ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
13
Время на прочтение
3 мин

Как поддержать подростка в эпоху глобальной тревоги, когда пугают новости

Когда мир кажется нестабильным, тревожные новости перестают быть «фоном» и становятся частью ежедневной жизни подростков, эксперты предупреждают, что глобальное напряжение, политические события и информационный поток все сильнее влияют на психическое здоровье детей, особенно тинейджеров, которые уже понимают все, но у них еще нет достаточно инструментов, чтобы с этим справиться.

Станислава Бондаренко
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как поддержать подростка в эпоху глобальной тревоги

Как поддержать подростка в эпоху глобальной тревоги / © Credits

Издание SheKnows исследовало, как глобальная турбулентность влияет на подростков и почему родителям сегодня важно не отстраняться, а наоборот, становиться эмоционально более доступными. По словам психолога Рэйчел Голдмен, современные подростки почти неизбежно сталкиваются с информацией о мировых событиях, например, в школе, соцсетях или через разговоры с друзьями. И именно поэтому взрослым стоит не избегать этих тем, а научиться правильно их проговаривать.

Сегодня информационное поле настолько плотное, что даже если родители пытаются «уберечь» ребенка от новостей, это почти невозможно. Подростки, особенно среднего и старшего возраста, воспринимают события в мире почти так же, как взрослые, но часто без жизненного опыта, который помогает их осмыслить. Именно поэтому тревожность, страх и чувство неопределенности могут накапливаться значительно быстрее.

С чего начать разговор

Первый шаг — не объяснять, а слушать. Психолог рекомендует начинать с простых вопросов, например:

  • что подросток уже слышал о событиях

  • обсуждают ли это друзья

  • что говорят в школе

Такой подход помогает не навязывать взрослую интерпретацию, а понять, как именно ребенок воспринимает информацию.

Также полезно обратиться к учителям, чтобы узнать, обсуждаются ли сложные темы в классе и в каком контексте. Если нет, именно родители формируют первое объяснение.

Честность, но в соответствии с возрастом

Специалист отмечает, что избегать темы или делать вид, что «все хорошо», — не лучшая стратегия. Дети чувствуют фальшь. В то же время важно не перегружать их деталями или собственными сильными эмоциями. Лучшая модель — честность в пределах возраста, то есть признавать, что ситуация сложная, не скрывать реальность, но и не драматизировать ее. Более того, нормально показывать собственную уязвимость. Например, сказать: «Мне тоже непросто это понять, но мы можем разобраться вместе».

Когда у взрослых нет ответов

По словам Рейчел, родителям не нужно создавать иллюзию всезнания. Наоборот, совместное проживание неопределенности может сближать. Важно позволить себе сказать: «Я не знаю всех ответов, но вместе мы справимся».

Как помочь справиться с тревогой

Один из ключевых инструментов — контроль информационной нагрузки. Стоит ограничивать просмотр новостей в дни, когда эмоциональное состояние уже напряженное. Если подросток перегружен, лучше сделать паузу от новостей и соцсетей, больше говорить об эмоциях и проверять, как он чувствует себя в течение дня. Такие проверки помогают снизить уровень тревожности и вернуть ощущение стабильности.

Техники заземления

Если эмоциональная перегрузка уже произошла, необходимо начать с базового:

  • остановиться и оценить состояние

  • спросить себя: «Что мне сейчас нужно?»

  • сделать несколько глубоких вдохов

  • пройтись или изменить окружающую среду

  • отложить телефон

  • «просканировать» тело, есть ли напряжение, головная боль или усталость

Даже простые действия, такие как выпить воды или приложить что-то холодное, могут помочь стабилизировать состояние в моменте.

Отдельно эксперт подчеркивает, что родители часто давят на себя, пытаются быть «идеальными» в поддержке детей, однако это не обязательно и даже не нужно. Лучшая позиция — не избегать сложных тем, быть честными, признавать собственные границы и оставаться рядом.

Мир не становится проще, но именно поэтому роль взрослых в жизни подростков меняется. Сегодня важно не изолировать детей от реальности, а научить их проживать ее без перегрузки и страха. И, возможно, самое главное — позволить себе как родителям не знать всех ответов. Потому что иногда самая большая поддержка, это не идеальные слова, а спокойное присутствие рядом.

Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie