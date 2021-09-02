Как подготовить детей к разводу

По 100-балльной шкале стресса разводу эксперты присуждают 70 баллов. Это серьезная травма, которую приходится переживать обеим сторонам. Но в этот водоворот эмоций и событий часто бывают втянуты и дети.

Надежда Терещенко, психотерапевт, кандидат психологических наук, рассказывает, как подготовить ребенка к разводу.

Развод родителей – это очень важный вопрос, причем не из тех, на который можно ответить ребенку один раз и все, чтобы ребенок все понял. Эта тема будет возникать время от времени, и ее нужно пережить, говорить, обсуждать, отвечать на одни и те же вопросы. Несмотря на то, что они больше не супруги, родители по-прежнему остаются папой и мамой. И, таким образом, основной посыл, который должен услышать ребенок, – родители у него остаются, и они его любят несмотря на то, что разъехались и живут отдельно.

Дети очень эгоцентричны – особенно до 7-8 лет, и они начинают искать причины в себе, вплоть до того, что родители разводятся из-за того, что они балуются или плохо учатся в школе. Детям кажется, они должны были помирить родителей. И основная задача хороших родителей – снять эту ответственность с ребенка и объяснить, что это же мы, взрослые, приняли такое решение. Несмотря на него, мы по-прежнему тебя любим, и ты будешь общаться с мамой и с папой.

Ребенок и эмоционально и генетически состоит из двух "половин" – из мамы и папы. И если одна из частей исключается или по отношению к ней всплывает негатив – чаще этим, к сожалению, страдают женщины, из-за обиды – начинают говорить гадости про отца, или запрещают общаться, – то у ребенка возникает вопрос, а как же жить, если одна из его половин такая плохая. Поэтому посыл "мы могли поссориться как мужчина и женщина, но мы тебя любим как мама и папа" обеспечивает ребенку психологическую безопасность. Для него родительские фигуры важнее места проживания.

Детей, к сожалению, часто используют как средство для мести, примирения, выяснения отношений. Фразы "Пойди скажи своему отцу", "Иди проверь, что там делает твоя мама" сигнализируют о том, что ребенок находится между двух огней. Дети, переживающие развод родителей, часто оказываются в тяжелом психоэмоциональном состоянии, могут быть и случаи воровства, депрессии, расстройств пищевого поведения.

Родители тянут детей в две стороны, и тут возникает вопрос: а кто тут взрослый? Было бы неплохо, если бы родители, выясняя свои отношения на уровне "мужчина-женщина", не втягивали туда ребенка, и он имел бы папу и маму в процессе социализации и входа во взрослую жизнь. Для пар, находящихся в разводе, это признак психологической зрелости, когда они обращаются к психологу по поводу распределения родительских обязанностей, неотреагированных в процессе развода эмоций. Но, к сожалению, часто это происходит уже после того, как родители начинают замечать у ребенка нарушения или проблемы, или когда детский психолог отправляет родителей на супружеское консультирование. Ведь процессы, которые происходят у ребенка, связаны с родительскими отношениями.

Семья – это система, в которой все части взаимосвязаны. И важно, чтобы супружеская часть была отделена от родительской. В конфликт между родителями ребенок не втягивается, и родители сообщают ему о своем решении. Очень плохая практика спрашивать у своего ребенка: "Как ты думаешь, сыночек/доченька, может нам развестись с папой или мамой?". Ребенок говорит: "Да, вы уже достали!" или "Нет, ни в коем случае!". Проходит время, и родитель говорит уже взрослому сыну или дочери: "Вот ты же сказал тогда с ним жить, и я себе испортила всю жизнь из-за тебя! А ты теперь хочешь переехать и меня бросить!"

Решение о разводе – чисто взрослое решение, и ответственность за него несут исключительно родители. Да, это будет нести неприятные последствия – например, необходимость общаться с человеком, с которым "не хочу жить, потому что он меня обидел". Но этот человек остается отцом или матерью моего ребенка. Даже в моменты, когда не хочется общаться, важно включить взрослую родительскую часть и отделить ее. Ведь ответственность за ребенка несут оба родителя. Можно рубиться друг с другом сколько угодно, но не вмешивать в это детей.

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