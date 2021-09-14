Как добиться того, чтобы братья и сестры не ссорились

Ссоры между братьями и сестрами в одной семье – явление достаточно распространенное. Дети постоянно что-то делят, ссорятся, обижаются, стараются переложить ответственность и вину друг на друга и так далее. Все это действует на родителей просто как нож в сердце, ведь их главная мечта и цель – чтобы дети были самыми близкими и любимыми людьми друг для друга.

Как избежать детских ссор и конфликтов? И как осуществить родительскую мечту? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Подготовьте ребенка к появлению брата или сестры

Родителям нужно быть мудрыми, терпеливыми, пользоваться авторитетом у детей и обладать качествами "третейского судьи", чтобы предупредить детские ссоры и войны. Если в семье уже есть один ребенок и вскоре должен родиться второй, родители должны подготовить свое чадо к тому, что у него появится братик или сестричка.

Также читайте Как понять, готов ли психологически ребенок к школе

Расскажите, каким прелестным маленьким ангелочком был ваш сын (дочь) в его первые месяцы, сколько сил и времени требовал уход за малышом, но зато какое счастье увидеть первую улыбку, первый раз искупать ребенка, услышать первое "агу". Расскажите, какой беспомощный новорожденный и как ему будет уютно и хорошо рядом с самыми близкими людьми. А когда подрастет, станет другом и единомышленником своего брата (сестры). Вместе с ребенком выбирайте имя для будущего новорожденного. Покупайте все необходимое: кроватку, коляску, первые ползунки и так далее. Ребенок должен чувствовать свою причастность к изменению в составе семьи и ждать появления малыша с большим нетерпением.

"Мама тебя по-прежнему любит"

Конечно, когда появляется второй (третий) ребенок, на старшего ложатся новые обязанности, но родители должны постараться сделать так, чтобы он не ощущал себя только помощником по уходу за младшим. Он должен чувствовать, что родители его по-прежнему любят, интересуются его жизнью, но просто в данный момент мама больше занята малышом, поскольку тот требует большего внимания, чем старший. За каждую помощь старшего ребенка папа и мама должны обязательно его благодарить, чтобы он понимал, как важна сейчас его помощь и поддержка.

Общие дела сплачивают

Когда дети подрастают, у них начинается соперничество за любовь и внимание родителей. Они испытывают ревность, если родители уделяют кому-то больше внимания и любви, – все это нужно учитывать. Родителям следует поступать так, чтобы не противопоставлять детей друг другу, а объединять их.

Также читайте Ребенок кусается: как реагировать и что делать

Прежде всего давать задания обоим для выполнения общего дела и всегда хвалить детей за совместную работу – это очень укрепляет дружбу и ощущение партнерства. Например, перед приходом гостей необходимо сделать уборку в квартире, и мама дает задания: "Артем убирает игрушки, а Маша вытирает пыль". Общими усилиями квартира приводится в порядок. Полезно отправлять обоих детей выносить мусор, в магазин, пусть вместе готовят подарки родным ко дню рождения и так далее. Общие дела сплачивают. И отвечать за провинности (купили без проса игрушку на сдачу в магазине, разбили посуду и так далее) они должны тоже сообща. Важно сделать так, чтобы дети были на стороне друг друга, даже если они при этом будут против родителей.

Если дети жалуются на несправедливость, то...

И все же к каждому ребенку нужен индивидуальный подход, и дети это должны понимать. То, что можно поручить и требовать от старшего, невозможно поручить младшему. И то, что можно разрешить старшему, не всегда можно младшему. Если дети кричат: "Это несправедливо", нужно их выслушать, а потом объяснить, почему вы решаете так, а не иначе. Например, почему 5-летний ребенок должен ложиться спать в 9 вечера, а 10-летнему разрешено посмотреть фильм до 10 часов вечера. Либо такой вариант: если старший ребенок гостил у бабушки, которая накормила его разными вкусностями, вечером младшему родители покупают сладости, а старшему – нет, он свои сладости уже съел в гостях. Однако младший вполне может поделиться вкусняшками со старшим, если пожелает. Нужно учитывать не только возраст, но и состояние здоровья, нагрузки в течение дня, характер детей и так далее.

