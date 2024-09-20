Как мультики во время еды влияют на ребенка: рассказывает невролог

Многие родители считают, что мультики – эффективный способ заставить ребенка есть, однако у такой практики могут быть серьезные последствия для ее развития.

Детская невролог Ольга Топоркова отметила риски, связанные с просмотром мультиков во время еды.

Проблемы пищеварения

Когда ребенок ест под мультики, он сосредоточен на экране, а не на питании. Это приводит к тому, что ребенок не понимает, что он ест и может нарушить естественные механизмы переваривания. Важно, чтобы он был сосредоточен на еде, ведь это способствует ее правильному усвоению.

Проблемы питания

Также существует риск формирования привычки есть только перед экраном. Это может осложнить прием пищи в других условиях, например, во время совместных семейных обедов или в общепитах. Процесс приема пищи без гаджетов – важный этап в формировании нервной системы ребенка.

Осознанное питание

Ольга Топоркова подчеркивает, что осознанное питание — это не только еда, но и развитие важных нейронных связей. У детей, которые регулярно едят в спокойной атмосфере, без отвлекающих факторов, больше шансов на развитие здоровых пищевых привычек.

Рекомендации

Чтобы избежать проблем, связанных с питанием при просмотре мультиков, родителям следует поощрять детей к приему пищи в спокойной атмосфере. Это особенно важно для детей, которые испытывают трудности с речевым или психическим развитием. Общие приемы пищи могут стать не только возможностью развития правильных пищевых привычек, но и для укрепления родственных связей.

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