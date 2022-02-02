Как я могу сделать так, чтобы мой ребенок вырос самостоятельным взрослым? Какая грань между поддержкой и чрезмерной опекой?

Одна из важнейших задач воспитания – развить в детях находчивость, предприимчивость и способность справляться с различными жизненными ситуациями в будущем. У детей имеется естественная потребность развивать независимость и познавать мир. По этой причине родители должны позволять им действовать и принимать собственные решения с раннего возраста. Благодаря полученному опыту, в том числе негативному, дети развивают знания о себе и окружающем мире, проверяют свои сильные и слабые стороны.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, как поддержать ребенка в стремлении к независимости.

Почему нам так сложно позволить ребенку быть независимым

Независимость – важная потребность развития каждого ребенка. Делая попытки и накапливая опыт, ребенок постепенно осваивает навыки, необходимые в жизни, развивает свои способности, познает свою индивидуальность и формирует свою личность. Так почему же родители, несмотря на благие намерения, не позволяют своим детям действовать самостоятельно и ограничивают их автономию? Это происходит по нескольким причинам, а именно:

Забота о безопасности ребенка. Родители часто забывают, что развивать в ребенке независимость также важно, как и думать о его безопасности.

Страх последствий. Родители слишком часто берут детские дела в свои руки, думая, что сделают это быстрее и лучше. Мамы хотят избежать последствий детской независимости (например, пролитого супа, грязного стола или запачканной одежды).

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Нет времени. В наши дни мы живем в постоянной спешке. Чтобы успеть на работу, встречу и банально к детскому стоматологу, мы выполняем за детей большую часть их работы – завязываем им ботинки, застегиваем куртки, помогаем собрать рюкзак (обратим внимание, что речь о детях, которые уже могут в силу возраста и физического развития делать это самостоятельно).

Чрезмерная забота и опека. Слишком опекающие родители делают все возможное, чтобы защитить своих детей от сложных ситуаций, неудач и неприятных эмоций. В результате у них развивается чувство беспомощности и зависимости от взрослых.

Аспекты независимости ребенка в дошкольном возрасте

В дошкольном возрасте независимость ребенка проявляется в трех аспектах:

Практическая независимость. Она проявляется в выполнении повседневных задач для себя, например, в детском саду – переодеться, вымыть руки, самостоятельно пообедать.

Умственная независимость. Это способность принимать решения и решать проблемы во время игры и обучения. Здесь независимость заключается в самостоятельном приобретении и накоплении опыта, выражении своего мнения, проверке своих навыков в различных ситуациях, преодолении препятствий, это готовность брать на себя задачи, основанные на личной активности, а ее источником является воля к действию.

Социальная независимость. Она проявляется в способности взаимодействовать со сверстниками и родителями, общаться с ними и нести ответственность за принятые социальные решения.

Развивая в ребенке самостоятельность, мы можем предложить ему игру под названием "Что бы ты сделал, если". Ее можно проводить как дома, так и в детском саду/школе. Суть игры – родитель или педагог задает ребенку повседневные вопросы, соответствующие уровню и возрасту ребенка. Начнем вопрос со слов: "Что бы ты сделал, если бы..." У ребенка есть возможность поразмышлять над завершением этой мысли. Мы можем задавать такие вопросы, как: "Что бы ты сделал, если бы кто-то забрал у тебя игрушку", "если бы тебе дали конфету", "если бы тебя попросили поделиться (сладостями, игрушками)" и т. д.

Как научить ребенка быть самостоятельным?

Дети учатся быть независимыми, свободно экспериментируя и действуя (например, играя на детской площадке, одеваясь или помогая маме готовить простые блюда). Помните, что это навыки не для того, чтобы оставлять вашего ребенка дома одного. Важно, чтобы он приобретал новый опыт и формировал независимость в безопасных и контролируемых условиях. Ребенок также должен знать и соблюдать общепринятые нормы и правила, чтобы не нарушать чужие границы своим стремлением к независимости.