Уделите время каждому ребенку

Старайтесь в течение дня найти время, чтобы побыть рядом с каждым ребенком индивидуально. Расспросить его о том, как прошел день, узнать, что его волнует, что радует, о чем мечтает, что-то посоветовать, посочувствовать и так далее. В наше сумасшедшее время это очень тяжело, но для детей пусть даже несколько минут в день общения с мамой (папой) один на один играют важную роль. Ребенок чувствует, что его любят и о нем не забывают. Например, папа (мама) может в один вечер немного погулять с одним ребенком, общаясь с ним наедине, на следующий день – с другим, а потом – с обоими. Либо вместо прогулки посмотреть мультфильмы сначала с одним ребенком, затем – с другим. И тогда уходит ревность и чувство соперничества с другими детьми за любовь родителей. Но если совершенно нет времени на общение, не забудьте перед сном поцеловать каждого ребенка и сказать что-нибудь хорошее.

Также читайте Как научиться говорить "нет" своему ребенку и для чего это нужно

Очень важно личное пространство! И для взрослых, и для детей. Нужно постараться сделать так, чтобы у каждого ребенка была своя кровать, свой письменный стол, по возможности свой шкафчик, куда нельзя вторгаться без его разрешения. Если места в квартире мало, можно просто отгородить детские кроватки ширмой, либо поставить двухъярусную кровать, где у каждого будет свое место. Это дает возможность ребенку почувствовать себя хозяином в своем собственном мирке, где можно от всех отгородиться и побыть наедине с собой.

Никаких ярлыков!

Никогда не навешивайте на детей ярлыки: "Наш спортсмен" или "Наша соня". Особенно если прозвище обидное. Ярлыки как бы ограничивают потенциал ребенка. Например, если у брата все отлично складывается в спорте, сестра уже не станет тянуться за ним, мол, как я смогу соперничать с таким классным спортсменом? И никогда не проводите сравнения вроде: "Вот у Васи никогда не получится так, как у Маши...". Такие моменты только усугубляют противоречия между детьми.

Позвольте детям решить проблему

Если вы видите, что назревает ссора, сообщите детям, что им нужно поговорить друг с другом и самим решить проблему. Дайте на решение пять минут и уйдите в другую комнату (можно прихватить с собой игрушку, которую они не поделили). Так вы даете детям возможность самим найти выход из ситуации, а это сближает. Если же дети не могут договориться, объявите свое справедливое решение, при этом постарайтесь никого из детей не обделить.

Без "любимчиков"

Важно никогда и никого из детей не выделять, чтобы не было "любимых" и "нелюбимых". Если покупаете подарок одному (не в день рождения) и нет денег на подарок другому ребенку, пообещайте, что в ближайшее время обязательно купите что-нибудь новое и красивое и второму. Всегда сдерживайте свои обещания. Если готовите еду, всегда учитывайте пожелания всех своих детей и учите их идти на компромиссы. Например, Маша не любит помидоры, значит, ее доля салата откладывается в отдельную тарелку, где не будет помидоров. А Саша не любит голубцы, как все остальные, но любит котлеты. Значит, часть мяса необходимо оставить на котлеты, а из остального приготовить голубцы.

Для того чтобы семья была дружная, чаще все вместе ходите на прогулки, выезжайте в лес, собирайте грибы и ягоды, смотрите фильмы. Это очень сплачивает семью и детей. Вместе играйте, смейтесь, шутите, приучайте детей к доброму юмору. Всячески подчеркивайте, что братья и сестры друг для друга – главные близкие люди, которые должны всегда и во всем поддерживать друг друга. И тогда ссор между детьми будет гораздо меньше.

Читайте также: Первый раз в детский сад: как справиться с адаптационной тревогой ребенка

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку