Как понять, что вы — ребенок нарциссических родителей / © Associated Press

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Детство не заканчивается в тот момент, когда мы становимся взрослыми. Опыт взаимоотношений с родителями может годами влиять на самооценку, ощущение собственной идентичности и то, как мы строим близкие отношения, об этом рассказало издание Psychology Today.

Родители с выраженными нарциссическими чертами могут быть сосредоточены на себе, нуждаться в постоянном внимании и восхищении, испытывать недостаток эмпатии и использовать чувство вины, страх или стыд для контроля над ребенком. К этому же можно отнести манипуляции и газлайтинг, из-за которых ребенок начинает сомневаться в собственном восприятии событий.

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Во взрослом возрасте это может проявляться постоянными сомнениями в себе, низкой самооценкой, ощущением, что с вами что-то не так, и чрезмерной зависимостью от чужого одобрения. Человеку может быть сложно отказывать другим, устанавливать границы или спокойно переносить критику. Внутри как будто продолжает звучать строгий голос, который постоянно требует быть лучше. Однако этот сценарий не обязательно остается с человеком навсегда.

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Сохраняйте дистанцию

Во взрослом возрасте появляется возможность самостоятельно определять, какой уровень общения с родителями является безопасным и комфортным. Это может означать более четкие границы в общении, меньшую частоту контактов или больше личного пространства.

Важно также возвращать в свою жизнь то, что дарит ощущение спокойствия и радости. Дистанция — не обязательно наказание или прекращение общения. Иногда это способ защитить собственные эмоциональные ресурсы.

Позвольте себе погрустить

Одним из сложных этапов может стать осознание того, какой поддержки не хватало в детстве. Сравнение с другими семьями иногда особенно остро напоминает об этом дефиците.

Не стоит пытаться сразу избавиться от таких чувств. Грусть, злость или разочарование могут быть естественной реакцией на потерю того, в чём человек нуждался, но не получил. Главное — постепенно отделять ответственность ребенка от поведения взрослых. То, как с вами обращались родители, не определяет вашу ценность.

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Развивайте сострадание к себе

Следующий шаг — научиться относиться к себе с той же добротой, которую мы без труда проявляем по отношению к близкому человеку. Самосострадание можно описать с помощью трёх основных шагов:

замечать и признавать свои эмоции

понимать, что сложные переживания являются частью человеческого опыта

относиться к себе с заботой, а не с осуждением

Это своеобразное «перевоспитание себя»: вместо постоянной критики постепенно формировать внутренний голос, который поддерживает, успокаивает и позволяет ошибаться.

Видеть закономерности

Чтобы изменить старые сценарии, важно сначала их заметить. Анализ собственного детского опыта может помочь понять, какие модели поведения повторяются уже во взрослой жизни. Фиксация собственных переживаний может помочь лучше понять события и связанные с ними эмоции.

Записывать мысли не означает бесконечно возвращаться в прошлое. Речь идет о том, чтобы увидеть связь между прошлым опытом и сегодняшними реакциями.

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Стройте свою жизнь

Когда человек лучше понимает влияние детского опыта, следующим шагом становится не жизнь в прошлом, а создание нового сценария. Это может означать более здоровые личные границы, более внимательное отношение к собственным чувствам и выбор отношений, в которых присутствуют взаимная забота и уважение. Постепенно можно сформировать свой круг поддержки — людей, с которыми безопасно быть собой.

А если последствия детского опыта остаются слишком болезненными или мешают повседневной жизни, стоит обратиться к психотерапевту. Профессиональная поддержка может помочь разобраться с прошлым и выработать новые способы взаимодействия с собой и окружающими.

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