Как использование гаджетов малышами влияет и меняет их речь

Вопрос влияния гаджетов на детей давно перестал быть теоретическим. По словам издания PsyPost, многие малыши до двух лет проводят у экранов около двух часов в день, чаще всего за просмотром видео или телевидения.

Долгое время ученые оценивали только общий словарный запас, чем больше экранного времени — тем меньше слов. Но новое исследование, опубликованное в журнале Developmental Science, предлагает более глубокий взгляд: цифровой контент влияет не только на количество, но и на структуру детской речи.

Исследования ученых

Команда ученых привлекла 388 родителей детей в возрасте от 17 до 30 месяцев, именно в этот период происходит так называемый «языковой скачок». Родители сообщали, сколько времени ребенок проводит перед экранами, например, телевизором, планшетом и видеосвязью, заполняли специальный языковой опросник и отмечали слова, которые ребенок уже может произнести.

В среднем дети смотрели видео около 110 мин в день и это самый распространенный тип цифровой активности.

Главный вывод

Предварительно уже было известно, что чрезмерный просмотр некачественного контента связан с меньшим словарным запасом. Но на этот раз оказалось несколько интереснее, а именно, дети, которые использовать больше экранного времени имели другой «профиль» слов.

Какие слова «исчезают»

У детей, которые много смотрят видео, обнаружили меньшую долю слов, обозначающих части тела, например, нос, уши или ноги. И это логично, ведь такие слова обычно изучаются через физический контакт, когда ребенок может коснуться, показать и повторить.

Какие слова появляются

Зато у «экранных» детей больше слов, связанных с:

Людьми: мама, папа, бабушка, учитель или ребенок

Предметами интерьера: диван, кухня или телевизор

Вероятное объяснение этому — сам контент или контекст просмотра, например, ребенок смотрит видео, когда сидит на диване рядом с родителями.

Интересно, что исследование не выявило изменений в таких категориях, как животные, еда, игрушки или транспорт. Также экранное время не повлияло на тип мышления, я именно слова, связанные с формой, такие как мяч или чашка, и словами, которые связаны с материалом, такие как пюре или мел. Этот баланс остался стабильным.

Важность исследования

Исследование подчеркивает главную идею, что влияние гаджетов — не «хорошо или плохо», а сложный и многослойный процесс. Ведь некачественный контент может уменьшать словарный запас, но качественный, образовательный и интерактивный, наоборот, может помогать.

Еще один важный момент — контекст. Ребенок не живет только в мире экранов, если в его жизни есть живая коммуникация, игры и взаимодействие с родителями, развитие языка может оставаться активным и полноценным даже при наличии гаджетов.

Советы

Вместо жестких запретов, стоит выбирать реалистичный подход:

ограничивать экранное время

обращать внимание на качество контента

выбирать образовательные и социально-интерактивные форматы

не заменять гаджетами живое общение

И главное — не стремиться к идеалу, иногда несколько минут мультика могут дать родителям ресурс, который потом вернется ребенку в виде внимания и заботы.

Важно также помнить, что данные базируются на ответах родителей, поэтому возможна погрешность, исследование не доказывает причинно-следственную связь и не учтено детально содержание видео. Поэтому наука еще ищет точные ответы.

Экраны уже стали частью детства и это факт, который невозможно игнорировать. Но вместо страха стоит выбрать осознанность. Гаджеты автоматически не «портят» развитие, они меняют его траекторию и именно взрослые определяют, в какую сторону она пойдет. Потому что речь ребенка формируется не только из экранов, а из разговоров, прикосновений, игры и живого присутствия рядом.