Научить ребенка есть это не только физический процесс, нужно привлечь все доступные методы, рецепторы и ощущения. В возрасте от 1 до 10 лет закладываются привычки, поведение во время еды, способность наслаждаться вкусом готовых блюд.

Воспитательница детского сада с 25-летним стажем Татьяна Ильяшенко рассказала, как научить ребенка есть полезные продукты.

Можно детей заставлять есть? Думаю, нет. Но можно предлагать.

Как действовать?

Ваши дети подражают поведение родителей, ешьте медленно, наслаждайтесь за интересной беседой. Забывайте во время еды о работе, школу, не ставьте сложные вопросы. Гнев не приглашайте к столу! Наслаждайтесь приятными ощущениями.

Предложите вдыхать аромат готового блюда, учите делать это правильно, наслаждаясь. Ребенку уже захотелось попробовать, взять нож отрезать по маленькому кусочку, тщательно пережевывая. почувствовать консистенцию, вкус.

Слова: полезная или не полезна пища, ребенок не понимает, для нее главное, чтобы было вкусно. Вкусы предложите, все зависит от вас. Если вы не будете добавлять сахар, то этот вкус ребенок не будет знать. Рассказывайте, фантазируйте, презентуйте, с учетом возрастных потребностей, готовьте различные, легкоусвояемые блюда.

Приучайте есть свежие овощи, фрукты. Методы и игры вам помогут?

"Угадай по звуку", например морковь хрустит когда она сырая, у огурца или яблочки имеют другой хруст.

Интересно выделять спектр вкусов: "Узнай по вкусу с закрытыми глазами" (сладкий, кислый, горький), не забывайте комментировать различные эмоциональные переживания. Обычные овощи заменяйте на мине, чтобы заинтересовать, приучить по вкусу. Выдумывайте истории, сказки, как это делаю я.

"Однажды Морковь услышала, как мальчик сказал, что не будет ее есть. Она очень расстроилась, начала плакать, зачем я росла, у меня такой яркий цвет, я сочная, ветками много, косы зелени. Я очень люблю приносить пользу для детишек, наблюдаю как быстро они растут, щеки становятся розовыми, зубки крепнут, не болеют. Что же мне делать? Морквици которые росли рядом успокоили ее, мы еще маленькие — молодые, хрустящие и вкусные, пойдем к Василию, вместе с господином помидором, станцуем гопака, все расскажем. Мальчик очень удивился, оставил овощи, понял почему они попали к столу. Попробовал маленькую морковку, она была очень вкусная и сочная, угостил своих друзей, и рассказал о пользе ".

Я не буду писать рецепты, их очень много, но сам процесс важен. Например, ребенок не хочет есть мясо, сделайте фарш, добавить по вкусу овощи, которые нравятся ребенку. Вылепит зразы различной формы, украсьте. Пусть ребенок попробует два варианта, и угадает чем отличаются. Например, в круглой, лежит внутри мясо с морковью, а длинная с капустой или сельдереем.

Любимые картпляни чепчики готовьте дома, но яблочек, моркови, сельдерея. Угадывайте, удивляйте, ешьте.

Хозяйка Вишня подарит цукаты, позвольте ребенку помочь выделять косточки, попробовать вишневый сок. Какой он на вкус, немного кисловатый, чем отличается от яблочного сока. Расскажите как с такой крошечной косточки вырастает большое дерево.

Интересный вариант прогулки с семьей, посещение фермы, дать возможность ребенку собрать урожай самостоятельно, рассмотреть поближе овощи или ягоды, вечером вместе смаковать и вспоминать сам процесс работы. Зелененькие горошинки выглядят со стручка, из них будет супчик с девушкой морковью. Вспомните загадку. Получайте удовольствие от самого процесса, приготовьте вместе пирог с клубничек, заварите чай, который раскроет яркие ароматы, пока все готовится, с удовольствием ешьте свежей клубникой, или положите в блендер, приготовьте десерт, наблюдайте за эмоциями ребенка.

Позвольте им положить руку на тесто, отщипнуть кусочек, вылепить какую-то форму, спрятать начинку. Их гордость за свою работу обострит аппетит и заставит попробовать то, чего они не знают, потому что чувствуют удивительный аромат.

На семейные праздники вместе составляйте меню, просите помощь, сервируйте стол. Позвольте ребенку участвовать в приготовлении, украшать блюда, не забывайте благодарить.

Терпение в испытаниях

Не все дети любят предложенное первый раз. Готовьте другой вариант таких продуктов. Мы не будем обсуждать запрет по медицинским показаниям и аллергические реакции. Вы хорошо знаете своих детей, хотите подать к столу все свеженькое и полезное, прислушайтесь к пожеланиям ваших детей и совету врача.

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