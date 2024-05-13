Как научить ребенка балансировать на двух ногах: простой способ

Предлагаем вам действительно интересный способ научить ходить малышей и помочь им делать свои первые шаги на этом пути. Улучшить их баланс и укрепить тело, ноги и лодыжки!

Ребенка, который только становится маленькими ножками на свой большой путь, надо научить держать баланс и уверенно шагать на встречу приключениям. Конечно, придет время и ребенок пойдёт, но вы можете немного ему в этом помочь. По крайней мере, научить лучше балансировать и держать равновесие.

В видео от Just 4 Kids Physio автор показывает, как ребенок держит хула-хуп для поддержки, но помните, что хула-хуп – не стойкая поверхность, поэтому ребенку труднее сохранять равновесие. С каждым последующим шагом ребенок будет меньше держаться за неустойчивую опору и увереннее идти вперед.

Если шевелить хула-хуп из стороны в сторону, вперед и назад, можно усложнить ребенку балансировку, следовательно, испытать мышцы тела, ног и лодыжек. Ходьба помогает развивать мышечный тонус и координацию движений у ребенка. Он начинает осознавать свои движения и навыки баланса.

Если вы хотите поработать над приседаниями, также можете использовать для этого хула-хуп. Это позволяет ребенку иметь определенную поддержку во время приседания, но опять же ребенок держится за нестабильную опору, это не так, как бы он держался за журнальный столик.

Если малыш начинает падать, хватаясь за хула-хуп, можете его лишь слегка поддержать, но не делать основной, устойчивой опорой. Это позволит ребенку лучше ощущать свое тело и рассчитывать на себя.

Переход к этапу ходьбы влияет на самочувствие, самоощущение в пространстве и самооценку ребенка. Он чувствует себя более уверенно, потому что может самостоятельно открывать окружающий мир. Родителям же остается пристально следить за новыми открытиями своего малыша.

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