Как мотивировать детей к учебе во время отдыха

Как мотивировать детей к учебе во время отдыха

Главная задача во время отпуска и летних каникул, как у детей, так и взрослых, - полноценный отдых, закаливание, новые впечатления.

"Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми. Дайте детству созреть в детях".

Жан-Жак Руссо

Можно ли учиться во время отдыха? Да, если ребенку интересно, и это не напоминает традиционное занятие.

Поддерживаем интерес

Приведу пример, как это может выглядеть: "Пойдем собирать деньги, кто со мной?" Хотите узнать, что скажут дети, начинайте рассказ. "А знаете ли вы, когда товары можно было не только покупать, но и обменивать один предмет на другой. А рассчитаться не деньгами, а раковиной, большой глыбой известняка и т.д. В Китае даже на раковинах писали ее ценность, и было понятно, что можно купить. В Америке использовали ожерелье из белых и пурпурных раковин. Есть очень удивительные ракушки ципреи, из них вырезали небольшие кружочки с отверстием посередине, чтобы не потерять, нанизывали на нитку, такие деньги называли "каури".

На Руси придумывали свои забавные названия: Ужовка, Жерновка". Рассказывайте историю, собирая "деньги" - ракушки. Пишем на раковинах денежную единицу, считаем количество. В зависимости от возраста ребенка покупаем предметы. Например, 4 банана - это 1 маленькая раковина, а сколько надо раковины, чтобы купить 6, 8, 100 бананов? Подросткам ставим интересные вопросы, чтобы ты купил, если бы было много таких денег. Конечно, надо взять бумагу, записать, составить план, посчитать.

Варианты денег могут быть разнообразны: соль, крупы, каменные диски, перья, серебряные стержни - таким образом изучаете историю, географию, читаете литературу.

Начинайте с простых задач. Предлагайте логические задачи, находите различные варианты, обосновывайте ответ. Думаю, вечером появится желание узнать об удивительных морских обитателях, и о науке конхиологии. А малыши с удовольствием послушают или почитать сказку.

Просите помощь

Расскажите младшим детям сказку. Возможно, ребенку будет интересно быть в качестве учителя, но надо сначала самому изучить тему.

Цените время не только свое, но и детское.

Заранее спросите у учителя, на что надо обратить внимание, над чем работать. Вместе с ребенком создайте календарь. Запланируйте интересные события, но в августе в течение двух-трех недель по одному часу будет отведено время для занятий. Ребенок видит, что свободного времени гораздо больше. Обращайтесь с ребенком как со взрослым, уважайте его мнение, отвечайте на вопросы, не бойтесь сказать, что вы не знаете что-то. Находите ответ, ищите его вместе.

Поддерживайте все, что нравится именно вашему ребенку, не сравнивайте его с другими.

Ходите на спектакли, концерты или спортивные соревнования. Парки и лес откроют мир растений, зоопарк познакомит с животными. Не перегружайте - баланс между обучения и отдыхом должен оставаться.

Один из действенных способов мотивировать детей к обучению — проводить соревнования.

Игры: "Кто быстрее", "Хорошо — плохо".

Хорошо — пошел дождь, полил цветы.

Плохо — пошел дождь, мы не пошли на прогулку.

Хорошо — мы остались дома, приготовили пирожные. Продолжайте.

Иностранные языки изучаем с помощью игр, например, кто быстрее вспомнит слово по картинке или придумает предложения. Я предложила осложнения, кто проиграл - тот прыгает! Как думаете, кому досталась физическая нагрузка?

Интересны легенды, мифы, сказки: почему люди начали говорить на разных языках - это заинтересует детей.

Мотивация к обучению - это ежедневная работа, за которую отвечают в первую очередь родители. Делайте этот процесс приятным, только так будете знать интересы, желания детей, сможете направлять и подсказывать.

Очень важно, когда ребенок понимает, что вы в него верите.

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