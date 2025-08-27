Как предотвратить развитие аллергии: объясняет врач / © Credits

Педиатр Виктория Хоменко специально для Eurolab.clinic поделилась советами, как правильно действовать будущим мамам, родителям младенцев и семьям, где есть дети из группы риска.

Аллергия начинается еще до рождения

Врач отмечает, что профилактику следует начинать еще во время беременности. Питание будущей мамы должно быть разнообразным, сбалансированным и не слишком ограничительным. Отказ от большого количества продуктов «на всякий случай» не уменьшает риск аллергии у ребенка, а может даже навредить.

Особенно важно избегать табачного дыма и чрезмерного употребления обработанных продуктов с химическими примесями.

Грудное вскармливание и введение прикорма

Первые месяцы жизни — критический период для формирования иммунной системы.

Грудное молоко — лучший способ укрепить защитные механизмы организма. Если нет противопоказаний, врачи советуют кормить грудью хотя бы до 6 месяцев.

Введение аллергенных продуктов. Откладывать знакомство малыша с потенциальными аллергенами (яйца, рыба, орехи, молочные продукты, глютен) не стоит. Наоборот, постепенное введение этих продуктов между 6 и 12 месяцами уменьшает риск аллергии в будущем.

«Стерильное» детство — не всегда полезно

Родители часто пытаются максимально защитить ребенка от микробов. Но врач Хоменко отмечает: чрезмерная стерильность не помогает.

Контакт с природными аллергенами (животные, пыльца, пыль) нужен в умеренных дозах.

Важно, чтобы ребенок посещал детский сад или другие коллективы, где формируются естественные защитные реакции организма.

Не стоит без надобности назначать антибиотики, они уничтожают полезную микрофлору, которая формирует иммунитет.

Вакцинация как защита

Еще один важный компонент профилактики — плановые прививки. Вакцинация помогает избежать тяжелых инфекций, которые могут запускать или осложнять аллергические заболевания.

Когда обращаться к аллергологу

Если у ребенка или взрослого появляются:

высыпания,

длительный насморк или кашель без инфекционных причин,

реакции на пищу или укусы насекомых,

- своевременная диагностика позволяет определить раздражитель и подобрать стратегию лечения, что поможет избежать перехода аллергии в хроническую форму.

Предотвратить аллергию полностью невозможно, но современная медицина дает инструменты для снижения рисков. Правильное питание матери во время беременности, грудное вскармливание, раннее введение прикорма, избегание излишней стерильности, вакцинация и здоровый контакт с окружающим миром помогают сформировать устойчивый иммунитет у ребенка.

А главное, при первых подозрениях на аллергию важно не заниматься самолечением, а консультироваться с врачом.