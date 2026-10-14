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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
182
Время на прочтение
3 мин

Как пережить буллинг и что действительно помогает его выдержать

Когда ребенка задирают, первая реакция взрослых часто предсказуема: вмешаться, наказать обидчика, провести серьезный разговор. Однако эффективная поддержка может быть гораздо проще и начинаться с того, что люди просто остаются рядом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Как справиться с буллингом

Как справиться с буллингом / © Credits

С началом учебного года тема буллинга вновь становится очень актуальной. Родители ищут правильные слова, школы запускают программы по противодействию издевательствам, а дети пытаются найти своё место среди сверстников. Но действительно ли все популярные методы борьбы с буллингом работают, в этом попыталось разобраться издание Psychology Today.

Исследовательница Кристина Салмивалли и её коллеги проанализировали результаты исследований программ по противодействию буллингу и пришли к выводу, что формальные меры не всегда дают ожидаемый результат. Особенно сложно им работать с подростками примерно 13–15 лет.

В то же время существует ещё один, зачастую недооценённый ресурс — неформальная поддержка со стороны друзей, сверстников и взрослых.

Буллинг связан с вниманием и статусом

Буллер (тот, кто оскорбляет) стремится не просто оскорбить другого человека. Во многих случаях травля становится способом повысить собственный социальный статус, привлечь внимание или продемонстрировать власть над кем-то более слабым.

При этом обидчики не обязательно являются самыми популярными детьми в классе. Часто их могут считать влиятельными или заметными, но это не означает, что их действительно любят. Нападение на ребенка с более низким социальным статусом даёт ощущение лёгкой победы.

Впрочем, мишенью может стать и ребенок с высоким статусом. В таком случае нападение может быть попыткой подняться еще выше в неформальной иерархии. Именно поэтому буллинг — это не только история о двух детях, но и история о группе, которая наблюдает, реагирует или молчит.

Что может помочь ребенку

Один из самых важных шагов — не оставлять ребенка с проблемой наедине. Родителям следует знать, что происходит, поддерживать ребенка и дать ему почувствовать, что он не одинок в этой ситуации.

Не менее важными могут быть обычные разговоры между самими детьми. Когда сверстники называют издевательства издевательствами и показывают, что такое поведение недопустимо, обидчик теряет часть того социального подкрепления, ради которого он может так поступать.

В этом смысле ребенку не обязательно нужна формальная «группа поддержки», а свой круг общения. Друзья, одноклассники, учителя или другие взрослые, рядом с которыми он чувствует себя принятым и ценным. Такая среда помогает вернуть чувство собственного достоинства и не позволяет буллингу определять самооценку ребенка.

Чего лучше не делать

Уступать каждому требованию обидчика — не самая лучшая долгосрочная стратегия. Если ребенок постоянно выполняет бессмысленные или унизительные требования, обидчик может воспринять это как подтверждение собственной власти.

Столь же неэффективной может оказаться попытка «договориться» с человеком, который использует травлю именно для демонстрации контроля. Речь идет не об обычном конфликте, где две стороны ищут компромисс, а о ситуации, в которой один человек пытается получить преимущество за счёт другого.

Важно также не возлагать на ребёнка ответственность за то, что с ним происходит. Он не должен самостоятельно придумывать идеальный ответ на каждое оскорбление или доказывать обидчику свою силу. Гораздо важнее помочь ей найти людей и места, где он чувствует себя в безопасности, нужным и принятым.

Сила поддержки — в количестве и качестве

Когда вокруг ребёнка есть несколько человек, которые искренне его поддерживают, ситуация меняется. Ему легче не отождествлять себя с образом, который навязывает булер, и не воспринимать его слова как правду о себе.

Именно поэтому друзья могут быть не менее важны, чем формальные школьные механизмы. Речь идет не о том, чтобы заставить одноклассников вступать в конфликт с обидчиком. Их роль может быть гораздо проще, например, быть рядом, не поддерживать травля, не смеяться над оскорблениями, приглашать ребенка к совместным занятиям и давать ему понять, что он не изолирован.

Для подростка это очень важно, поскольку в этом возрасте мнение сверстников приобретает огромное значение, поэтому поддерживающая среда может стать своеобразным психологическим щитом.

В то же время, если издевательства носят систематический характер, угрожают безопасности или сопровождаются угрозами, насилием, шантажом или преследованием, не стоит ограничиваться лишь неформальной поддержкой. В этом случае необходимо вмешательство ответственных взрослых и соответствующих специалистов.

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