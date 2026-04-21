Как поддержать подростка в эпоху глобальной тревоги, когда пугают новости

Как поддержать подростка в эпоху глобальной тревоги

Издание SheKnows исследовало, как глобальная турбулентность влияет на подростков и почему родителям сегодня важно не отстраняться, а наоборот, становиться эмоционально более доступными. По словам психолога Рэйчел Голдмен, современные подростки почти неизбежно сталкиваются с информацией о мировых событиях, например, в школе, соцсетях или через разговоры с друзьями. И именно поэтому взрослым стоит не избегать этих тем, а научиться правильно их проговаривать.

Сегодня информационное поле настолько плотное, что даже если родители пытаются «уберечь» ребенка от новостей, это почти невозможно. Подростки, особенно среднего и старшего возраста, воспринимают события в мире почти так же, как взрослые, но часто без жизненного опыта, который помогает их осмыслить. Именно поэтому тревожность, страх и чувство неопределенности могут накапливаться значительно быстрее.

С чего начать разговор

Первый шаг — не объяснять, а слушать. Психолог рекомендует начинать с простых вопросов, например:

что подросток уже слышал о событиях

обсуждают ли это друзья

что говорят в школе

Такой подход помогает не навязывать взрослую интерпретацию, а понять, как именно ребенок воспринимает информацию.

Также полезно обратиться к учителям, чтобы узнать, обсуждаются ли сложные темы в классе и в каком контексте. Если нет, именно родители формируют первое объяснение.

Честность, но в соответствии с возрастом

Специалист отмечает, что избегать темы или делать вид, что «все хорошо», — не лучшая стратегия. Дети чувствуют фальшь. В то же время важно не перегружать их деталями или собственными сильными эмоциями. Лучшая модель — честность в пределах возраста, то есть признавать, что ситуация сложная, не скрывать реальность, но и не драматизировать ее. Более того, нормально показывать собственную уязвимость. Например, сказать: «Мне тоже непросто это понять, но мы можем разобраться вместе».

Когда у взрослых нет ответов

По словам Рейчел, родителям не нужно создавать иллюзию всезнания. Наоборот, совместное проживание неопределенности может сближать. Важно позволить себе сказать: «Я не знаю всех ответов, но вместе мы справимся».

Как помочь справиться с тревогой

Один из ключевых инструментов — контроль информационной нагрузки. Стоит ограничивать просмотр новостей в дни, когда эмоциональное состояние уже напряженное. Если подросток перегружен, лучше сделать паузу от новостей и соцсетей, больше говорить об эмоциях и проверять, как он чувствует себя в течение дня. Такие проверки помогают снизить уровень тревожности и вернуть ощущение стабильности.

Техники заземления

Если эмоциональная перегрузка уже произошла, необходимо начать с базового:

остановиться и оценить состояние

спросить себя: «Что мне сейчас нужно?»

сделать несколько глубоких вдохов

пройтись или изменить окружающую среду

отложить телефон

«просканировать» тело, есть ли напряжение, головная боль или усталость

Даже простые действия, такие как выпить воды или приложить что-то холодное, могут помочь стабилизировать состояние в моменте.

Отдельно эксперт подчеркивает, что родители часто давят на себя, пытаются быть «идеальными» в поддержке детей, однако это не обязательно и даже не нужно. Лучшая позиция — не избегать сложных тем, быть честными, признавать собственные границы и оставаться рядом.

Мир не становится проще, но именно поэтому роль взрослых в жизни подростков меняется. Сегодня важно не изолировать детей от реальности, а научить их проживать ее без перегрузки и страха. И, возможно, самое главное — позволить себе как родителям не знать всех ответов. Потому что иногда самая большая поддержка, это не идеальные слова, а спокойное присутствие рядом.