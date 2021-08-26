Как понять, готов ли психологически ребенок к школе

Как понять, готов ли психологически ребенок к школе

Странно слышать от ребенка, что он уже не маленький, появился интерес к учебе, важной становится игра в школу, с удовольствием примеряет форму, составляет портфель.

Почти все дети до шести лет знают цифры, буквы, пытаются читать, решают задачи, даже рассказывают стихи на иностранном языке. Занимаются в спортивных секциях, потому что физическая подготовка очень важна.

А готов ли ребенок психологически к школе?

Психологи выделяют следующие компоненты психологической готовности: мотивационная, физиологическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная.

Произвольность поведения - важнейший показатель готовности к обучению. Особое внимание уделяется установлению взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, способности выслушать, запомнить, не перебивать, выполнять поставленные задачи последовательно.

Наличие учебной мотивации проявляется в понимании необходимости обучения, интереса к знаниям. А также владением простыми операциями обобщением, умением делать выводы, анализировать, сравнивать, концентрировать внимание на важных моментах, развитии фонематического слуха.

Общая осведомленность - это ориентировка в пространстве, короткие рассказы о себе, родителях, своем городе, времени года, растениях, птицах, зверях. Умение оценивать свою работу, прислушиваться к советам.

Рассмотрите фотографии, вспомните свои школьные годы, интересные истории. Вспомните первый звонок, как попали в школу, знакомство с учителем, имя первой учительницы.

Расскажите о друзьях. По возможности можно показать школу, в которой учились вы сами, но обязательно проведите экскурсию в школу, в которой будет учиться ребенок, познакомьтесь с учительницей, зайдите в класс. Не проходите мимо туалета, обязательно зайдите туда, расскажите ребенку, что не надо стесняться, как себя вести.

Позвольте ребенку сформировать собственное положительное отношение.

Гордись тем, что ребенок уже взрослый, самостоятельный. Напишите свои правила вместе: "Я ученик". Пусть ребенок нарисует картинки. Научится доводить все дела до конца, это способствует организованности.

Старайтесь придерживаться распорядка дня, ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Приучайте наводить порядок на письменном столе, собирать самостоятельно портфель, проверять одежду и обувь. Прививайте бережное отношение к вещам, книгам.

Учите не бояться отстаивать свое мнение, но не ссориться, не проявлять агрессии.

Как всегда, игры приходят на помощь.

Игра "Биг ассоциации"

По очереди называем слова или словосочетания, которые имеют отношение к школе.

Игра "Интервью"

Как вас зовут? Спросить о родителях, адрес. Почему интересно учиться? Где находится школа? Как зовут учителя?

"Рисуем себя". Предлагайте нарисовать себя маленьким и школьником. Какие заметил различия, что нравится и что - нет.

Обратите внимание: если нарисована фигура пропорциональная, на голове есть волосы, а на лице нарисованы нос, рот, глаза, ноги, руки на них по 5 пальцев, - это хороший показатель. Радуйтесь прогрессу, надо поздравлять ребенка, отмечать успехи.

Акцент на том, что достижения очень важны именно для него.

Для гиперактивных детей, предлагайте упражнение:

"Помощник на день". Ребенок принимает участие во всех домашних делах вместе со взрослыми. Не забывайте выражать благодарность, хвалить.

"Комплименты". Называйте черты характера.

"Гимнастика мозга" разработана психологом Полом Деннисоном. Комплекс состоит из простых упражнений, но они помогут в обучении, в общении. Результаты заметите сразу. Развивается мышление, интеллектуальные и творческие способности. Включайте два-три упражнения в обычную утреннюю гимнастику.

Несколько упражнений, пример:

"Перекрестные шаги, прыжки"

Правый локоть касается левого колена, а потом наоборот, левый локоть — правого колена, одновременно большие зоны обоих полушарий мозга активизируются.

"Лежачие восьмерки"

Представьте восьмерку и начертите ее в воздухе правой, затем левой рукой и двумя руками одновременно.

"Кнопки мозга"

Правая рука на пупке, левая - под правой ключицей, там есть небольшая ямка, массируем или гладим это место. Повторяем, руки меняем.

"Колпак, который думает"

Руками держите уши. большой палец находится с тыльной стороны уха, а четыре пальца впереди. Мягко массируйте сверху вниз, повторите 3-4 раза. Короткое упражнение поможет повысить умственные, физические способности, концентрацию внимания, сосредоточения.

Новая украинская школа - это: "ученики — родители — учителя — школа". Работайте вместе. Избегайте негативных отзывов о школе, современной системе образования и т.д.

Путь развития вашего ребенка индивидуален, будьте рядом, помогайте.

Успехов Вам!

Читайте также: мастерить с ребенком фантастических животных с бумажных стаканчиков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку