Как научиться слышать своего ребенка: 10 советов психолога

Попытайтесь загуглить "Как слушать ребенка?" – и вы очень удивитесь. Вот несколько первых результатов поиска по этому запросу: "Как научить детей слушать и слушаться"; "Как говорить с ребенком, чтобы он вас слушал"; "Топ-13 фраз, которые заставят вашего ребенка повиноваться".

Наверное, гугл не виноват в том, что перевернул все вверх дном, — он предлагает то, что чаще ищут. Но ко Дню защиты детей мы хотим ответить именно на первый вопрос, что делать родителям, чтобы слушать и слышать своих детей. Чтобы дети чувствовали свою ценность, внимание к себе, и на этом фундаменте строили свои отношения и с родителями, и с целым миром. Психолог благотворительного фонда "Голоса детей" Руслана Мороз советует, как родителям включить внимательного слушателя.

Руслана Мороз, психолог благотворительного фонда "Голоса детей", старший научный сотрудник УНМЦ практической психологии и социальной работы НАПН Украины:

На первый взгляд, слушать – это так просто. Надо только захотеть, сосредоточиться, уделить внимание. Однако на практике люди на каждом шагу испытывают сложности в общении, в том числе со своими детьми.

Затруднения возникают хотя бы из-за разности опыта. Не в смысле, что у кого-то опыта "много" или "мало" — он просто разный. У каждого свои ассоциации, свои знания, а потому и свои смыслы. Вот так и получается, что мы употребляем одинаковые, вроде бы понятные для всех слова, но есть вероятность, что понимаем их по-разному. Это как шестерка и девятка – символ один, но очень зависит, с какой стороны на него смотреть.

Важно также эмоциональное состояние — мы можем по-разному воспринимать информацию, в зависимости от того, мы сейчас радостны, раздражены, грустны, злы и т.д.

Общение с детьми особенно тем, что они не только испытывают эмоции, но и учатся их распознавать, называть, понимать их причины и управлять их проявлениями. Дети в этом еще далеко не профи, поэтому роль взрослого - максимально поддержать и направить эти процессы.

Вот десять подсказок, как привлечь своих детей к общению и услышать их

Уделите внимание, когда ребенок заводит с вами разговор

В идеале это означает, что следует отложить все дела и сосредоточенно послушать детский рассказ. В реальном мире мамы и папы иногда не могут отреагировать на запрос немедленно, потому что действительно заняты, действительно устали и так далее. В таком случае все равно важно установить с ребенком спокойный и дружелюбный контакт: "Дорогой, я очень хочу услышать эту историю о Скай из "Щенячьего патруля", но именно сейчас мне нужно еще две минуты, чтобы закончить свои дела. Сразу после этого я охотно послушаю". Во время разговора лучше быть на одном уровне с ребенком. Если он еще маленький – присесть на его уровень или взять его на руки.

Помогите ребенку распознать и направить его эмоции

Попытайтесь уловить, что переживает ребенок, когда делится с вами историями из садика или школы. Затем проговорите это вслух, чтобы ребенок мог увидеть свои эмоции, как в зеркале: "Ого, это так грустная история! Я бы тоже расстроилась, если бы мое мороженое упало на землю!". Если это уместно, предложите, как поступать при такой эмоции: "Знаешь, когда я скучаю, я хочу побыть наедине" или "От такой ситуации бывает настолько обидно, что хочется поплакать". Когда мы называем эмоцию ребенка, он осознает, что с ним происходит. Благодаря этому ребенок научится строить цепочку между тем, что случилось, что он чувствует, и между тем, как это описать и что с этим сделать. Важно подчеркивать, что все переживания нормальны: все люди сердятся, радуются, унывают, раздражаются и т.д. Важно, чтобы при этом они не вредили другим: "Мы не можем бить других, как бы сильно мы на них не злимся. Но можем очень сильно ударить мяч или порвать лист бумаги, представив, что мы — это злобный динозавр!".

Следите за своими реакциями во время разговора

Иногда вы можете невольно задеть чувство ребенка. Например, папа может отреагировать на детский рассказ смехом, имея в виду смех от умиления/любования/радости, а ребенок может воспринять это как высмеивание. Или же нахмуренные брови, которые у некоторых бывают просто от замысла, могут показаться ребенку проявлением родительского недовольства и неодобрения. Это не значит, что родители должны постоянно ходить с невозмутимо-каменным лицом. Однако следует помнить о том, что дети (и не только дети) могут ошибаться в трактовке ваших эмоций. Если видите, что коммуникация внезапно изменилась, а ребенок закрылся, уделите внимание, чтобы выяснить причину.

