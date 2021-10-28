Как лечить зеленые сопли у детей?

У детей довольно часто бывает насморк, и некоторые родители к этому так привыкают, что перестают обращать внимание, мол, само пройдет. Но запущенный насморк может перейти в довольно тяжелые воспалительные заболевания и даже уложить ребенка на больничную койку.

Родителям нужно запомнить: если у ребенка из носа пошли густые зеленые или темно-желтые выделения - это признак того, что нужно немедленно обращаться к врачу. Почему? Об этом рассказала заведующая лор-отделением Житомирской городской детской больницы Ольга Принц.

Если насморк не прошел за 7 дней, то...

Если ребенок подхватил вирусную инфекцию, у него начинается ринит, то есть из носа льются светлые жидкие выделения, а еще болит горло, голова, может подняться температура. Обычно через 7 дней все эти признаки проходят, и насморк в том числе. Но если через неделю выделения из носа продолжаются, это может указывать на то, что у ребенка начался риносинусит, то есть воспаление в пазухах носа, когда подключается бактериальная инфекция. Воспаление в пазухах характеризуется густыми зелеными или темно-желтыми гнойными выделениями из носа, головной болью, может подняться небольшая температура – чуть выше 37 градусов.

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Может быть и так, что через неделю вроде все прошло, а потом опять начался насморк и стало хуже – это признаки бактериальной инфекции. Нередко дети начинают кашлять по ночам, потому что гнойные выделения затекают в горло по задней стенке. В таком случае нужно немедленно показать ребенка врачу, сделать рентгеновский снимок, чтобы понять, в какой именно пазухе носа начался гнойный процесс, и назначить адекватное лечение.

К чему приводит воспаление пазух носа?

Приносовые пазухи формируются в зависимости от возраста ребенка. Чаще всего у детей бывает этмоидит – воспаление решетчатого лабиринта, который хорошо развит у детей с самого рождения. Поэтому до 3 лет на первом месте среди всех осложнений ринита стоит именно этмоидит. На втором месте – гайморит – воспаление гайморовых пазух, размер которых соответствует возрасту ребенка. В более старшем возрасте дети болеют фронтитом – воспаление лобных пазух, потому что лобные пазухи формируются только в подростковом возрасте. Может быть также сфеноидит - воспаление основной пазухи, но это бывает гораздо реже. Диагноз может поставить только врач, а родителям надо не медлить с обращением к специалисту.

Как лечить?

Если у ребенка, который болеет более чем 7 дней, продолжаются выделения из носа, но нет температуры и головной боли, можно попробовать местный антибиотик. Это капли или спреи, которые содержат в себе антибиотики. Кроме того, очень хорошо действуют растительные препараты типа синупрета, которые разжижают и выводят мокроту. Эти препараты лучше всего начинать принимать с самого начала заболевания, потому что они предотвращают осложнения – образование риносинусита. А если у ребенка держится температура и головная боль, врач назначает эффективный антибиотик, без которого уже никак не обойтись.

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Промывать нос ребенку в домашних условиях – только после 6 лет!

Можно подключить физпроцедуры и промывание носа, но с промывкой надо быть осторожными. В домашних условиях промывать нос ребенку можно только после 6 лет, потому что маленькие дети анатомически устроены так, что их слуховая труба широкая и короткая, она получается горизонтально в носоглотку, тогда как у взрослых она расположена под углом. Поэтому, когда ребенку промывают нос разными спреями, часто бывает так, что выделения попадают в слуховую трубу и начинается гнойный отит. Тогда надо разрезать барабанные перепонки, чтобы удалить гной. Таких операций становится больше с каждым годом. Поэтому лучше прийти к врачу, который сам промоет нос специальным методом, который в народе прозвали "кукушкой". А если родителям очень хочется самим дома вымыть зеленые выделения из носа ребенка при помощи спрея, то сделать это можно только ребенку, достигшему школьного возраста. Примерно с 6 лет анатомия лица меняется и слуховая труба располагается под углом, поэтому гнойным выделением уже не так легко попасть в слуховую трубу.

И еще один важный совет: не надо часто промывать детям нос с помощью спреев в качестве профилактики. Дело в том, что на слизистой носа находятся ворсинки, которые сами выводят из носа все ненужное, а если постоянно их травмировать спреями, они со временем перестанут выполнять свою функцию.

Юлия Мельничук

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