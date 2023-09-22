Как помочь ребенку в обучении – рекомендации специалиста

Каждый ребенок уникален, поэтому требует индивидуального подхода к обучению. Впрочем, есть несколько универсальных советов, которые могут улучшить учебный процесс в дистанционной школе. О них рассказала директор "Атмосферной школы" Татьяна Серебрянская.

Будьте участником обучения

Учебно-воспитательный процесс – это трехстороннее движение, в котором принимают участие дети, школа и родители. Поэтому каждый день интересуйтесь успехами ребенка в учебе.

Татьяна Серебрянская советует объяснять важность хорошего образования в повседневной жизни. К примеру, расскажите ребенку, что чтение поможет прочитать инструкцию к игрушке, а без знания математики не удастся сварить яйцо на завтрак. Отвечайте на вопросы ребенка, а не советуйте ему гуглить ответ самостоятельно. Вовлекайте ребенка в обсуждение пройденного материала и выражение своих мыслей.

Иногда мы наблюдаем отстраненность родителей от процесса обучения ребенка. Родители полностью полагаются на школу, но учебное заведение не может гарантировать 100 процентов воспитательной функции. Поэтому советуем хотя бы раз в день спрашивать у ребенка об его обучении. Интересоваться, какие предметы ему нравятся. Если ребенок не хочет рассказывать о школе, советуем обратиться к педагогам. Возможно, они объяснят ситуацию и помогут решить проблему. С ребенком нужно общаться, он в этом нуждается. Не оставляйте его наедине со своими проблемами.

Конструктивный диалог без чрезмерной критики

Есть ряд причин, почему критика мешает ребенку хорошо учиться. Во-первых, давление и упреки занижают самооценку ученика, что приводит к потере мотивации и отказу сотрудничать с учителем или родителями. Во-вторых, критика может стать причиной психологического стресса. В этом состоянии ребенок боится делать что-то новое, потому что не хочет получить очередную порцию упреков. Когда возникает потребность в критике, она должна быть конструктивной, а не деструктивной. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку, а не желание унизить.

Чрезмерный контроль только вредит. Просто наблюдайте за учебой и помогайте. "Почувствовав дружескую поддержку ребенок откроется", – говорит Татьяна Серебрянская. Ученику нужно подсказывать, а не приказывать, поскольку в обучении должен быть конструктивный диалог. Ребенок должен понимать, что у него есть право на ошибку. Ваша задача – проследить, чтобы он сделал правильные выводы после неудачи. В следующий раз точно получится лучше.

Четкий распорядок дня

Повестка дня – один из ключей к успешности дистанционного учебного процесса. Четкий график помогает ребенку развить навыки самоконтроля и сосредоточенности, не отвлекаться от обучения. Главное, что следует учесть при создании графика – найти баланс между обучением и другими дневными делами: питанием, физической активностью и отдыхом. Правильно построенный распорядок делает ребенка более дисциплинированным и облегчает ему переход от одного дела к другому.

Родители должны понимать, есть ли у ребенка навыки самоконтроля и самоорганизации. Если учащийся умеет планировать свой день и не забывает об учебе – можно немного расслабиться. Но продолжать держать руку на пульсе учебного процесса. К счастью, большинство детей быстро привыкают к самоорганизации.

Татьяна Серебрянская

Поддерживайте инициативу ребенка

Если родители верят в своего ребенка и всячески его поддерживают – процесс развития будет более успешным. Больше разговаривайте с ребенком, расспрашивайте о его целях и планах. Узнайте, что интересует его вне школы и попробуйте интегрировать эти интересы в учебный процесс. К примеру, читайте книги и смотрите фильмы на соответствующую тему.

Дети быстро влюбляются в экранные образы. Успешные истории настоящих людей очень мотивируют их к действию. Поэтому родителям стоит создать подборку фильмов, книг, подкастов, мотивирующих и смотреть их вместе с детьми. Еще один хороший совет: отдайте ребенка на пробные занятия в разные кружки, чтобы он нашел свой настоящий интерес. Неинтересные кружки сразу отпадут, а любопытный останется.

Ни в коем случае не навязывайте ребенку свои предпочтения и свои нереализованные детские мечты: "Ты будешь футболистом, потому что я хотел стать им в детстве".

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