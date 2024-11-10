Как гаджеты влияют на развитие нервной системы ребенка: рассказывает врач-невролог

Они еще не могут ходить, но уже пользуются смартфонами и планшетами. Цифровое детство – реальность сегодняшней жизни.

Отучить гораздо труднее, чем приучить. Уже сейчас врачи отмечают фактическую ломку у детей, с выраженной цифровой зависимостью.

Детский врач-невролог Ольга Топоркова рассказала в одном из своих видео, как использование гаджетов детьми влияет на развитие их нервной системы.

Как говорит врач, в 90% ее практики приходится вести неприятную беседу с родителями относительно полного исключения или ограничения гаджетов из жизни ребенка. Услышав это, на глазах детей появляются слезы, а родители озвучивают классическую фразу: "Слушай, что тебе говорит врач". Выходит, что врач — злая тётя, разрушающая обыденную жизнь ребенка.

Но следует помнить, что в незрелой детской нервной системе преобладают процессы возбуждения над торможением и использование гаджетов еще больше возбуждает эти нервные процессы. Поэтому одним из самых болезненных условий в лечении является исключение гаджетов из жизни ребенка. Это очень неприятная тема для родителей, а тем более для детей, так много времени проводящих в телефонах.

Итак, если родители замечают у своего ребенка признаки возбуждения нервной системы, такие как нарушение сна или подергивание глазами, тики или походку на носках, только одно исключение или ограничение в использовании гаджетов может решить эту проблему.

Как построить здоровые отношения между детьми и их электронными друзьями:

Создайте границы и правила. Они есть в реальной жизни и такие же должны быть и в цифровой;

Помните, что дети подражают поведению взрослых. Обратите внимание, сколько времени вы тратите на телефон. Попытайтесь максимально использовать необходимые вам программы на компьютере, чтобы не носиться с телефоном по дому и не формировать у ребенка "ролевую модель";

Отвлекайте ребенка от цифрового мира, побуждая к новым открытиям и будьте готовы к большому количеству вопросов, на которые вам предстоит находить ответы. Когда ребенок загружен у него просто не будет времени на телефон. Здесь вам в помощь придут кружки, секции, встречи с другими детьми, репетиторы, книги и настольные игры;

Качество контента преобладает над количеством времени, которое ребенок проводит в сети. Пусть это будут образовательные игры и программы;

Мотивируйте ребенка к цифровой активности вместо пассивного просмотра видео. Лучше, если это будут интерактивные игры;

Выделите в доме места свободные от гаджетов. Ребенок должен понимать, что, например, на кухне, за столом и в спальне использование гаджетов запрещено.

Помните, святое место, как известно, пусто не бывает, поэтому просто забрать у ребенка телефон, ничего не предложив взамен - лишь сыграть на стороне его зависимости. Вы должны найти хорошую замену гаджета, отвлекая внимание своего ребенка.

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