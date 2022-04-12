Как научить детей говорить по-украински: 4 совета от Наталки Денисенко

Украинская актриса кино и дубляжа Наталья Денисенко, сама воспитывающая сына Андрея, дала советы русскоязычным родителям, как научить детей говорить на украинском языке.

"Когда я перешла в общении в быту на украинский — то это был мой сознательный выбор. Я просто включила мозг. До этого "переключения" я и так хорошо знала наш язык и могла свободно им общаться, но в жизни все равно использовала рашистский суржик. Известно уже много причин, почему мы, украинцы, стали жертвами этой пропаганды, анализируя свою жизнь я понимаю что именно так все и происходило!

И мы с мужем между собой, и с друзьями в жизни, общались русским суржиком с самого детства. Поэтому мой сын с рождения слышал русский язык, смотрел большинство русских мультиков, и значит разговаривал так же", — рассказала Денисенко на своей странице в Instagram.

Итак, что делать. Эта инструкция именно для сознательных родителей, которые хотят помочь ребенку также перейти в общении на украинский.

1. Объяснить для чего. Мой Андрюша начал спрашивать, почему я именно так стала разговаривать. И я каждый день проводила с ним беседу о языке. И объясняла следующее (честно, то что я считаю истинным): "Русский язык на котором я разговаривала с тобой раньше — это язык нашего врага! Мы думали что они наши друзья и говорили с ними на одном языке, а они пришли убивать наших людей и бросать бомбы, поэтому я не хочу больше говорить на этом языке, он чужой! Все наши предки говорили на украинском". Рассказывайте как сказку все факты нашей истории и дети поймут вас.

2. Помочь ребенку начать. Если ребенок начнет произносить слова на родном языке – это будет лучшим первым этапом. Как это сделать? Когда ребенок вам что-то говорит, то переводите ему эти слова. Когда ребенок начнет говорить на украинском языке — хвалите его, акцентируйте внимание на том, что у него получается очень хорошо говорить на родном языке, даже лучше чем на чужом. Обратите внимание, что ребенку может понадобиться больше времени и не делайте это принудительно. Объясняйте ласково, почему это важно.

3. Не показывайте ребенку русскоязычные мультики. Следует найти альтернативы с украинским дубляжем или мультфильмы украинского производства.

4. Общаться с ребенком исключительно украинским. Просто начните с себя и разговаривайте исключительно на украинском языке.

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