Как перестать бояться отдавать ребенка в садик во время войны

Война изменила нашу жизнь. Необычные вещи стали нашей повседневной жизнью, а обычные – кажутся чем-то недостижимым или опасным. Так, например, последние трагические события в Днепре и Броварах привели к тому, что родители стали бояться отдавать ребенка в детский сад.

Рекомендации предоставила Октябрина Лисовская, основательница ОО "Центр социального лидерства" и благотворительного проекта "КОЛО ТУРБОТИ" и психолог Оксана Степанюк. Спикерки рассказали, как не бояться отдавать ребенка в детский сад во время войны и как родителям уменьшить свою и детскую тревожность.

"В течение последней недели почти каждая встреча со мной, как с психологиней, начиналась со слов: "Я понял/поняла, что безопасности нет вообще. Прилетает – а тревоги не было. Такое странно говорить, но люди стали говорить, что спокойнее, когда есть тревога, потому что это опасность, к которой мы привыкли», – говорит психолога Оксана Степанюк.

Эти события подняли очередную волну мощной тревоги. Враг в очередной раз напомнил, что опасность может нас застать где угодно, в привычных нам местах, в которых мы привыкли чувствовать себя в безопасности. А большинство родителей теперь боятся водить детей в садик. Что делать в этом случае, как успокоиться? Психологиня Оксана советует:

1. Принять, что этот страх будет, он нормален и адекватн в тех условиях, в которых мы сейчас находимся.

2. Если есть возможность перебраться на более безопасную территорию или уехать за границу – сделайте это.

3. Если родителям будет спокойнее, и есть возможность, чтобы ребенок не посещал детское заведение, а находился дома – оставляйте ребенка у себя. Если же такой возможности нет, то вы должны понять: чем больше вы будете знать и понимать как родители, тем спокойнее вам будет. Поэтому обязательно узнайте:

- в каком состоянии хранилище в садике;

— как можно поддерживать связь с воспитателями и ребенком;

— как будет происходить информирование если что-нибудь произойдет;

как происходит реагирование на воздушную тревогу.

Если государственный садик, у которого нет хранилища работает офлайн, то в частном заведении может быть по-разному. Поэтому, если ваш ребенок посещает частный садик, вам нужно узнать, есть ли хранилище, есть ли, например, средства для тушения пожара, персонал умеет ими пользоваться, есть средства для первой неотложной медицинской помощи или персонал умеет ими пользоваться.

Октябрина Лисовская отмечает:

"Психологические советы способны помочь не всегда. Чтобы их качественно самостоятельно применить, нужно иметь достаточно внутренних ресурсов для этого. В нынешних условиях это бывает крайне сложно, так что во многих ситуациях уместным будет обращение к специалисту. Когда человеку нужно время, чтобы перевести дыхание и когда она не чувствует своей опоры, этой опорой становится психолог, он деликатно подсвечивает ее сильные стороны и обеспечивает поддержку, необходимую для принятия важных решений.

Следует не забывать, что стресс родителей часто передается ребенку. А он сам по себе является тем невидимым убийцей, который отбирает ее шанс на раскрытие талантов, замедляет процессы памяти, внимания и концентрации. Те, кто в детстве имел случаи длительного стресса без поддержки, становятся склонными к асоциальному поведению, употреблению алкоголя, наркотикам.

Продление жизни в его привычном ритме становится важной поддержкой. Именно поэтому мы ходим на работу, а дети стремятся к посещению садика. В детском коллективе действительно может быть легче эмоционально. Там ждут другие дети, общение, взаимодействие, поддержка. Не менее существенной становится возможность разделить свои эмоции со ровесниками и воспитателями. Да и даже обычные занятия, где можно полипить, порисовать, тоже становятся своеобразной терапией.

В то же время, страх и опасения родителей тоже не безосновательны. В такое тревожное время стремление, чтобы ребенок был всегда рядом, естественно. Впрочем, это стремление не должно лишать малыша счастливого и полноценного детства. Очень хорошо в эмоционально безопасной и доброжелательной обстановке обсудить все эти вопросы со специалистом, чтобы решение было взвешенным».

Возможна ситуация, когда ребенок во время войны начал бояться и не хочет ходить в садик. Здесь следует понимать что, когда ребенок испытывает стресс, он будто немного останавливается, иногда откатывается в развитии и он гораздо острее чувствует потребность быть с мамой или с папой. Потому что ее надежные взрослые, она знает, даже скорее чувствует, что родители смогут о ней позаботиться и защитить.

Дети начинают нуждаться в привязке к родителям, именно к физическому контакту. Даже младшие школьники начинают вести себя как малыши – постоянно ходить за мамой и лезть на руки. Не пугайтесь, с ребенком с психической точки зрения все в порядке – он так борется со стрессом. В этом случае родители могут:

- дать ребенку с собой пахнущую мамой или папой вещь, например игрушку;

- положить в ланч-бокс маленькую записку с сердечком и надписью "Я тебя люблю", "Я рядом с тобой";

- договориться с воспитателем, если ребенку будет совсем плохо, то воспитатель организует звонок маме, чтобы ребенок мог услышать его голос и успокоиться.

"Возможны ситуации, когда ребенку не хватает этого контакта, потребность в связи становится просто навязчивой, ребенок не может успокоиться, если вы не рядом и это перерастает в истерику и агрессию, или в другие проблемы со здоровьем. Тогда стоит обратиться к детскому психологу или психотерапевту, а в идеале еще и к детскому неврологу.Мы много говорим, и в очередной раз напоминаем, что у нас есть специализированный курс для родителей, где описано как это все ребенком проживается и как ему помочь" — отметила дама Лесовская.

Нежелание ходить в садик может быть вызвано и тем, что ребенок не прошел адаптацию. Даже до войны родители не всегда понимали, как происходит адаптация ребенка в садике. Поэтому нужно помочь ребенку облегчить эту адаптацию.

Настоящая адаптация ребенка к саду должна начинаться недели через две перед тем, как ребенок туда уйдет. С ребенком нужно начать играть игрушками в детский сад. Показывать и рассказывать, что это за заведение, что и как там происходит. Тогда, когда ребенок придет в садик, это не станет для него трагедией, потому что все там будет предсказуемо. Дети, как и взрослые, боятся неизвестности, поэтому задача родителей избавиться от нее.

Для ребенка, меняющего детский сад, нужно снова проходить адаптацию. Многие семьи выехали за границу, поэтому детям пришлось сменить не только свой дом, но и садики. Надо понимать, что для ребенка это серьезная потеря, почти конец света. Важно поддержать ребенка, разделить с ним чувство. Пусть ребенок напишет воспитательнице из "родного" садика письма, нарисует рисунок. Вам не обязательно его отправлять, но сам процесс написания письма о том, как прошел его день в новом садике знакомой воспитательнице поможет ребенку легче адаптироваться к новому месту.

Психологи проекта "Круг заботы" отмечают: "Если вы понимаете, что проблема не проходит через некоторое время — лучше обратиться к специалистам. Установите себе или ребенку условный срок, например две недели, или три, и следите за своим состоянием. Если улучшения не имеет – обращайтесь за помощью. Особенно, если ребенок начинает болеть – это начинает работать психосоматика: лучше болеть, чтобы не посещать место, которое ему не нравится”.

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