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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
71
Время на прочтение
3 мин

Как научить малыша жестикуляции: с чего начать и почему это важно

Речь — это не только слова, еще до того, как малыш начнет говорить, он активно общается с помощью жестов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как научить малыша жестикуляции: с чего начать и почему это важно

Как научить малыша жестикуляции: с чего начать и почему это важно / © Credits

Жестикуляция — это первый шаг к осознанному общению и развитию речи. И именно родители могут помочь этому навыку развиваться легко и естественно. Педиатр Marissa Penny, отмечает, что жесты — это основа невербального общения, которое развивается еще задолго до первого «мама» или «папа».

Жесты помогают:

  • выразить потребность, даже не без знания слов (например, поднять руки, чтобы сказать «возьми меня»);

  • развить понимание речи;

  • подготовить мозг к активной речи;

  • укрепить эмоциональный контакт с родителями;

  • стимулировать социальные навыки.

К 16 месяцам ребенок должен активно использовать не менее 16 жестов. И чем раньше он их начнет имитировать, тем лучше формируются речевые связи в мозге.

Когда начинать

  • 9-12 месяцев: первые попытки подражать простым жестам.

  • 12-15 месяцев: активное использование жестов в общении.

  • 16 месяцев и далее: жесты дополняют слова или используются вместо них.

Какие жесты тренировать

Вот список самых распространенных жестов, которые можно практиковать дома ежедневно:

  • «Привет» или «Пока» — помахать (махайте рукой во время каждого «привет»)

  • «Посмотри» или «Хочу это» — показать пальцем (показывайте вместе на любимые игрушки)

  • «Возьми на ручки» — поднять руки вверх (предложите поднять руки, когда берете ребенка)

  • Радость, поддержка — хлопать (хлопайте в ладоши с песенками)

  • Делиться или показывать — подать предмет (попросите малыша подать игрушку)

  • «Целую» — сделать воздушный поцелуй (научите с улыбкой, имитируйте сами)

  • «Тихо» — положить палец к губам (играйте в «Тсс!» перед сном или сказками)

  • Одобрение — палец вверх (показывайте после достижения ребенком цели)

  • Контакт — дайте «пять» (предложите ладошку и радуйтесь вместе)

  • «Не знаю» — поднять плечи (играйте в ситуации с выбором: «Не знаешь?»)

Советы

  • Чем чаще вы сами используете жесты, тем быстрее малыш начнет их копировать.

  • Сопровождайте слова жестами. Когда вы говорите «Пока», обязательно машите рукой. Если спрашиваете «Где мяч?», то покажите пальцем.

  • Используйте эмоции. Дети учатся лучше, когда видят искренние эмоции. Улыбайтесь, хлопайте, восхищайтесь вместе.

  • Играйте и пойте. Песенки с движениями — это идеальный способ тренировать жесты. Например, «Хлопайте в ладошки», «Сорока-ворона», «Если весело живется» и т.д.

  • Не заставляйте. Если малыш не повторяет жест сразу — не расстраивайтесь. Спокойно повторяйте и результат появится.

Как внедрить в повседневную жизнь

  • Во время кормления: показывайте «Еще» или «Хватит» жестами.

  • Во время игр: используйте «Покажи», «Дай пять», «Молодец».

  • Перед сном: жест «Тихо», поцелуй, «Пока».

  • В прогулках: приветствуйте прохожих жестом «Привет» или «До свидания».

Если ребенку исполнилось 16 месяцев и он не имитирует никаких жестов (даже «Пока» или «Дай»), это может быть признаком задержки развития. В таком случае посоветуйтесь с педиатром или детским логопедом.

Жесты — это не только мило и трогательно. Это серьезный этап развития речи и социальных навыков. И родители играют ключевую роль в этом процессе. Просто начните сегодня, помашите «Привет», хлопните в ладошки, покажите на солнце и пусть ваш младенец ответит вам с улыбкой и первым осознанным жестом.

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