, газах или заложенности носика – одно из главных преимуществ массажа.

Облегчение при коликах, газах или заложенности носика – одно из главных преимуществ массажа. Укрепляет связь между вами. Во время процедуры вырабатывается окситоцин – гормон любви и счастья, который дарит вам и малышу покой и радость.

Подготовка к массажу

Лучше всего делать массаж после купания или перед сном, когда малыш спокоен.

Сделайте комнату теплой, постелите мягкое полотенце или одеяло.

Выберите детское гипоаллергенное масло, подходящее для нежной кожи младенцев.

Техники массажа

Массаж груди

Эта техника помогает облегчить дыхание во время заложенности носика.

Делайте легкие движения в форме бабочки: начинайте от центра груди и двигайтесь к плечам.

Нарисуйте на груди воображаемое сердце: начинайте движения внизу грудной клетки и ведите вверх к плечу.

Массаж животика

Круговые движения по часовой стрелке – лучший способ помочь малышу при коликах или запорах.

Положите руку на живот и нежно двигайте ею по кругу.

Эта техника стимулирует пищеварение и облегчает дискомфорт.

Массаж ножек

Развитие моторики и улучшение кровообращения начинается с ножек.

Аккуратно держите ножку малыша и растирайте ее от бедра до пятки.

Не забывайте о каждом пальчике, нежно массируйте его.

Массаж ручек

Этот этап способствует развитию рефлексов и помогает малышу расслабиться.

Легкими движениями растирайте ручку от плеча к ладони.

Массируйте каждый пальчик, сосредотачивая внимание на зоне ладошки.

Массаж лица

Идеален для снятия дискомфорта при прорезывании зубов или заложенности носика.

Проведите пальцами по лбу малыша от центра к вискам.

Нежно нажимайте на зону вокруг носика и щечки.

Массаж спины

Это настоящий ритуал расслабления.

Положите малыша на животик и поглаживайте его спинку от шеи до ягодиц.

Используйте легкие круговые движения для массажа плеч.

Советы:

Если ребенок начинает капризничать, сделайте перерыв. Массаж должен доставлять удовольствие, а не дискомфорт.

Даже 2-3 минуты в день могут дать заметный результат, если это делать регулярно.

Ежедневный массаж – это забота, тепло и любовь, которые вы дарите своему малышу. Он не только помогает укрепить физическое здоровье, но и способствует эмоциональной связи, которая останется с вами на всю жизнь.

Сделайте массаж частью вашего ежедневного ритуала и вы заметите, как малыш становится более спокойным, счастливым и здоровым.

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