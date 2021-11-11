Как научить детей противостоять насмешкам и оскорблениям в школе

Довольно часто дети в школах становятся объектами насмешек и оскорблений для других детей. Особенно "везет" тем, кто хоть чем-нибудь отличается от окружающих: наличием очков, выравнивающих пластинок на зубах, большим или слишком малым весом и так далее... Но, даже если ребенок особенно ничем не отличается от других, обидная кличка может приклеиться из-за любого пустяка. Стоит, к примеру, ребенку, громко чихнуть на уроке, как его могут начать дразнить "болячкой" или даже "коронавирусом", и это не самые обидные прозвища. А дальше...

Если ребенок реагирует на насмешки слишком болезненно и тяжело переживает, то это еще больше раззадоривает детей и они начинают его активно "доставать" и намеренно доводить до слез и истерик. Поэтому ребенка нужно научить правильно реагировать на оскорбления и насмешки. Как именно? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Просто насмешки или буллинг?

Чтобы выбрать правильное поведение для ребенка, страдающего от обидных насмешек, нужно учитывать не только его возраст, но темперамент и характер. Но сначала нужно понять, насколько серьезна ситуация. Если насмешки сопровождаются угрозами, затрещинами, подножками, да еще исходят от старших детей, которые к тому же пытаются отобрать у ребенка деньги, то это уже настоящий буллинг и нужно немедленно сообщить о происходящем дирекции школы. А если это просто насмешки, которые не несут реальной угрозы ребенку, а лишь огорчают и злят его, то можно использовать действенные методики поведения, которые помогут ребенку постоять за себя. Ведь ему нужно учиться справляться с трудными ситуациями и уметь поставить на место наглеца.

Не показывать виду, что обижен

Итак, первое, что нужно посоветовать ребенку, – не показывать, как ему обидно и как он страдает от насмешек. Понятно, что сразу это у ребенка не получится, но нужно его научить. Например, услышав очередную насмешку, сделать глубокий вздох, который поможет овладеть своими эмоциями или посчитать до десяти. Такие тренировки нужно практиковать дома, когда ребенок находится в спокойном состоянии. И при надобности он сможет воспользоваться этими методиками релаксации. Ребенок должен запомнить, что если он не будет показывать вида, что насмешки его задевают, то обидчикам станет не интересно его дразнить в дальнейшем. И они постепенно отстанут.

Не опускать голову

Кроме того, очень важно, чтобы ребенок не выглядел подавленным и напуганным. Объясните ему, что нельзя опускать голову и прятаться от обидчиков, потому что именно таких детей больше всего обижают. Наоборот, нужно поднять голову, выпрямить плечи и принять независимый вид, который говорит: я тебя не боюсь. Можно посмотреть фильмы, где супергерои сражаются с неприятелем и побеждают, используя не только физическую силу, но и моральное превосходство. Можно даже отработать взгляд и выражение лица, которое должно усмирить насмешников. Помогите ребенку представить себя таким же супергероем, которого не задевают насмешки и оскорбления и все обидные слова отскакивают от него, как мяч от стены. Объясните, что сильный человек умеет владеть своими эмоциями и никого не боится.

Жесткое высказывание

Для начала можно просто игнорировать задиру. Делать вид, что ребенок просто не слышит и не видит его. Если это не помогает, то в ответ на насмешку можно просто пожать плечами, мол, не понимаю, о чем речь, и сразу уйти. Либо сказать так: "Не хочу слушать твой бред. У меня более важные дела." А еще можно добавить: "Доставай кого-нибудь другого" или "Мне это не интересно" или "Смени пластинку". Нужно уметь резко ответить на хамство или насмешку. Это не всегда помогает, однако окружающие поймут, что этого ребенка не так просто обидеть и начнут относиться к нему более уважительно.

Если ребенок слышит, как его обсуждают за спиной, ему нужно повернуться и уверенно спросить: "Ты что-то хотел мне сказать?". А если обидные слова произнесены громко и при всех, то можно уточнить: "Что ты сказал?" Обычно задира не решается еще раз повторить и уходит от прямого разговора. Если же кто-то из детей высмеивает ребенка за его плохие отметки, то он может сказать: "Ну если ты такой умный, то помоги мне тоже стать умнее"...Еще эффективна констатация факта. Если дразнят из-за очков, то можно сказать: "Да, я ношу очки и что в этом такого?" Или "Да, я не могу быстро бегать, зато решаю задачи лучше тебя". Словом, родителям вместе с ребенком нужно продумать общую стратегию общения с обидчиком и планомерно бороться с этим.

Смех обезоруживает

Один из эффективных способов противостоять наглецу – это смех. Он обезоруживает и сбивает с толку. Обидчик ждет от ребенка слез, а он – смеется! Если все воспринимать с юмором и превращать в шутку, это всегда хорошо работает. Но здесь нужен опыт. И все же ребенку стоит попробовать на обидные слова реагировать хотя бы легкой улыбкой и пожатием плеч, мол, что ты такое говоришь? Или, глядя в глаза обидчику, улыбнуться и спросить: "Ну что еще интересного ты расскажешь?". Или так: "Это ты сам придумал? Можно было поинтереснее "...

Что могут сделать родители?

Родителям нужно не только помочь ребенку справиться с обидчиком, но и повысить самооценку ребенка. Хвалить его, больше говорить об успехах и достижениях. Помочь познакомиться с хорошими доброжелательными детьми, чтобы ребенок не был одиноким. А еще помочь справиться с теми недостатками, из-за которых ребенку приходится выслушивать неприятные слова. Если у ребенка есть лишние килограммы, то начните всей семьей правильно питаться, исключите из рациона сладости и перестаньте печь торты, займитесь спортом или запишитесь на фитнес. Если ребенок страдает от того, что на лице появились акне или сыпь, сходите вместе к дерматологу, купите необходимую косметику и помогите справиться с проблемой. Если ребенок слабее всех мальчиков в классе, запишите его в спортивную секцию, вместе отжимайтесь по утрам, бегайте и качайте пресс. Это сближает детей и родителей, придает детям силы и веры в себя и делает увереннее.

Если есть угроза жизни и здоровью, то...

Ребенок может попытаться справиться с насмешниками и завоевать авторитет в классе самостоятельно при помощи приведенных моделей поведения только в тех ситуациях, которые не несут угрозу его жизни и здоровью. Но, если ребенка постоянно преследуют старшие дети, цинично насмехаются, заманивают в закрытые помещения, пытаются у него отобрать вещи, угрожают и так далее, ребенку нужно немедленно обратиться за помощью к взрослым и не пытаться справиться самому. Объясните, что это вовсе не стыдно. Нельзя терпеть постоянные угрозы и обиды. Кроме того, родителям не стоит самим выяснять отношения с родителями обидчика, поскольку они всегда будут защищать свое чадо, даже если ребенок действительно виноват. Самое оптимальное решение – обратиться к дирекции школы и совместно решать эту проблему.

Читайте также:

Убеждения родителей, которые сильно вредят их детям

Не умеет проигрывать: как научить ребенка достойно переживать неудачи

Панибратство с детьми: в чем опасность таких отношений

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку