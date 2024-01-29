Как научить школьника управлять эмоциями во время войны: советы специалиста

75 процентов украинских школьников имеют симптомы травмированной войной психики. Об этом свидетельствует опрос родителей, устроенный аналитической компанией Gradus Research. Самый распространенный симптом – "эмоциональные качели", когда в течение дня настроение ребенка колеблется от хорошего к плохому и наоборот.

Как помочь ребенку овладеть своими эмоциями, рассказала педагог, психолог и директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

"Справиться с чрезмерными эмоциями порой бывает тяжело даже взрослым. О детях нечего и говорить: любое переживание может казаться им катастрофой. Воздушная тревога, которая зазвучала посреди урока, плохая оценка за домашнее задание — все это расшатывает детскую психику и вызывает те же" эмоциональные качели", – говорит Татьяна Серебрянская. – И хотя родителям подобные детские переживания могут казаться пустяком, на самом деле это не так. Эмоциональное состояние ребенка во время войны – это первое, на что нужно обращать внимание".

Не вариант

Реагировать на детские эмоции можно по-разному. Самое простое – игнорировать ежедневные перепады настроения. Притворяться, будто ничего не происходит, надеясь, что со временем эмоциональные выходки прекратятся. Подобная стратегия срабатывает очень редко. Более вероятный вариант развития событий – сильные эмоции начнут вызывать у ребенка панику.

Еще одна популярная среди родителей стратегия – попытка переключить внимание ребенка с негатива на позитив. Ребенок плачет, потому что услышал звук взрыва, а родители делают вид, будто ничего не произошло, обещают ему подарки, говорят приятные вещи, пытаясь снизить уровень стресса. Да, быстрое переключение с негатива на позитив может произойти, но не удивляйтесь, когда в следующий раз в стрессовой ситуации ребенок будет ждать вознаграждения.

"Любую ситуацию можно объяснить в соответствии с возрастом ребенка, – утверждает психолог. – Особенно вредно скрывать информацию от подростков. Они прекрасно понимают, что существует угроза, о которой им не говорят, поэтому переживают еще больше. Так что если школьник спрашивает вас о причине взрыва во время воздушной тревоги, не надо врать – объясните, что это работает ПВО, но вы находитесь в безопасном месте, где вам ничего не угрожает. "Почему ты орешь? Не можешь решить задачу? Еще раз посмотри видеоурок! (если речь идет о дистанционном образовании), "Не беси меня, я занят!" Ребенок должен знать, родители – это гарантированная поддержка в любой ситуации".

Методика сорегуляции

Первый шаг к укрощению чрезмерных эмоций – попытка испытать переживание ребенка и помочь ему с ними справиться. Итак, когда к вам обращается обеспокоенный ребенок, спокойным и безэмоциональным голосом спросите: "Что тебя огорчило?" Дайте ребенку понять, что вы настроены его выслушать и помочь. Всегда точно называйте эмоцию, которая переполняет ребенка: ты злишься, тебя что-то беспокоит, ты растерян… Успокоить детскую нервную систему помогут прикосновения и объятия.

"Благодаря сорегуляции – именно так называется процесс успокоения ребенка родителями – он учится овладевать своими эмоциями, – рассказывает Татьяна Серебрянская. – Практикуя эту методику, можно научить ребенка саморегуляции. То есть ребенок будет управлять своими эмоциями, когда рядом нет взрослых. Например, в школе. Вообще, навыки поведения в стрессовых ситуациях формирует именно семья, дети смотрят, как взрослые реагируют на сирену, что говорят в случае неудачи, а потом выдают точно такую же реакцию на свои ошибки... Особенно в стрессовых ситуациях".

Еще один полезный метод – разбор различных ситуаций. Спросите ребенка, как он будет вести себя при тех или иных обстоятельствах. К примеру, во время воздушной тревоги. Объясните, как поступать правильно, чтобы избежать опасности. Расскажите, как реагировать на критику учителя. Эти знания не дадут ребенку скатиться в эмоциональную бездну в будущем.

Факт

Психологи уверяют, что дети легче взрослых переживают вызванное войной посттравматическое стрессовое расстройство – нарушение психического состояния, которое может появиться после травматического события. Это объясняется тем, что они более открыты и искренне проявляют свои эмоции. Взрослые наоборот – всегда пытаются контролировать свои эмоции, поэтому последствия ПТСР для них более разрушительны.

Татьяна Серебрянская

Полезные советы

Учебника под названием "Как быть родителями во время войны" не существует, но психологи дают несколько действенных советов, которые помогут пережить этот период с минимальными потерями для ментального здоровья ребенка. Прежде всего, не поддавайтесь желанию наказать ребенка, если он нервничает вас своим поведением. Крик, запреты и другие дисциплинарные методы воспитания – не остановят "эмоциональные качели", а еще больше их раскачивают. К тому же ребенок сделает неправильный вывод: выражать эмоции – это плохо. За это наказывают. Например, школьники, которые боятся сообщать родителям о плохих оценках, скрывают свои эмоции, увеличивая уровень стресса.

"Ребенок не должен бояться говорить о волнующих его вещах, — рассказывает Татьяна Серебрянская. — Родители должны объяснить ученику, что в обучении не существует ситуаций, не имеющих решения. Это касается и дистанционного обучения, где ребенок самостоятельно создает свой рабочий график и в своем ритме прорабатывает материал. Если ученик не справился с заданием, это не значит, что он хуже других, просто ему нужно больше времени для усвоения знаний, советую родителям чаще хвалить ребенка, поскольку это дает ему уверенность в своих силах и делает стойкой к негативным эмоциям. Но хвалите ребенка искренне. Дети прекрасно чувствуют фальшь".

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