Как подготовить ребенка к школе: хитрости, которые помогут снизить стресс перед 1 сентября

Как подготовить ребенка к школе / © Credits

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Летние каникулы обладают одним замечательным свойством: они позволяют забыть о часах. Завтрак можно съесть в полдень, ужин — когда захочется, а ложиться спать можно значительно позже, чем в учебные месяцы.

А потом вдруг наступает август, в календаре появляется дата первого звонка, и оказывается, что просыпаться в семь утра уже совсем не так легко. Возвращение в школу — это изменение не только расписания, но и привычного ритма жизни. Одни дети радуются встрече с друзьями, а другие могут волноваться из-за нового класса, учителя, учебной нагрузки или даже обычного утра после долгих каникул. Поэтому лучшая подготовка — не покупать всё необходимое в последний день, а постепенно вернуть ребёнку ощущение предсказуемости, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

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Включите режим сна

Это, пожалуй, самый важный момент. Если летом ребенок привык засыпать позже и дольше спать по утрам, не стоит пытаться исправить ситуацию за одну ночь. Детям в возрасте от 5 до 12 лет требуется примерно 9–12 часов сна, а подросткам — 8–10 часов.

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Если график сильно изменился, лучше начать переход за несколько недель до начала учебного года. Например, постепенно сдвигать время отбоя примерно на 15 минут каждые несколько дней. Так организму будет проще адаптироваться, и первое учебное утро не станет шоком.

Устройте репетицию утра

В первый день в школе даже привычные действия «одеться, позавтракать и выйти из дома» могут превратиться в квест. Поэтому за неделю до начала занятий полезно несколько раз прорепетировать весь утренний сценарий. Будильник, подъем, душ, чистка зубов, одевание, завтрак, рюкзак — всё примерно в том порядке, в котором это будет происходить в учебные дни.

Это не значит, что нужно превращать дом в казарму, напротив, небольшая репетиция помогает понять, сколько времени на самом деле требуется на сборы, а ещё она может уменьшить волнение перед первым днём.

Продумайте организацию школьного питания

Школьное расписание может совсем не совпадать с летним. Кто-то обедает ещё до 11 утра, а кто-то — значительно позже. Поэтому стоит заранее узнать расписание питания и соответствующим образом спланировать завтрак и перекусы.

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В домашнем меню перед школой лучше включать продукты, которые помогают дольше сохранять энергию, а именно источники белка и углеводов, фрукты и овощи. И здесь можно привлечь ребенка. Возьмите его с собой в магазин и позвольте выбрать несколько продуктов, которые он хотел бы видеть в своем школьном обеде. Так еда становится не просто ещё одним пунктом родительского контроля, а небольшой частью подготовки, в которой ребёнок участвует самостоятельно.

Не забудьте про воду, если это разрешено школьными правилами, бутылка воды в рюкзаке — простая и полезная привычка.

Выберите вместе школьные принадлежности

Новый пенал, рюкзак, тетради или пара обуви могут казаться взрослым мелочами, но для ребенка они создают ощущение нового старта. Поэтому вместо того, чтобы покупать всё самостоятельно, можно позволить ребенку принять участие в выборе.

Это также отличный способ постепенно переключить разговоры с темы «лето ещё не закончилось» на режим «скоро школа». А ранний шопинг имеет ещё один бонус: меньше шансов в последний момент искать нужную тетрадь или пенал по всему городу.

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Спросите, чего боится ребенок

Даже если ребенок говорит, что с нетерпением ждет начала учебы, у него могут быть скрытые переживания, например, новый учитель, незнакомый класс, друзья, большое здание или прошлогодний конфликт, о котором взрослые уже забыли, а ребенок — нет.

Поэтому перед началом занятий стоит просто поговорить. Можно спросить: «Чего ты больше всего ждешь?» и «Что тебя беспокоит?». Главное — не спешить сразу давать советы или преуменьшать страх словами «да ничего страшного». Иногда ребенку прежде всего нужно, чтобы его просто выслушали.

Поговорите о целях, а не только об оценках

Учебный год — это не только контрольные и оценки. Для младшего ребенка целью может стать поиск нового друга, посещение кружка или освоение чего-то нового. Старшеклассники могут задумываться о спортивных секциях, творческих занятиях, любимых предметах или будущей профессии. Спросите ребенка, чего ему хотелось бы достичь в этом году и в чём ему может понадобиться ваша помощь.

Таким образом, школа перестает быть исключительно системой оценки и превращается в пространство, где ребенок может развиваться, пробовать новое и постепенно находить свои интересы.

Познакомьтесь со школой ещё до первого дня

Если школа проводит день открытых дверей, встречу с классным руководителем или ознакомительную экскурсию, стоит воспользоваться такой возможностью. Для младших детей особенно важно увидеть класс, познакомиться с учителем и понять, где они будут находиться в течение дня. Старшим школьникам может быть полезно заранее пройтись по коридорам, найти нужные кабинеты и сориентироваться в расписании. Чем меньше неизвестного остается на первый день, тем спокойнее может чувствовать себя ребенок.

Постепенно включите «режим обучения»

Каникулы нужны для отдыха. Поэтому превращать последние недели лета в интенсивную подготовку к школе точно не стоит. В то же время после долгого перерыва детям может быть сложнее быстро вернуться к учебному ритму. Именно поэтому полезно постепенно добавлять занятия, которые привлекают внимание, например, чтение книг, легкое повторение материала, творческие задания или интерес к темам, которые ребенку действительно нравятся.

Это может значительно помочь, если в прошлом году какой-то предмет давался с трудом. Главное — не создавать ощущения, что каникулы превратились в продолжение учебного года.

Не забудьте о профилактических визитах

Конец лета — подходящий момент, чтобы проверить, все ли необходимые медицинские осмотры и профилактические процедуры актуальны и выполнены. В зависимости от возраста и потребностей ребенка это могут быть плановый осмотр у врача, проверка зрения и слуха, стоматологический осмотр, вакцинация или медицинский осмотр перед занятиями спортом.

Лучше разобраться с этими вопросами до начала учебы, чем пытаться найти время в разгар насыщенного школьного расписания.

Подготовка к школе — это гораздо больше, чем новый рюкзак и стопка тетрадей. Идеальный учебный год невозможно спланировать заранее, но можно сделать так, чтобы ребенок встретил его отдохнувшим, подготовленным и с ощущением, что ему все по силам.

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