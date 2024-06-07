Как научить ребенка писать буквы: лайфхак от мам-блогеров

Чтобы научить ребенка читать, попробуйте такой интересный метод, как самостоятельно сделать флэш-карточки с алфавитом, но не обычные, а многократные, чтобы написанное можно было стереть.

Мамы-блогеры Stephanie & Katrina | Crafty Moms на своей странице предложили интересный обучающий вид активности для ваших детей для изучения алфавита и слов. Дети будут тренироваться распознавать буквы и усовершенствовать свои навыки письма одновременно. Можно прописать большие и маленькие буквы, поскольку ваш ребенок будет изучать оба варианта написания.

Вам понадобится:

Картон;

Скотч;

Маркер.

Что делать:

Нарежьте из картона карточки необходимого количества в зависимости от алфавита, который вы хотите, чтобы изучал ребенок;

Пропишите на каждой картонке букву (маленькую и больную) и нарисуйте рисунок предмета или животного, на какую букву начинается его название;

Оберните карточку скотчем;

Отдайте карточки с маркером ребенку;

В процессе игры и обучения он будет поверх букв, на скотче, повторять их написание и называть предметы, нарисованные рядом;

Когда игра закончится, карточки можно просто протереть от маркера и оставить до следующего использования.

Советы:

Если вы не умеете рисовать, вы все равно можете сделать это с помощью разных наклеек или просто напечатать картинку и приклеить на карточку.

Такая активность, безусловно, поможет детям выучить алфавит более увлекательным способом, чем просто по книгам. Детям такие карточки очень понравятся.

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