Как понять, что ваш ребенок чувствует себя одиноким: советы психолога

Всемирная организация здравоохранения признала одиночество угрозой здоровью. Она оказывает влияние и на детей, и на взрослых. К примеру, одиночество испытывают 5-15% подростков.

Одиночество влияет на психическое здоровье, поэтому у одиноких людей растут риски тревожности и депрессии.

Как распознать признаки того, что ваш ребенок переживает одиночество и как ему помочь, объясняет психолог благотворительного фонда "Голоса детей" Инна Князева.

Как понять, что ребенку одиноко

Война обострила многие процессы в стране. У детей есть ощущение общей опасности, они испытывают разный спектр эмоций, нестабильность и разлуку с родными. Проживая это, ребенок может остаться один на один со своими ощущениями.

Часто дети переживают одиночество из-за разрыва с друзьями – переехали вы или друзья, и новые связи еще ни с кем не успели наладить.

Всегда нужно учитывать особенности характера и возраста, темперамента ребенка, сравнивать его с ним в определенном временном отрезке.

"Если вы заметили, что ребенок перестал общаться с вами или друзьями, постоянно замкнут и отстранен, хотя раньше таким не был, обратите на это внимание. Может быть, он чувствует одиночество. Это состояние переживается как эмоциональная изолированность, недостаток внимания", – объясняет психолог.

Ребенку важно иметь пространство, в котором он сможет разделить свои ощущения и проблемы. Часто в его младшем возрасте родители это замечают и могут помочь, а в подростковом возрасте немного сложнее.

Подростки могут так поступать из-за особенностей развития. Они будут меньше хотеть общаться с родителями, больше будут переживать что-то в себе. Но если у них есть друзья, больше времени проводят с ними, вы знаете, что они вместе ходят гулять, залипают в переписках – это ОК.

Тогда следует насторожиться, если ребенок постоянно грустный, разочарованный; прекратил заниматься любимым хобби или потеряла интерес к тому, чем восхищался, отказывается от всего, есть самоповреждающее поведение (как способ перенести эмоциональную боль в физическую).

Для удовлетворения потребностей в дружеском общении и близости у сына или дочери должен быть хотя бы один друг: "Не нужно, чтобы ребенок близко дружил со всем классом, но одного друга может быть достаточно".

Почему ребенок может чувствовать себя одиноко

Ощущение одиночества или подобных состояний может случиться, если у ребенка нет ресурса, пережил стресс, поэтому изолируется и чувствует себя одиноко.

Такая адаптация может длиться до полугода, поэтому иногда ребенку просто нужно дать время привыкнуть и найти свое окружение.

Одиночество может свидетельствовать также о неудовлетворенных потребностях – есть что-то, чего ребенку не хватает: принятия, поддержки, объятий, контакта с близкими.

"У всех есть потребность в близости, общении, принадлежности. Важно выяснить, какие сейчас у ребенка нужды, ведь он может быть в семье, ходить ужинать, присутствовать, но чувствовать себя одиноким, – говорит Князева. – Тогда ей не хватает включенности, эмоциональной близости".

Как можно преодолеть/уменьшить одиночество у ребенка

Когда в школе не удается завести друзей, пригодятся внешкольные активности: "Необязательно в школе иметь тесную дружбу. Тогда важно за пределами школы ходить на танцы или другой кружок, чтобы было хобби. Или из садика можно поддерживать дружбу с кем-нибудь".

Если организовывать для ребенка такое пространство, вероятно, он найдет друзей по интересам. Если ребенок никуда не выходит, где найти друзей? Важно задавать вопросы, проговаривать это.

"Сначала родители принимают решение за детей младшего возраста – ходить на танцы, карате, искусство и тому подобное, – рассказывает психолог. – Они приходят, что-то вместе делают, общаются, а потом уже сами тусовку себе организуют. Поощряю родителей отдавать детей на разные творческие мероприятия, группы психологической поддержки – найти что-то, что будет им по душе. Так воспитывается жизнестойкость и адаптивность к разным условиям. Если ребенок вовлечен в активности, скорее всего, он, если и почувствует одиночество, сможет быстро выйти из этого состояния".

Если ребенок постоянно в онлайне и никуда не выходит, то становится изолированным.

Важно ему рассказать, что иногда испытывать одиночество – это нормально. Сейчас война, нет иногда света для возможности поддержать общение онлайн. Но мы можем что-то делать вместе, стоит создавать для ребенка условия, в которых он учился бы преодолевать одиночество:

иметь общие ритуалы, которые будут сохранять вашу связь и будут являться инструментом налаживания общения;

хорошим способом могут быть практики благодарности, через которые выстраиваются доверительные отношения;

общие праздники и традиции тоже имеют значение, ведь это время вместе, подготовка и вовлеченность семьи в приготовление пищи, украшение, обмен подарками, традиции времяпрепровождения в каких-то местах.

Родителям следует выстраивать эмоциональную близость с детьми, например:

спрашивать ребенка: как дела? как настроение?

не сравнивать его с другими, не винить, а подчеркивать сильные стороны;

поддерживать, если что-то не получилось, утешать, спросить, почему не удалось, анализировать ситуацию вместе. Родители могут рассказать свой пример: у меня тоже такое было, но вот сработало это, пробовать моделировать ситуации с детьми, обсуждать, что правильно, а что – нет.

Иногда может происходить подмена понятий. Когда, заботясь о базовых потребностях детей, родители думают, что эмоционально близки с ними. Но это не так.

Эмоциональная близость в семье часто теряется из-за того, что родители и дети устают из-за безумного темпа жизни, рутины, обучения, тревоги.

"Мы забываем и становимся формально присутствующими: пришли с работы, опрокинулись несколькими фразами, поели – и в телефоны все по своим уголкам", – добавляет Инна Князева. И говорит, если бы каждый из родителей хотя бы 10 минут качественного времени уделял ребенку для поддержки близости, эмоциональной связи, это уже было бы положительным влиянием на состояние сына или дочери.

Ведь если ребенок будет знать, что может обратиться за эмоциональной близостью к родителям, то он не будет одиноким.

Если условия позволяют, можно завести домашнее животное. Есть исследования о том, что люди, имеющие домашних животных, на 50% меньше болеют сердечными заболеваниями и не чувствуют одиночества: "Собака или кот, или другое животное всегда будет другом и поводом для знакомства с другими детьми".

Чтобы профилактировать чувство одиночества у ребенка, родителям следует позаботиться и о своем состоянии.

Из-за рутинных обязанностей трудно останутся всегда эмоционально включенными.

Важно искать баланс между работой и отдыхом, и иметь хотя бы немного времени для себя – сходить на массаж, побыть наедине с собой. "Только в восстановленном ресурсе можно быть эмоционально близки со своим ребенком", – добавляет Князева.

Она советует не делать сверхусилий, лишь бы проявить ребенку эмоциональную близость, и давать себе время для восстановления: "Не нужно приходить с работы и в усталости пытаться общаться через силу. Порой нужно честно объяснить об усталости и предложить просто вместе полежать и отдохнуть".

Однако, если родители испытывают нехватку ресурса, следует обратиться за помощью к специалисту. Также часто, объясняет психолог, одиночество присоединяется к тревоге и другим состояниям, которые трудно различить неспециалисту.

Тогда не надо бояться обратиться за помощью к специалистам: "Иногда речь идет не только об одиночестве, но и о определенных объединенных ощущениях, депрессивных состояниях. Так что если есть несколько тревожных признаков, например, симптомы депрессии, расстройства пищевого поведения, плохой сон и продолжающиеся определенный период времени – следует обращаться за помощью".

Читайте также: