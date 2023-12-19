Как правильно хвалить детей во время войны и тотального стресса: советы психолога

Похвала – отличный способ отметить успех ребенка и мотивировать его к новым свершениям. В то же время, психологи утверждают: если высказываться неправильно – похвала может вызвать у ребенка зависимость и стресс.

Как хвалить ребенка, чтобы избежать стрессовых ситуаций в непростое военное время, рассказала педагог, психолог и директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

Совет китайского мудреца

Похвала в обучении столь же важна, как важно топливо для движения автомобиля. Но если залить в авто горючее плохого качества – далеко он не заедет. Так же и с похвалой: она может быть полезной или вредной. Известная итальянская педагог Мария Монтессори писала: если похвалу использовать в качестве награды за работу – это сформирует у ребенка зависимость. Более важным для нее будет не результат работы, а реакция родителей. Таким образом, у детей сформируется зависимость от мнения других людей.

"Намного раньше мнение об опасной стороне похвалы выразил китайский философ Лао-цзы, который сказал: если человек измеряет свой успех мерой чужих похвал — его тревога будет бесконечной, — говорит Татьяна Серебрянская. — Именно поэтому родителям нужно учиться хвалить ребенка так, чтобы обошлось без стрессов, которых и так хватает в непростое военное время. Для этого достаточно запомнить несколько простых правил".

Правило первое: всегда конкретизируйте похвалу

Если хотите похвалить ребенка, не используйте фразы типа: "Ты молодец!", "Великолепная работа", "Вау, круто!"... Американский психоаналитик Стивен Гросс назвал подобные комплименты — "пустыми фразами". Пытайтесь фокусировать внимание на том, что в особенности отлично удалось выполнить ребенку. Будьте более конкретными.

"Уместны будут такие фразы: "Этот нарисованный автомобиль, как настоящий", "На этот раз тебе особенно хорошо удалось соло", – советует Татьяна Серебрянская. – Если же результат неудовлетворительный, можно просто подбодрить ребенка: "Ты хорошо поработал над этим проектом". "Ты на правильном пути, у тебя все получится". Дети хорошо отличают где фальшь, а где искренность – поэтому никогда не лгите ради мотивации".

Правило второе: не обесценивайте достижения ребенка

Иногда родители хотят похвалить ребенка, но делают это так коряво, что одобрительные слова превращаются в упрек. Например, "Молодец, что сам оделся, но ты мог сделать это гораздо быстрее". "Достаточно поставить точку перед но, чтобы ребенок не чувствовал себя виноватым, – говорит Татьяна Серебрянская. – Вот еще один вариант похвалы с отрицательной окраской: "Ты выполнил домашнее задание, потому что я трижды об этом тебя попросила". Ту же фразу можно сказать с положительным акцентом: “У тебя есть сила воли. Ты выполнил домашнее задание".

Правило третье: оценивайте поступки ребенка, а не его самого

Психологи провели увлекательный опыт. После выполнения задания первой группе детей сказали, что они очень умны, а вторую похвалили за усилия. На следующем этапе дети из первой группы не решались рисковать, поэтому выбирали только те задачи, которые могли решить. Участники второй группы пытались решить все задачи, какими бы сложными они ни были. После завершения эксперимента дети из первой группы почувствовали разочарование, а дети из второй гордились собой, хотя и не смогли выполнить самые трудные задачи. "О чем говорит этот эксперимент? Когда мы хвалим ребенка за интеллект — "Ты такой умный!", "Ты гений!" — это заставляет его думать, что эта черта постоянна и она ничего не может сделать, чтобы ее прокачать, — рассказывает Татьяна Серебрянская: — Трудные задачи пугают перехваленных детей, поэтому они всячески пытаются их избегать, опасаясь, что плохой результат нанесет ущерб их репутации.

Правило четвертое: не сравнивайте своего ребенка с другими

Каждый ребенок имеет уникальные особенности, поэтому нет смысла сравнивать его с другими детьми. Фраза "У тебя хороший рисунок, но Коля нарисовал лучше" – плохая похвала, которая отрицательно скажется на эмоциональном состоянии ребенка. "Сравнение с другими ухудшает взаимоотношения между родителями и ребенком. По сути, ребенок растет в отрицательной среде, где занижают его самооценку, – утверждает Татьяна Серебрянская. – Возможно, во время общения с другими родителями вы невольно будете сравнивать своего ребенка с другими учениками, но эти сравнения не должны вылиться в слова. Лучше сосредоточьтесь на том, что хорошо получается именно у вашего ребенка. Не советую сравнивать ребенка с другими и в случае, если он отлично учится.

Татьяна Серебрянская

Правило пятое: не завышайте планку

Ваша похвала не должна задавать слишком высокие стандарты, иначе учащийся будет бояться им соответствовать. Например, когда вы говорите ребенку, что он "фантастически быстро справился с задачей" – сегодня это вызовет у ребенка эйфорию, а завтра заставит пережить стресс, поскольку он хочет всегда соответствовать вашим высоким стандартам. "Важно сбалансировать похвалу, не превращать ее в постоянный поток положительных слов, – советует Татьяна Серебрянская. – Не перехваливайте ребенка с помощью слов, которые начинаются на "самый": лучший, самый быстрый, самый умный… Похвала должна быть скромной, правдивой и сосредоточенной. Заключение, которое должны сделать родители: осторожнее подбирайте слова, но ни в коем случае не прекращайте хвалить ребенка".

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