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Как делать полезный ежедневный массаж для младенца

Как делать полезный ежедневный массаж для младенца

Полезный ежедневный массаж для младенца / Фото: Credits

Массаж для ребенка – это нежная и успокаивающая процедура, отличный способ укрепить связь между вами и вашим малышом.

Это волшебный ритуал, который приносит пользу не только физическому здоровью, но и эмоциональному состоянию. На странице newlymomly рассказали, как 5 минут в день способны изменить самочувствие вашего малыша и подарить вам мгновения близости.

Польза массажа для младенца

Массаж — это не просто физическое прикосновение. Он положительно влияет на развитие малыша.

  • Стимулирует мозг. Нежные прикосновения способствуют развитию нервной системы.
  • Способствует лучшему сну. Малыши, которым регулярно делают массаж, легче засыпают и спят подольше.
  • Снимает дискомфорт. Облегчение при коликах, газах или заложенности носика – одно из главных преимуществ массажа.
  • Укрепляет связь между вами. Во время процедуры вырабатывается окситоцин – гормон любви и счастья, который дарит вам и малышу покой и радость.

Подготовка к массажу

  • Лучше всего делать массаж после купания или перед сном, когда малыш спокоен.
  • Сделайте комнату теплой, постелите мягкое полотенце или одеяло.
  • Выберите детское гипоаллергенное масло, подходящее для нежной кожи младенцев.

Техники массажа

Массаж груди

Эта техника помогает облегчить дыхание во время заложенности носика.

  • Делайте легкие движения в форме бабочки: начинайте от центра груди и двигайтесь к плечам.
  • Нарисуйте на груди воображаемое сердце: начинайте движения внизу грудной клетки и ведите вверх к плечу.

Массаж животика

Круговые движения по часовой стрелке – лучший способ помочь малышу при коликах или запорах.

  • Положите руку на живот и нежно двигайте ею по кругу.

Эта техника стимулирует пищеварение и облегчает дискомфорт.

Массаж ножек

Развитие моторики и улучшение кровообращения начинается с ножек.

  • Аккуратно держите ножку малыша и растирайте ее от бедра до пятки.
  • Не забывайте о каждом пальчике, нежно массируйте его.

Массаж ручек

Этот этап способствует развитию рефлексов и помогает малышу расслабиться.

  • Легкими движениями растирайте ручку от плеча к ладони.
  • Массируйте каждый пальчик, сосредотачивая внимание на зоне ладошки.

Массаж лица

Идеален для снятия дискомфорта при прорезывании зубов или заложенности носика.

  • Проведите пальцами по лбу малыша от центра к вискам.
  • Нежно нажимайте на зону вокруг носика и щечки.

Массаж спины

Это настоящий ритуал расслабления.

  • Положите малыша на животик и поглаживайте его спинку от шеи до ягодиц.
  • Используйте легкие круговые движения для массажа плеч.

Советы:

  • Если ребенок начинает капризничать, сделайте перерыв. Массаж должен доставлять удовольствие, а не дискомфорт.
  • Даже 2-3 минуты в день могут дать заметный результат, если это делать регулярно.

Ежедневный массаж – это забота, тепло и любовь, которые вы дарите своему малышу. Он не только помогает укрепить физическое здоровье, но и способствует эмоциональной связи, которая останется с вами на всю жизнь.

Сделайте массаж частью вашего ежедневного ритуала и вы заметите, как малыш становится более спокойным, счастливым и здоровым.

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