Помните о разности опытов

Иногда дети эмоционально делятся с родителями тем, что родителям кажется очевидным, недостаточно увлекательным, обыденным. Тогда есть соблазн обесценить эмоции ребенка. Например, ребенок в восторге говорит: "Мама, это такой красивый воздушный шарик!", "Мне так чесалась ранка после укуса комара!". "Да шарик как шарик", "тоже мне новость, оно всегда чешется" — важно сдержать такие реакции, если они крутятся на языке. То, что вам привычно, для ребенка может быть шоком, упоением, открытием. Ее следует поддержать в этом переживании.

Не предавайте доверие

Дети делятся с родителями очень уязвимым опытом и очень болезненно переживают, если родители пересказывают это другим людям. К примеру, мальчик рассказал маме, что влюбился в одноклассницу, а потом слышит, как мама пересказывает это подружке по телефону. Для мамы это забавная история, которой хочется поделиться. Для ребенка это тайна, которую он доверил ближайшему человеку. Доверит ли второй раз? Лучше не тестировать – просто не изменяйте.

Давайте оценку поступкам, а не личности

Важно давать отзыв об отдельных поступках ребенка, а не о нем в целом. Даже когда он ведет себя "плохо" — что чаще всего значит "не так, как хотелось бы родителям". На практике это выглядит примерно так: "Меня расстраивает, что ты не убрал, как мы договаривались" вместо "Ты лентяй и никогда не сдерживаешь обещаний". Вообще стоит осторожничать со словами "никогда", "всегда" и другими обобщениями — как только мы начали их употреблять, значит, уже не говорим об отдельном поступке и ситуации, а обобщаем. Негативная родительская оценка детской личности часто программирует детей на негативные убеждения относительно себя, которые сопровождают их всю жизнь и бывают очень трудно искоренить.

Уважайте границы ребенка

Уважение к личным границам проявляется в мелких бытовых ситуациях: например, как вы обращаетесь с детскими вещами. Иногда родители могут без разрешения дать игрушку своей дочери или сыну другому ребенку на площадке. Они стремятся выглядеть вежливыми в глазах других, но пренебрегают чувствами своего ребенка. Так он может почувствовать, что за него решают взрослые, а его желания и взгляды не важны.

Помогайте ребенку защищать его границы

Представьте, что учитель придирается к внешнему виду вашего ребенка — например, он не заплетает волосы, а ходит "растрепанный". В такой ситуации ребенку очень важно чувствовать родительскую поддержку, а также видеть корректный, но действенный способ отстоять себя. Ей точно будет важно, если вы объясните учителю, что заплетение волос не является обязательным требованием в школе и не влияет на успехи в обучении и способности ребенка. Благодаря вашей защите ребенок постепенно научится отстаивать себя сам.

Не устраивайте допросов

Иногда дети не хотят говорить, не хотят делиться своими переживаниями. И это вполне нормально. Кто-то склонен к этому из-за особенностей характера, темперамента. Иногда родители особенно переживают из-за закрытости ребенка, если его брат или сестра, наоборот, разговорчивы. Но сравнивать двоих детей между собой - не очень хорошая идея. Сравнивать стоит только ребенка с ним же самим в прошлом и опираться не только на количество общения, но и на другие проявления. То есть если ребенок стал меньше общаться, иначе есть, иначе себя вести, это может быть поводом для беспокойства. В противном случае — иногда ребенку просто стоит оставить в покое.

Показывайте на своем примере

Это действительно работает. Хотите, чтобы ребенок приходил к вам и делился новостями, — делайте это тоже, с ним и с другими. Хотите, чтобы ребенок придерживался договоренностей, покажите мастер-класс. Напрасно ожидать от ребенка поведения, которого родители не показывают на себе (а тем более если они показывают обратное).

В общении родителей и детей частенько возникают проблемы, потому что родители хотят слышать то, что им удобно. А когда этого не происходит, быстро теряют терпение. Дети хотят быть услышанными, стремятся внимания и уважения к своим желаниям. Конечно, родители не могут и не должны удовлетворять все желания — они должны ограничивать, контролировать и направлять детей. Поэтому следует искать компромисс и договариваться.

Сначала – договоренность, потом – требования. Иногда я как медиатор помогаю детям и родителям найти общий язык. Когда в их жизни появляются договоренности, оно меняется до неузнаваемости, а шокированные родители говорят: "Какой чудесный у меня, оказывается, сын!". На самом же деле он всегда был великолепен, мы просто находим понимание, и все чувствуют себя услышанными.

В советское время воспитательная идеология была насильственной: нельзя брать на руки, чтобы не приучать к рукам, нельзя детей хвалить, чтобы не перехвалить, и так далее. Сейчас все больше замечаю, что родители работают над собой. Современные родители очень много учатся и узнают, чтобы изменить собственные паттерны. "Я помню, как было в моей семье, и не хочу это повторить", — часто говорят они.

А еще теперь родители гораздо чаще обращаются к детским психологам превентивно, сугубо для диагностики, для проверки — "все ли я все делаю в отношениях с ребенком?", "Могу ли я что-то делать иначе?". Раньше я такого не замечала, а сейчас это понемногу становится нормой и очень радует.

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