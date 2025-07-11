Как научить малыша жестикуляции: с чего начать и почему это важно / © Credits

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Жестикуляция — это первый шаг к осознанному общению и развитию речи. И именно родители могут помочь этому навыку развиваться легко и естественно. Педиатр Marissa Penny, отмечает, что жесты — это основа невербального общения, которое развивается еще задолго до первого «мама» или «папа».

Жесты помогают:

выразить потребность, даже не без знания слов (например, поднять руки, чтобы сказать «возьми меня»);

развить понимание речи;

подготовить мозг к активной речи;

укрепить эмоциональный контакт с родителями;

стимулировать социальные навыки.

К 16 месяцам ребенок должен активно использовать не менее 16 жестов. И чем раньше он их начнет имитировать, тем лучше формируются речевые связи в мозге.

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Когда начинать

9-12 месяцев: первые попытки подражать простым жестам.

12-15 месяцев: активное использование жестов в общении.

16 месяцев и далее: жесты дополняют слова или используются вместо них.

Какие жесты тренировать

Вот список самых распространенных жестов, которые можно практиковать дома ежедневно:

«Привет» или «Пока» — помахать (махайте рукой во время каждого «привет»)

«Посмотри» или «Хочу это» — показать пальцем (показывайте вместе на любимые игрушки)

«Возьми на ручки» — поднять руки вверх (предложите поднять руки, когда берете ребенка)

Радость, поддержка — хлопать (хлопайте в ладоши с песенками)

Делиться или показывать — подать предмет (попросите малыша подать игрушку)

«Целую» — сделать воздушный поцелуй (научите с улыбкой, имитируйте сами)

«Тихо» — положить палец к губам (играйте в «Тсс!» перед сном или сказками)

Одобрение — палец вверх (показывайте после достижения ребенком цели)

Контакт — дайте «пять» (предложите ладошку и радуйтесь вместе)

«Не знаю» — поднять плечи (играйте в ситуации с выбором: «Не знаешь?»)

Советы

Чем чаще вы сами используете жесты, тем быстрее малыш начнет их копировать.

Сопровождайте слова жестами. Когда вы говорите «Пока», обязательно машите рукой. Если спрашиваете «Где мяч?», то покажите пальцем.

Используйте эмоции. Дети учатся лучше, когда видят искренние эмоции. Улыбайтесь, хлопайте, восхищайтесь вместе.

Играйте и пойте. Песенки с движениями — это идеальный способ тренировать жесты. Например, «Хлопайте в ладошки», «Сорока-ворона», «Если весело живется» и т.д.

Не заставляйте. Если малыш не повторяет жест сразу — не расстраивайтесь. Спокойно повторяйте и результат появится.

Как внедрить в повседневную жизнь

Во время кормления: показывайте «Еще» или «Хватит» жестами.

Во время игр: используйте «Покажи», «Дай пять», «Молодец».

Перед сном: жест «Тихо», поцелуй, «Пока».

В прогулках: приветствуйте прохожих жестом «Привет» или «До свидания».

Если ребенку исполнилось 16 месяцев и он не имитирует никаких жестов (даже «Пока» или «Дай»), это может быть признаком задержки развития. В таком случае посоветуйтесь с педиатром или детским логопедом.

Жесты — это не только мило и трогательно. Это серьезный этап развития речи и социальных навыков. И родители играют ключевую роль в этом процессе. Просто начните сегодня, помашите «Привет», хлопните в ладошки, покажите на солнце и пусть ваш младенец ответит вам с улыбкой и первым осознанным жестом.