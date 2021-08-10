Как мастерить с ребенком фантастических животных из бумажных стаканчиков

Как мастерить с ребенком фантастических животных из бумажных стаканчиков

Дети во время отдыха требуют много внимания, ждут сюрпризы, интересные события. Родители выполняют обещания, но есть маленькие неожиданности которые удивят.

Бумажные стаканчики используем ежедневно, особенно во время путешествия: чай, кофе, вода. А если этот стаканчик превратится через 5 минут в игрушку?

Вот стаканчик, рассматриваем, вспоминаем, кто бывает такого цвета. Например, оранжевой бывает лисичка, белочка. А возможно, и осьминог. "Восемь ног" означает, что он имеет восемь щупалец. Меняет окраску, как хамелеон, может быть оранжевым, красным, желтым или черным. Все зависит от настроения. Если вы начнете рассказывать, а потом превратите стаканчик в осьминога, вечером ребенок с удовольствием будет читать и слушать об интересных приключениях обитателей морских глубин. Не спешите показывать видео - это пример, как ребенка заинтересовать читать книги.

Например, моя "Фантастическая лягушка капризничает":

Крылатый жабоног

Пожелтел камыш, рогоз коричневым становится,

Развевается ветер, ходит цапля, как царица.

А маленький лягушонок капризничает там каждый день.

Ква — ква — ква, цапля съест меня сразу;

Ква — ква — ква, хочу иметь 8 ног и крылышки,

Кто же тогда буду, осьминог или птица?

Сова пролетела ночью: и сказала НЕТ!

Будешь ТЫ Крылатый Жабоног! А как думаете ВЫ?

(Ильяшенко. Т.)

Не забывайте записывать интересные истории, фотографировать. Каждый день новые "Фантастические животные", прячутся за маской. Надо узнать, кто же там есть?

Мастерим вместе с детьми

Стаканчики могут превращаться в удава, поезд, стол, корзину.

Отдых рядом с лесом, на даче дарит разнообразие растений, цветов.

Кукла, вырезанная из двухслойной салфетки, приклеенная к бумажному стаканчику, вокруг живые цветы. Кукольный театр могут изготовить и показать взрослые дети для младших.

На помощь придут методы ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Проверено практикой: повышается интерес к творчеству, развивается воображение, фантазия, обогащается словарный запас.

Ребенок учится думать системно об объектах окружающего мира, мечтать, решать творческие задачи, придумывать стихи, сказки, рисовать, конструировать. Дети - мудрые изобретатели, им не нужны готовые рекомендации! Главное - открыть дверцу в мир игры и фантазии.

Вдохновения вам!

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