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Помните, что дети отличаются друг от друга. Они развиваются в индивидуальном темпе, имеют разные предпочтения и способности. По этой причине их нельзя сравнивать.

Родители должны внимательно наблюдать за своим малышом, чтобы в нужный момент начать учиться самостоятельности и адаптировать его к его текущим возможностям развития.

Как помочь ребенку развить самостоятельность?

Детство – это время интенсивного обучения и приобретения опыта, полезного во взрослой жизни. В этот период важную роль играет окружение ребенка, которое оказывает большое влияние на формирование его автономии. Итак, как вы можете помочь своему ребенку развить независимость:

Мотивируйте ребенка заниматься повседневными делами, помогать по дому. Однако не забывайте, что для того, чтобы он был успешным и мог собой гордиться, задания должны быть адаптированы к его возрасту и возможностям.

Стимулируйте и поощряйте, но не заставляйте ребенка учиться быть независимым, когда он не готов или не хочет. Принуждение обычно препятствует действию и блокирует процесс обучения. Каждый ребенок имеет естественную потребность в развитии и стремится узнавать новое, например, наблюдая или играя.

Скажите "нет" гиперопеке. Пусть ребенок проявит себя и попробует решить проблему самостоятельно. Посоветуйте и объясните, что не всегда все удается. Хвалите его за усилия, а не за конечный результат.

Не критикуйте и не осуждайте. Помните, что ребенок, который постоянно слышит критику, теряет энтузиазм и волю к самостоятельным действиям.

Позвольте ребенку ошибаться. Он имеет право экспериментировать. От всех несчастных случаев и ошибок его не уберечь. Ваша задача – поддержать его и научить справляться с неудачами.

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Дайте ребенку время найти решение проблемной задачи. Будьте понимающими и терпеливыми. Не торопитесь и не начинайте помогать сразу, как только возникнут трудности. Подождите, пока ребенок сам попросит о помощи.

Будьте открыты для предложений и идей вашего ребенка. Хвалите его за каждое проявление независимости и за поиск решений проблемных ситуаций.

Не злоупотребляйте словом "нет". Как можно чаще говорите "да" (например, когда ребенок посреди зимы хочет надеть летнюю одежду, вместо того, чтобы сказать "нет, холодно", скажите "да, если ты еще наденешь теплый свитер"). Помните, говоря "нет", всегда объясняйте свое решение, аргументируйте.

Предоставьте своему ребенку право принимать решение. Уже двух-трехлетний ребенок может сам решать некоторые вопросы, например, что он хочет съесть на ужин или футболку какого цвета он наденет.

"Когда вы позволяете своему ребенку помогать, вы укрепляете его уверенность и даете ему возможность узнать что-то новое" (Лаура Филипс, клинический нейропсихолог Child Mind Institute).

Установите одну стратегию в семье. Не может быть, что папа решает научить ребенка самостоятельности, а бабушка хочет позаботиться о внуке. Если один из членов семьи позволяет ребенку быть независимым, а другой чрезмерно опекает, это вызовет замешательство и гнев у ребенка.

Помните, что эффективная поддержка достигается за счет:

построения безопасных отношений с ребенком;

укрепления самооценки ребенка, признательности и похвалы;

проявления уважения к усилиям ребенка и умения его слушать;

установления собственных границ и уважения границ ребенка;

разговоров о своих собственных чувствах и ожиданиях (научитесь вести диалог с ребенком).

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Детство – период, когда ребенок приобретает новый опыт и учится поведению и навыкам, необходимым во взрослой жизни. Не ограничивайте его стремление к независимости, вместо этого разумно контролируйте его действия. Чрезмерная зависимость от взрослых мешает ребенку действовать во внешнем мире и, как следствие, подавляет смелость, любознательность и мотивацию добиваться успеха в будущем.

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