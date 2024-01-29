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Как научить школьника управлять эмоциями во время войны: советы специалиста

Как научить школьника управлять эмоциями во время войны: советы специалиста

Фото: www.credits

75 процентов украинских школьников имеют симптомы травмированной войной психики. Об этом свидетельствует опрос родителей, устроенный аналитической компанией Gradus Research. Самый распространенный симптом – "эмоциональные качели", когда в течение дня настроение ребенка колеблется от хорошего к плохому и наоборот.

Как помочь ребенку овладеть своими эмоциями, рассказала педагог, психолог и директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

"Справиться с чрезмерными эмоциями порой бывает тяжело даже взрослым. О детях нечего и говорить: любое переживание может казаться им катастрофой. Воздушная тревога, которая зазвучала посреди урока, плохая оценка за домашнее задание — все это расшатывает детскую психику и вызывает те же" эмоциональные качели", – говорит Татьяна Серебрянская. – И хотя родителям подобные детские переживания могут казаться пустяком, на самом деле это не так. Эмоциональное состояние ребенка во время войны – это первое, на что нужно обращать внимание".

Не вариант

Реагировать на детские эмоции можно по-разному. Самое простое – игнорировать ежедневные перепады настроения. Притворяться, будто ничего не происходит, надеясь, что со временем эмоциональные выходки прекратятся. Подобная стратегия срабатывает очень редко. Более вероятный вариант развития событий – сильные эмоции начнут вызывать у ребенка панику.

Еще одна популярная среди родителей стратегия – попытка переключить внимание ребенка с негатива на позитив. Ребенок плачет, потому что услышал звук взрыва, а родители делают вид, будто ничего не произошло, обещают ему подарки, говорят приятные вещи, пытаясь снизить уровень стресса. Да, быстрое переключение с негатива на позитив может произойти, но не удивляйтесь, когда в следующий раз в стрессовой ситуации ребенок будет ждать вознаграждения.

"Любую ситуацию можно объяснить в соответствии с возрастом ребенка, – утверждает психолог. – Особенно вредно скрывать информацию от подростков. Они прекрасно понимают, что существует угроза, о которой им не говорят, поэтому переживают еще больше. Так что если школьник спрашивает вас о причине взрыва во время воздушной тревоги, не надо врать – объясните, что это работает ПВО, но вы находитесь в безопасном месте, где вам ничего не угрожает. "Почему ты орешь? Не можешь решить задачу? Еще раз посмотри видеоурок! (если речь идет о дистанционном образовании), "Не беси меня, я занят!" Ребенок должен знать, родители – это гарантированная поддержка в любой ситуации".

Методика сорегуляции

Первый шаг к укрощению чрезмерных эмоций – попытка испытать переживание ребенка и помочь ему с ними справиться. Итак, когда к вам обращается обеспокоенный ребенок, спокойным и безэмоциональным голосом спросите: "Что тебя огорчило?" Дайте ребенку понять, что вы настроены его выслушать и помочь. Всегда точно называйте эмоцию, которая переполняет ребенка: ты злишься, тебя что-то беспокоит, ты растерян… Успокоить детскую нервную систему помогут прикосновения и объятия.

"Благодаря сорегуляции – именно так называется процесс успокоения ребенка родителями – он учится овладевать своими эмоциями, – рассказывает Татьяна Серебрянская. – Практикуя эту методику, можно научить ребенка саморегуляции. То есть ребенок будет управлять своими эмоциями, когда рядом нет взрослых. Например, в школе. Вообще, навыки поведения в стрессовых ситуациях формирует именно семья, дети смотрят, как взрослые реагируют на сирену, что говорят в случае неудачи, а потом выдают точно такую же реакцию на свои ошибки... Особенно в стрессовых ситуациях".

Еще один полезный метод – разбор различных ситуаций. Спросите ребенка, как он будет вести себя при тех или иных обстоятельствах. К примеру, во время воздушной тревоги. Объясните, как поступать правильно, чтобы избежать опасности. Расскажите, как реагировать на критику учителя. Эти знания не дадут ребенку скатиться в эмоциональную бездну в будущем.

Факт

Психологи уверяют, что дети легче взрослых переживают вызванное войной посттравматическое стрессовое расстройство – нарушение психического состояния, которое может появиться после травматического события. Это объясняется тем, что они более открыты и искренне проявляют свои эмоции. Взрослые наоборот – всегда пытаются контролировать свои эмоции, поэтому последствия ПТСР для них более разрушительны.

Татьяна Серебрянская / ©
Татьяна Серебрянская

Полезные советы

Учебника под названием "Как быть родителями во время войны" не существует, но психологи дают несколько действенных советов, которые помогут пережить этот период с минимальными потерями для ментального здоровья ребенка. Прежде всего, не поддавайтесь желанию наказать ребенка, если он нервничает вас своим поведением. Крик, запреты и другие дисциплинарные методы воспитания – не остановят "эмоциональные качели", а еще больше их раскачивают. К тому же ребенок сделает неправильный вывод: выражать эмоции – это плохо. За это наказывают. Например, школьники, которые боятся сообщать родителям о плохих оценках, скрывают свои эмоции, увеличивая уровень стресса.

"Ребенок не должен бояться говорить о волнующих его вещах, — рассказывает Татьяна Серебрянская. — Родители должны объяснить ученику, что в обучении не существует ситуаций, не имеющих решения. Это касается и дистанционного обучения, где ребенок самостоятельно создает свой рабочий график и в своем ритме прорабатывает материал. Если ученик не справился с заданием, это не значит, что он хуже других, просто ему нужно больше времени для усвоения знаний, советую родителям чаще хвалить ребенка, поскольку это дает ему уверенность в своих силах и делает стойкой к негативным эмоциям. Но хвалите ребенка искренне. Дети прекрасно чувствуют фальшь".

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