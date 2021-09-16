Как гаджеты влияют на развитие речи у детей

Успокоить ребенка, вручив ему гаджет – новое правило современных родителей. Яркая, постоянно меняющаяся картинка быстро "блокирует" слезы и капризы. Но, как показывают научные исследования, "зависание" в телефоне или планшете приводит к нарушению развития речи и работы мозга у детей.

О том, как и почему нужно ограничивать время пребывание ребенка в мире ярких картинок, рассказал детский логопед в клинике ISIDA Горбачева Дарья Максимовна.

Особенности развития и функции устной речи

С рождения и до года жизни ребенок изучает мир звуков – вслушивается в разговоры родителей и мультяшных героев, гулит, кричит, лепечет. Произносит короткие слова по слогам – "ба-ба-ба", "ма-ма-ма".

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В этот период, который называется довербальным, ребенок учится отличать голос мамы от голоса свинки Пеппы, голос человека – от голоса домашнего животного. У него формируется понимание значение слов и устной речи. Ребенок выполняет просьбы: "закрой дверь", "обними маму", "погладь кошку".

С года до двух лет ребенок употребляет в устной речи словосочетания и несложные слова, например, название предметов, фруктов или животных, использует мимику, жесты, глаголы, например, "дай", "на" в значении "держи" или "возьми".

В три года словарный запас ребенка увеличивается. Он различает цвета, формы, размеры предметов. В речи может использовать словосочетания и короткие фразы.

Первые три года жизни ребенка – это сенситивный, то есть наиболее благоприятный период для формирования разговорной речи. И именно в этот период ребенок сильно нуждается в общении с родителями и сверстниками. Почему?

Живая устная речь выполняет три главные функции:

повышает заинтересованность ребенка во взаимодействии с окружающими и внешним миром;

способствует изучению своих эмоций;

помогает накапливать позитивный опыт общения и дальше развивать устную речь.

Диалог со взрослым предполагает обмен репликами и эмоциями. Если ребенку не понравиться ответ или вопрос мамы, он не сможет поставить ее на паузу или выключить, как экранного собеседника. Ему придется совладать со своими эмоциями, слушать, отвечать на вопросы, делать выводы – то есть связывать слова мамы со своими действиями, давать оценку своему поведению и ощущениям в момент разговора. Речь – это не шаблонное запоминание слов, а умение поддерживать диалог, способность выражать свои мысли, используя слова с подходящим и правильным значением.

Если ребенок молча каждый день общается с экраном планшета или телефона, ему будет неинтересно листать бумажную книгу, играть в "скучные" развивающие игры. И сложно поддерживать диалог с живым собеседником, потому что информация, полученная от экранного друга, не развивает, а остается набором звуков и несвязанных образов. Отсюда – задержка речевого развития.

По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей в возрасте от 3 до 5 лет ежедневно проводят у экрана около 4-4,5 часов. Суммарно это время превышает время общения с родителями. При этом из исследований известно, что каждые 30 минут, проведенные в виртуальном мире, увеличивают отставание в развитии речи до 49%.

У зависимых от гаджетов детей наблюдается:

неправильное произношение слов;

трудности с выражением своих чувств или желаний во время коммуникации со сверстниками или взрослыми;

бедный словарный запас;

ежедневная необходимость пользоваться гаджетом от 1 до 3 часов в день;

плач или истерика при запрете воспользоваться гаджетом;

плохое понимание прочитанной информации во младшем школьном возрасте;

трудность с восприятием и запоминанием устной речи;

замкнутость и закрытость.

Правила разумного использования гаджетов

Правило первое и основное: ограничивайте или сводите к минимуму время, проведенное ребенком у экрана телефона или планшета. Детям в возрасте 3-5 лет хватит 15-20 минут в день.

Правило второе: контролируйте, что смотрит ваш ребенок. Я советую практиковать совместный просмотр развивающих мультфильмов или видеороликов.

Правило третье: не успокаивайте ребенка гаджетом, если он, например, отказывается есть кашу или тихонько посидеть, пока мама разговаривает с начальником. Так он учится вами манипулировать и не учится управлять своими эмоциями.

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Правило четвертое: проводите с ребенком время. Разговаривайте с ним, вместе играйте в настольные игры, гуляйте в парке, читайте книги, готовьте любимые блюда, убирайтесь. Развитие речи у дошкольника полностью зависит от родителей. По данным исследований, около 70% информации о мире ребенок узнает до 5 лет. В это время он учится задавать вопросы, слушать собеседника, выражать свои мысли, запоминать информацию. И если до 5 лет пассивный ребенок был погружен в мир, где внимание удерживала яркая и динамичная виртуальная реальность, его будет чрезвычайно трудно чем-то заинтересовать.

Правило пятое: деликатно прививайте ребенку понимание того, что гаджет – это не игрушка, а устройство, позволяющее получать новые знания и обмениваться опытом.

Оградить ребенка от гаджетов в современном мире невозможно, да и не нужно. Но можно научить его правильно ими пользоваться во благо себе без вреда для психического здоровья и умственного развития.

Не перекладывайте ответственность за развитие своего ребенка на развивающие игры в смартфоне, генетику или педагогов. Будьте терпеливыми и вовлеченными в жизнь взрослеющего человека. Основа всестороннего развития – общение, развивающие игры, чтение книг, рисование и т. д.

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