Как отчистить дверцу духовки: простой и дешевый способ

Удалить коричневые пятна жира, которые со временем покрывают дверцу духовки настолько плотно, что через стекло уже не видно, что там происходит внутри, не так-то просто.

Дверца духовки становится грязной и жирной довольно быстро, и средства для мытья духовки, даже довольно дорогие, не всегда могут справиться с коричневыми пятнами, образовавшимися из кусочков еды, слоев жира и кусочков кремированной бумаги для выпечки.

Грязь и жир мешают нам видеть наши блюда в процессе приготовления без открытия дверцы. Кроме того, регулярная очистка духовки не только улучшает ее внешний вид, но и может повысить эффективность ее работы.

Если дверца вашей духовки нуждается в очистке и никакие привычные средства не помогают, попробуйте воспользоваться опытом фанатов чистоты со страницы в Facebook, принадлежащей эксперту по уборке миссис Хинч. Издание Еxpress.co.uk опубликовало самый популярный лайфхак, который точно сработает.

Из 100 комментариев самым популярным советом было использование влажных таблеток для посудомоечной машины. Таблетки для посудомоечных машин были даже названы чудотворным продуктом при очистке духовок одним из фанатов уборки.

Все, что вам нужно сделать, - это намочить таблетку для посудомоечной машины и слегка почистить ею стекло. Обязательно время от времени в процессе чистки погружайте таблетку в воду, чтобы она оставалась влажной и не царапала стекло. После этого протрите поверхность мыльной губкой.

Таблетки для посудомоечных машин изготовлены из концентрированного моющего средства, поэтому они так эффективны, если пользоваться ими для очистки духовки от жирных пятен.

Кроме того, твердые порошковые таблетки имеют абразивную поверхность, которая помогает удалить прилипшие пятна, но при этом их поверхность достаточно нежная, чтобы не поцарапать стекло духовки, особенно если таблетку слегка намочить перед использованием.

И одно из самых главных преимуществ таблеток для посудомоечной машины в качестве средства для очистки духовки - их дешевизна. Одной таблетки вам хватит, чтобы очистить всю духовку.

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