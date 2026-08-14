Как наладить сон ребенка перед школой: 5 простых правил

Как наладить сон у ребенка / © Credits

Реклама

Для ребенка сон — это не просто перерыв между сегодняшними приключениями и завтрашними делами. Пока малыш спит, его организм растет и восстанавливается, а мозг обрабатывает информацию, закрепляет новые навыки и готовится к следующему дню.

Именно поэтому недосыпание быстро становится заметным, сообщает издание Cleveland Clinic. Ребёнку сложнее сосредоточиться на уроках, учиться и ясно мыслить, снижается уровень энергии, а настроение может становиться более переменчивым и раздражительным. Считается, что детям от 5 до 12 лет обычно требуется 9–12 часов сна в сутки, а подросткам — 8–10 часов. И здесь на помощь приходит не волшебная таблетка, а старый добрый вечерний ритуал.

Реклама

Не меняйте режим за одну ночь

Если летом ребенок привык ложиться спать позже, а осенью нужно вставать раньше, не стоит пытаться вернуть школьный режим за один вечер. Организму нужно время, чтобы перестроить внутренние часы.

Реклама

Сначала определите время, когда ребенку нужно просыпаться в учебные дни, а затем отсчитайте назад необходимое количество часов сна. Так вы получите ориентировочное время отбоя.

Если разница с нынешним режимом значительная, сдвигайте время сна примерно на 15 минут каждые 2–3 дня. Так переход будет более плавным, и ребенок не будет просыпаться с ощущением, будто его посреди ночи телепортировали в понедельник.

Последний час перед сном — тихий

Вечернее время должно постепенно переводить мозг из режима «еще одна серия» в режим «пора спать». Поэтому примерно за час до отбоя стоит отказаться от активных игр, шумных развлечений и экранов.

Телефон, планшет, телевизор и видеоигры не только привлекают внимание, но и могут влиять на выработку мелатонина — гормона, участвующего в регуляции цикла «сон — бодрствование».

Реклама

Вместо этого придумайте небольшой вечерний ритуал. Это может быть:

чтение книги

теплый душ или ванна

спокойная музыка

рисование или раскрашивание

короткий разговор о том, как прошел день

Главное — повторяемость, ведь когда одна и та же последовательность действий повторяется каждый вечер, мозг постепенно начинает воспринимать её как сигнал о том, что день подходит к концу и пора отдыхать.

Превратите спальню в оазис сна

Детская комната тоже может способствовать качественному отдыху. Прежде всего позаботьтесь о темноте. Если летом за окном ещё светло, когда ребенок ложится спать, помогут плотные шторы.

Не менее важна тишина. Если полностью устранить звуки невозможно, можно создать максимально спокойную обстановку без резких шумов.

Реклама

Также обратите внимание на температуру. Согласно рекомендациям Cleveland Clinic, комфортная температура для сна составляет примерно 18–21°C. В жаркие вечера лучше надеть легкую пижаму и, при необходимости, включить вентилятор.

Идея проста, спальня должна быть местом, где организму легко понять, что сейчас не время для игр, а время для восстановления.

Не спешите с мелатонином

Когда ребенок регулярно плохо засыпает, у родителей может возникнуть соблазн дать ему мелатонин или другие добавки для сна, однако не стоит делать это самостоятельно. Такие средства не устраняют поведенческие или режимные причины проблем со сном. Если ребенок каждый вечер сидит с планшетом до поздней ночи, а потом не может заснуть, добавка не заменит правильного вечернего ритуала.

Мелатонин и другие снотворные средства следует применять только после консультации с врачом, если он сочтет это целесообразным. Если проблемы с засыпанием повторяются, лучше сначала выяснить их причину вместе с педиатром или специалистом по детскому сну.

Последовательность

Детский сон не требует сложной системы из десятков пунктов. Наоборот, лучше всего помогают простые вещи, которые повторяются каждый день. Одинаковое примерное время отбоя и пробуждения, спокойный час перед сном, минимум экранов, темная и уютная спальня — всё это помогает организму выработать понятный ритм.

И не стоит ждать результата уже после первого вечера. Если ребенок привык к другому режиму дня, переход может занять некоторое время. Здесь важнее не идеальность, а стабильность.

Если ребенок всё равно устал

Существует разница между временным нежеланием вставать по утрам и ситуацией, когда ребенок регулярно испытывает трудности с пробуждением, засыпает на уроках или постоянно чувствует себя измотанным, даже если формально спит достаточное количество часов. В таком случае проблема может заключаться не в количестве, а в качестве.

Если у ребенка постоянно возникают проблемы с засыпанием, пробуждением или он испытывает чувство усталости, об этом стоит поговорить с педиатром или детским специалистом по сну. Врач поможет понять, есть ли причина, требующая дополнительного внимания.

Новости партнеров