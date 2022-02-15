Как помочь ребенку побороть стеснение и замкнутость

В любом классе есть дети, которые очень стеснительны, не уверены в себе, боятся даже слово сказать вслух и потому предпочитают молчать и ничем не выделяться. Таких называют "тихими мышками". Учителя никогда не делают им замечания, потому что эти дети всегда хорошо себя ведут, на уроках не разговаривают и не нарушают дисциплину.

Однако в дальнейшем постоянная пассивность может привести к нехорошим последствиям. Каким именно? И как научить такого ребенка не бояться проявить себя? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Не дай себя использовать!

Если ребенок-интроверт, то, возможно, ему совсем не одиноко и даже комфортно быть всегда одному и он не нуждается в общении с другими детьми. Тогда ничего предпринимать не нужно. Но если ребенок страдает от собственного стеснения, страха общения и замкнутости, то нужно развивать его коммуникативные навыки и работать со специалистами. Иначе в будущем могут возникнуть серьезные проблемы.

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Если ребенок постоянно подавляет в себе эмоции и боится высказать свое мнение, то со временем он привыкнет жить в состоянии подчинения мнению других людей и будет стараться делать так, как принято в его окружении. То есть человек уже в школьном возрасте может потерять собственное "я", а значит, сильно понизить свою самооценку. Такой ребенок не будет конфликтовать, однако не будет и отстаивать свою позицию. Он будет всегда делать так, как ему скажут.

Такие дети уверены в том, что их никто не любит, они всем безразличны, поэтому будут и в дальнейшем избегать социальных контактов. У них вряд ли появятся друзья. А если и найдется человек, который станет поддерживать отношения, то это будет лидер, который может использовать застенчивого ребенка для собственной выгоды.

"Серые мышки" часто любят мечтать, фантазировать, вести дневник собственных наблюдений. Они обычно много читают, сочиняют, но никому не показывают плоды своих творений, а еще проводят массу времени за компьютером.

В классе они испытывают трудности в общении со сверстниками, а еще очень переживают, когда должны отвечать у доски или готовить презентацию. Обычно эти дети так сильно волнуются, что в ответственный момент "входят в ступор" и образуется пробел в памяти, несмотря на то, что они очень хорошо подготовились. В результате – провал выступления, плохая оценка и насмешки одноклассников. Если не помочь таким детям, то в будущем они будут несчастны, поскольку им легче жить, никак не проявляя себя, сторонясь окружающих и в то же время подчиняясь им.

Что делать родителям?

Папы и мамы должны быть очень чуткими и внимательными с таким ребенком, особенно если он хочет что-то им рассказать. Не пропустите ни одного его слова, постарайтесь задавать наводящие вопросы, чтобы получился полноценный диалог. Следите за эмоциями ребенка, даже если он их скрывает. Поддерживайте его в разговоре, поощряйте, удивляйтесь, восхищайтесь – словом, провоцируйте на изъявление собственных эмоций. Не торопите ребенка с ответами, поскольку он должен подумать, настроиться и решиться озвучить свою позицию.

Чтобы ребенок постепенно учился общаться с окружающими, поручайте ему ходить в магазин (а лучше – на рынок) за продуктами. Пусть он чаще проведывает родственников. Попросите его объяснить младшим братьям-сестрам (или детям родственников), как правильно решать задачи или писать сочинение. Попросите позвонить бабушке (дедушке) и узнать о ее здоровье. Играйте дома в игры, которые позволяют проявить себя, например, в фанты. Кому выпал фант – рассказывает отрывок из любого стихотворения, анекдот или какой-нибудь случай из жизни.

Родителям следует объяснять ребенку, что ни в коем случае нельзя идти на поводу у других, если он считает иначе. В решающий момент нужно уметь сказать нет, иначе можно оказаться в плохой компании, даже связанной с криминалом. С ребенком нужно говорить о человеческом достоинстве и решительности, учиться у героев книг и фильмов, которые сумели победить собственный страх и стеснение.

Поручайте ребенку разную работу по дому и больше его хвалите. Говорите о его достоинствах: красивые черты лица, доброта, усидчивость, умение фантазировать и так далее. Старайтесь, чтобы ребенок был одет не хуже других детей, иначе он станет стесняться еще больше. Было бы прекрасно записать его в какой-нибудь кружок, например, вязания, рисования, конструирования, где не нужно постоянно быть на виду, однако все же придется общаться с руководителем и сверстниками, обсуждать проекты, ставить общие задачи, а еще проявлять индивидуальность в своем творчестве.

Как поднять авторитет ребенка в классе?

В школе таким детям можно поручать подготовить небольшие сообщения на тему, которая им очень близка. Ведь если ребенку действительно интересна тема, он может увлечься, забыть о своем стеснении и рассказать потрясающие вещи, которые вычитал в книгах или узнал из интернета. Это может быть сообщение о жизни животных, о странах, о конкретном композиторе или музыкальных стилях, о живописи и так далее. Прекрасно, если у ребенка есть хобби. Тогда можно организовать в классе выставку его рисунков (открыток, плакатов, изделий из конструктора, моделей одежды), словом, нужно дать возможность стеснительному ребенку проявить себя. Тогда он сможет поверить в собственные возможности, приобретет авторитет у одноклассников и повысит свою самооценку. А со временем привыкнет делать сообщения, которые воспринимаются на ура, перестанет бояться отвечать на уроках, его жуткая стеснительность и неуверенность в себе постепенно уйдут.

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