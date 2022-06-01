Как помочь детям пережить переезд и потерю близких: рекомендации психолога Екатерины Гольцберг

Война - испытание для всех. Сейчас дети нуждаются в особой заботе и внимании, а родителям нужны советы, как создать для детей максимально комфортные условия и как говорить с ними о сложных вещах.

В Международный день защиты детей психолог Екатерина Гольцберг дала советы, как помочь детям пережить тяготы войны.

Как за последние три месяца поменялось психологическое состояние детей? Стало ли им легче, адаптировались ли они к реалиям военной жизни?

Нужно понимать одну вещь, дети сейчас сталкиваются не только с войной и переселением в другое место, но и, к сожалению, с тем, что погибают их родители, близкие и родственники. Это новый этап понимания войны, и это очень сложно для детей, очень непонятно, но с этим приходится сталкиваться. Родителям нужно научиться говорить об этом с детьми.

Как говорить с детьми о смерти близких

Важно говорить правду. Дети чувствуют, что происходит, поэтому, когда мы пытаемся утаить от них правду, они чувствуют, что им врут. И это вранье может испортить отношения между детьми и родителями. Поэтому правду говорить нужно. Также важно избегать эвфемизмов, когда мы говорим про смерть. Лучше говорить прямо. Когда вы говорите: "Мы пойдем попрощаться с отцом", - ребенок себе представляет, что увидит отца, подержит за руку, они обнимутся - это вызывает приятные чувства. Когда же ребенок придет и увидит, что отец умер, ему становится непонятно, почему с ним говорили так.

Как помочь детям, потерявшим родных: советы психолога Екатерины Гольцберг

Мы можем сказать, что идем прощаться, но нужно все пояснить. Обязательно нужно сказать ребенку, что отец умер и подробно объяснить, что будет происходить на прощании. Нельзя обманывать ожидания ребенка. Важно говорить честно, но без ужасных подробностей. Мы обязательно должны сказать ребенку, что его отец или брат - герой, мы должны сказать, что происходит в стране. Ребенок должен понимать причинно-следственные связи. Мы воспитываем нацию, и важно не врать детям и в этом тоже. Не стоит называть оккупантов орками, нужно объяснять, что это граждане Российской Федерации, которые напали на нашу страну.

Как переселенцам говорить со своими детьми, которым они еще не сказали правду о войне

Правду можно начинать говорить в любое время. Уже понятно, что война не закончится быстро, и стоит объяснить детям, что происходит. Дети каждый день думают, что проблемы закончатся, и они поедут домой. Дети разочарованы обстоятельствами, разочарованы в родителях, которые не сказали правду. Это может приводить даже к агрессии в сторону родителей. Поэтому вы должны поговорить со своими детьми. Признаться в том, что, возможно, тоже ошиблись и не рассчитывали, что все это будет длиться так долго. Нужно предложить ребенку помощь в налаживании его жизни на новом месте. Предложите ребенку обустроить собственное место, где он будет чувствовать себя уютно и спокойно.

Дети опираются на опыт родителей и будут благодарны за вещи, которые родители делают прямо сейчас. И не имеет значение, что было до того. Мы все можем признаться в своих ошибках нашим детям. Можно посмотреть с детьми мультфильм про войну, но дети больше всего доверяют именно родителям и именно от них хотят услышать правду. Мультфильм - это вспомогательный способ, который может помочь скорее родителям, подсказать, как именно объяснить все ребенку, но говорить все же придется самим.

Закончился учебный год, свободного времени у детей стало больше, хорошо ли это в данных обстоятельствах?

Появившееся у детей свободное время не пойдет на пользу их психологической стабильности. Когда ребенок занят, он требует меньше вмешательства родителей в его жизнь. Сейчас, когда у детей стало больше свободного времени, родителям стоит активнее участвовать в их жизни. Помогать им заполнить свое время. Если есть какие-то способы занять и развлечь ребенка, нужно пользоваться такими возможностями. Стоит посещать любые кружки и секции, если только это безопасно. Безопасность - это сейчас самое главное.

Как адаптироваться детям, которые возвращаются домой в относительно безопасные районы Украины

Дети очень рады возвращению домой. Дома им спокойнее. Дети демонстрируют дома больше спокойствия, уменьшение панических настроений и напряжения. Но определенный период привыкания тоже есть. Ребенок спрашивает себя: "Почему я тут так долго не был", "Кто виноват в этом?". У него появляется определенная злость на тех, кто не дал ему жить своей жизнью, которая была прекрасной. Многие дети стремительно взрослеют в этой ситуации, некоторые, наоборот, демонстрируют регрессию. Но все наши дети точно стали более осознанными и патриотичными.

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