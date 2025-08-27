ТСН в социальных сетях

Дата публикации
86
2 мин

Как предотвратить развитие аллергии: объясняет врач

Аллергия — одна из самых распространенных проблем современного мира. И хотя полностью избежать риска невозможно, правильная профилактика помогает значительно уменьшить вероятность развития аллергии у детей и взрослых.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Как предотвратить развитие аллергии: объясняет врач

Как предотвратить развитие аллергии: объясняет врач / © Credits

Педиатр Виктория Хоменко специально для Eurolab.clinic поделилась советами, как правильно действовать будущим мамам, родителям младенцев и семьям, где есть дети из группы риска.

Аллергия начинается еще до рождения

Врач отмечает, что профилактику следует начинать еще во время беременности. Питание будущей мамы должно быть разнообразным, сбалансированным и не слишком ограничительным. Отказ от большого количества продуктов «на всякий случай» не уменьшает риск аллергии у ребенка, а может даже навредить.

Особенно важно избегать табачного дыма и чрезмерного употребления обработанных продуктов с химическими примесями.

Грудное вскармливание и введение прикорма

Первые месяцы жизни — критический период для формирования иммунной системы.

  • Грудное молоко — лучший способ укрепить защитные механизмы организма. Если нет противопоказаний, врачи советуют кормить грудью хотя бы до 6 месяцев.

  • Введение аллергенных продуктов. Откладывать знакомство малыша с потенциальными аллергенами (яйца, рыба, орехи, молочные продукты, глютен) не стоит. Наоборот, постепенное введение этих продуктов между 6 и 12 месяцами уменьшает риск аллергии в будущем.

«Стерильное» детство — не всегда полезно

Родители часто пытаются максимально защитить ребенка от микробов. Но врач Хоменко отмечает: чрезмерная стерильность не помогает.

  • Контакт с природными аллергенами (животные, пыльца, пыль) нужен в умеренных дозах.

  • Важно, чтобы ребенок посещал детский сад или другие коллективы, где формируются естественные защитные реакции организма.

  • Не стоит без надобности назначать антибиотики, они уничтожают полезную микрофлору, которая формирует иммунитет.

Вакцинация как защита

Еще один важный компонент профилактики — плановые прививки. Вакцинация помогает избежать тяжелых инфекций, которые могут запускать или осложнять аллергические заболевания.

Когда обращаться к аллергологу

Если у ребенка или взрослого появляются:

  • высыпания,

  • длительный насморк или кашель без инфекционных причин,

  • реакции на пищу или укусы насекомых,

- своевременная диагностика позволяет определить раздражитель и подобрать стратегию лечения, что поможет избежать перехода аллергии в хроническую форму.

Предотвратить аллергию полностью невозможно, но современная медицина дает инструменты для снижения рисков. Правильное питание матери во время беременности, грудное вскармливание, раннее введение прикорма, избегание излишней стерильности, вакцинация и здоровый контакт с окружающим миром помогают сформировать устойчивый иммунитет у ребенка.

А главное, при первых подозрениях на аллергию важно не заниматься самолечением, а консультироваться с врачом.

86
