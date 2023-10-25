Как лучше подготовиться к контрольной работе: рекомендации специалиста

Все дети разные: одни хорошо запоминают информацию, а другим - для усвоения материала нужно время. Как лучше подготовиться к контрольной работе и какие действенные методики запоминания использовать, рассказал директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

"Обучать школьников техникам запоминания желательно с самого раннего возраста, – говорит Татьяна Серебрянская. – Благодаря этому они не только качественно изучат материал, но еще и смогут систематизировать собственные знания. Конечно, лучший рецепт подготовки к контрольной работе – качественная обработка учеником материала под время каждого урока. Тогда перед контрольной достаточно повторить усвоенный материал, чтобы освежить информацию в памяти. Очень важно, чтобы ребенок не просто воспроизводил материал, а понимал его. В настоящее время существует много методик запоминания. Какая лучшая? Нужно попробовать все и выбрать ту, которая подходит вашему ребенку".

Методика "Ментальные карты"

Ментальные карты – простая и эффективная техника запоминания. Она достаточно популярна во многих европейских странах и используется даже при обучении детей начальным классам школы.

"В сущности, ментальная карта – это техника визуализации мышления, которую можно применить к изучению любой темы, – убеждена Татьяна Серебрянская. – Создать ментальную карту достаточно просто. Нужно взять лист бумаги, нарисовать в центре круг и написать тему для запоминания От центрального круга рисуем линии (все разного цвета) и пишем ключевые слова, касающиеся основной темы (одна линия – одно слово) От основных линий могут отходить дополнительные линии, дополняющие или раскрывающие ключевые понятия Для лучшего запоминания желательно использовать небольшие рисунки и символы. Чтобы вспомнить нужную информацию, достаточно представить ментальную карту или повторить процесс ее создания".

Методика локусов, или дворец памяти

Прекрасный способ запоминания списка вещей или понятий с помощью пространственной визуализации хорошо знакомой вам среды. К примеру, чтобы изучить важные исторические даты, их нужно закрепить за объектами в вашей комнате начиная от входа и по движению часовой стрелки. Дату Переяславского совета можно разместить на книжной полке, а дату принятия Акта провозглашения независимости – прикрепить к письменному столу. Когда во время контрольной нужно будет их вспомнить, достаточно представить знакомое пространство и объекты с информацией.

Метод пяти интервальных повторений

Эту методику также называют "Секретной техникой спецслужб", потому что для запоминания она не нуждается ни в бумаге, ни в картах. Все что вам нужно – таймер. Для начала изучите тему. Сделайте перерыв в час и повторите материал. Через 8 часов тему нужно повторить снова. А потом сделать то же через 24 часа, через 3 дня и через 5 дней. После 5-го повторения информация надежно откладывается в долгосрочной памяти.

Главное – четкий план

Учащимся нужно осознать, что подход "выучу все за один день" не эффективен. Лучше учить материал систематически – например, по часу ежедневно. Да и сам процесс должен быть четко распланирован. Сегодня днем прочтите параграф, а вечером выполните дополнительные задания. За выполнение заданий обязательно наградите себя чем-нибудь вкусненьким или тем, что доставляет вам удовольствие.

"Совет родителям: когда ребенок садится учиться, не мешайте ему. Не нужно ежеминутно заходить в комнату с предложением сделать чай. Это отвлекает и не дает сосредоточиться, – утверждает Татьяна Серебрянская. – Не следует забывать и о том, что среди учеников 25% аудиалов, 35% визуалов и 40% кинестетиков, то есть 25 процентов лучше воспринимают информацию на слух (попробуйте для лучшего запоминания слушать уроки и лекции в наушниках), 35 процентам для усвоения нужна наглядность тактильный контакт (собственные конспекты и практические занятия)".

Татьяна Серебрянская

Заметки на память

Изучая новый материал, желательно оставлять свои комментарии к тезисам или событиям, которые нужно запомнить. Эмоциональное и интеллектуальное включение в процесс поможет быстрее усвоить нужную информацию. А позже – восстановить ее.

Трудную тему можно разделить на маленькие части. Затем выучить каждую частицу в отдельности и объединить их в одно целое.

Усвоив материал урока, попробуйте рассказать его кому-то из друзей или родных. Это поможет вам лучше его понять и запомнить.

Старайтесь извлечь ключевую информацию из текста, создавая краткие итоговые заметки или карточки с вопросами и ответами.

Создавайте ассоциации или связи между фактами, словами и понятиями.

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