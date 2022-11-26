Как помочь детям управлять стрессом: советы психолога

Из-за войны, по данным Министерства здравоохранения Украины, около 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической поддержке, а более 3 миллионов – клиническом лечении.

Значительная часть этого количества – дети и подростки, которым гораздо сложнее, чем взрослым, управлять стрессом.

Как обезопасить себя в стрессовых ситуациях, мы спросили у психолога, телевизионной ведущей Елены Адамовой.

Елена, скажите пожалуйста, как Вы переживаете эту войну?

Как все, я борюсь в себе с синдромом выжившего. Я с мамой и дочерью уехали в марте из родной Одессы. Мы часто там бываем, я весь обучающий семестр ездила преподавать в свою alma mater "Эмоциональный интеллект" и "Психологию бизнеса" студентам.

Мне тяжело жить вне дома. Несмотря на то, что мы в Кишиневе, где наша ментальность и живут мои давние друзья, это не дом! Очень не хватает хорошей школы дочери с крутыми учителями. Одесского колорита, клиентоориентированного сервиса … и всего! Дом – есть дом. Очень хочу домой, в мир. Грустно и больно наблюдать, сколько людей погибли, потеряли родных, дома, чувство безопасности.

Но мы справимся. Несокрушимые же!

Елена Адамова

А как помогаете своей дочери принимать все эти события?

Покой детей полностью в наших руках – это наша ответственность. Итак, неважно, как тяжело мне, я спокойно ей рассказала, что происходит, каковы перспективы, что нас ждет в разных вариантах. Она живет почти обычной жизнью. Но, конечно, она скучает по своей школе и друзьям, по родному дому…

Какие техники для успокоения можете порекомендовать родителям и их детям?

Моя самая любимая, которую я сама использую, – "Место силы".

Почувствуйте, где в теле "живет" тревога, боль, страх – какие они на ощупь? Представьте, что напротив стоит человек или образ ситуации, вызвавший эти негативные эмоции. И "вытащите" из тела эту эмоцию и отдайте тому человеку, обстоятельству, вызвавшему негатив. Затем вспомните время, момент, место, где вам было максимально легко, приятно, комфортно и радостно. Где пела душа. Почувствуйте, что в теле? Представьте, что вы там. Что в теле? Максимально углубитесь в чувство реального нахождения в месте силы. Разлейте покой по всему телу. Скажите себе: я жив, я у себя есть, я люблю себя, я справлюсь.

Эту и другие замечательные по своему влиянию на эмоциональное состояние техники можно увидеть и легко научиться использовать на сайте "Экосистемы психологической помощи в сфере образования", которые мы записывали совместно с еще одним известным телевизионными ведущим и психологом Дмитрием Карпачевым.

Экосистему психологической помощи в сфере образования реализует Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования и Ассоциация инновационного и цифрового образования, в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, при поддержке Посольства США в Украине Международной гуманитарной организации "Человек в беде", охватывающей всех участников образовательного процесса: педагогов, школьных психологов, руководителей учебных заведений, учащихся, студентов и их родителей/опекунов.

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