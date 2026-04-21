Как по-разному родители и дети видят и воспринимают ИИ / © Credits

Реклама

Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался чем-то из научной фантастики, а сегодня же он быстро становится важной частью нашей повседневной жизни, ведь он присутствует в смартфонах, поисках, обучении и даже в общении.

И пока взрослые пытаются оценить риски, подростки уже интегрировали ИИ в собственную жизнь, об этом рассказало издание SheKnows. Новый отчет показывает, что семьи одновременно испытывают и восторг, и тревогу по этому поводу, да и смотрят на одни и те же вещи довольно по-разному.

ИИ все изменит

Большинство родителей убеждены, что ИИ станет такой же революцией, как интернет или электричество. Взрослые считают, что он кардинально изменит жизнь и подростки в целом с этим согласны, однако смотрят на это более оптимистично. Они верят в положительное влияние в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе.

Реклама

Среди родителей мнения разделились почти 50 на 50, кто-то ожидает пользу от использования ИИ, другие же видят возможный вред. Несмотря на разницу, оба поколения признают, что зависимость от ИИ будет только расти. Около 70% родителей и 60% подростков считают, что в будущем люди не смогут жить без этих технологий.

Подростковое использование ИИ

Одним из самых интересных выводов стало то, что родители часто не до конца понимают, как именно их дети используют ИИ. Около половины родителей и сами регулярно пользуются такими инструментами. В то же время почти две трети подростков используют их хотя бы иногда.

И самое важное здесь — это разница в целях. Родители предполагают, что подростки используют ИИ для развлечений или общения. На самом деле все гораздо практичнее, подростки используют ИИ для поиска информации и помощи с домашними заданиями.

ИИ-чатботы уже стали привычным инструментом для обучения, мозгового штурма и исследования тем. Причем этот процесс происходит быстрее, чем школы и родители успевают адаптироваться к нему.

Реклама

Конфликт в обучении

Чат GPT / © Associated Press

Именно образование стало точкой наибольшего напряжения. 58% подростков считают, что ИИ может улучшить обучение и только 41% родителей с этим согласны. Еще более показательна разница в отношении к использованию ИИ в различных задачах, родители считают это неэтичным, а вот подростки инновационным и даже желательным.

Впрочем, во всем этом есть и общая мысль, как дети, так и взрослые считают, что школы должны обучать ответственному использованию ИИ.

Несмотря на разные взгляды, есть то, что объединяет поколения — страх за творчество. Более половины опрошенных родителей и детей считают, что чрезмерная зависимость от AI может снизить креативность. Это логичная тревога, ведь если технологии берут на себя мышление, анализ и генерацию идей, не потеряем ли мы способность делать это самостоятельно.

Безопасность

Для взрослых главный триггер не столько обучение, сколько безопасность. Среди ключевых страхов было выделено сбор персональных данных детей, возможное злоупотребление информацией, фейковые аккаунты и имитация людей.

Реклама

При этом половина родителей признаются, что они мало или совсем не понимают, как работают системы безопасности искусственного интеллекта. Это создает сложность, ведь трудно устанавливать правила, когда не до конца понимаешь сам инструмент.

Искусственный интеллект уже стал частью жизни подростков, даже если взрослые еще до конца это не осознали. Разница в восприятии между поколениями естественна, ведь дети видят возможности, а родители риски. Однако эта разница не является проблемой, а скорее шанс создать новую культуру взаимодействия с технологиями, в которой есть место и для инноваций, и для ответственности.