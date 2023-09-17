Как ребенку справиться с посттравматическим состоянием: советы психолога Светланы Ройз

Психолог Светлана Ройз рассказала, как взрослые могут помочь ребенку улучшить психологическое состояние во время войны и справиться с посттравматическим расстройством.

Посттравматический синдром имеет очень глубокие и отрицательные последствия. Ребенок может изменить отношение к себе и своей личности, это может повлиять на отношения, отношение к телесности. Посттравматический рост – это несколько иное. Человек, переживающий посттравматический рост, возвращается к себе сильнее, мудрее, начинает больше ценить жизнь. Сейчас есть признаки, что после посттравматического расстройства мы переходим к росту. Это положительный момент, говорящий о подлинном росте, а не воображаемом, который на самом деле является избеганием и не несет в себе никакого позитива.

Чтобы ребенок чувствовал себя сильнее, ему нужна помощь. Ребенок может восстановиться и расти, если рядом с ним есть среда роста, которую должны создать мы, взрослые.

Как понять, что ребенок уже начал рост и что это не мысленный процесс

Родители сначала должны заботиться о себе, чтобы им хватило силы на поддержку детей. Когда вы чувствуете, что вам не хватает сил, попытайтесь опереться на внешнюю опору. Это может быть как физическая опора, например, кресло, так и психологическая опора – наша вера в победу и в наше будущее.

Когда вы читаете страшные и болезненные истории детей на войне, вы сочувствуете и переносите ситуацию на своего ребенка, но вы должны себе сказать, глядя на своего ребенка: "Да, я сочувствую, но у моего ребенка своя судьба". Вера в свою судьбу и судьбу Украины, это помогает нам устоять.

Почему мы откатываемся в регресс

Для человека естественно мысленно возвращаться во времена, когда нам было безопасно, для взрослых это их детство или подростковый возраст. Мы сейчас это постоянно делаем. Дети, когда даже оказываются в безопасности, начинают играть в игры, в которые играли до войны, сюсюкать, говорить, как маленькие. Они могут начать бояться темноты или быть без родителей. Это нормально, и родителям нужно терпеливо пережить этот период.

Что такое травмирование

Травмирование – это когда произошло событие, из которого мы так и не вышли. Мы уже находимся в безопасности, но продолжаем переживать событие, которое с нами произошло. То же происходит с нашими детьми, и мы должны помочь им перейти из 24 февраля в настоящий день.

Почему телесность сейчас очень важна

Наше тело существует здесь и сейчас, и именно ему мы должны уделять внимание. Когда мы заботимся о нашем теле, мы возвращаем себя из травматического прошлого в безопасное настоящее. Поэтому телесный контакт очень важен. Очень важно обнимать ребенка и говорить ему "я с тобой". Но, если есть возможность, все же надо, поддерживая связь, стараться дать ребенку личное пространство: отправить его в летний лагерь, найти возможность класть его в отдельную кровать.

Очень важно дать ребенку понять, что одна из главных задач родителей - сделать так, чтобы ребенок мог быть самостоятельным, смог жить без родителей. Ребенок должен тренировать "мышцы силы", а не "мышцы страха".

Опыт травмы и опыт стресса

Опыт разные люди переживают по-разному. Опыт травмы и опыт стресса – это разные опыты. Если человек что-то сделал для себя или пытался себе помочь – он переживает опыт стресса, а не травмы. И мы должны помочь ребенку, чтобы его опыт не был опытом травмы. Для этого нужно что-то сделать вместе. Если ребенку страшно идти по темному коридору, вы можете предложить ему включенные фонарик, разбрызгивать условный "спрей от монстров" — это поможет ему не обрести травму, ведь он не будет пассивным, он будет что-то делать, помогать себе преодолеть препятствия и страх, а значит, растить "мышцы силы".

Секрет согласных

Если психолог хочет укрепить стойкость человека: он в разговоре делает акцент на согласных. Если же нужно достучаться до эмоциональной сферы, помочь раскрыться – на гласных. Этот прием можете использовать в разговорах с детьми, он очень действенен.

Как преодолеть чувство беспомощности

Любое сложное дело следует разбивать на маленькие отрезки. Война делает нас неудачниками, и нам нужно преодолевать чувство беспомощности. Если ребенок говорит, что не может встать с кровати, предложите ему сначала выдвинуть ногу из-под одеяла. Потом – откинуть одеяло и так далее. Это требует терпения от родителей.

Как вести себя с боящимся ребенком

Для начала нужно убедиться, что ребенок в безопасности. Затем – поддержать его. Если ребенку страшно, не надо ему говорить, что для страха нет повода. Вы должны дать сигнал, что бояться – это нормально. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким в своем страхе.

Мы обнимаем ребенка, касаемся его. Если ребенок в сильном стрессе, касаться нужно только закрытых участков тела, ибо, если мы коснемся кожи в этот момент, это может вызвать еще большее напряжение.

Далее нужно затронуть тему эмоций. Мы должны задавать вопросы, чтобы не ошибиться в его чувствах: "Ты испытываешь злобу, страх, опасность?"

Только после этого можно вместе искать выход из этого эмоционального состояния. Предлагать "спрей от монстров", фонарик и т.д.

Пример родителей

Очень важно показывать ребенку, как мы преодолеваем свое бессилие, свой страх. Собственный пример очень важен для ребенка. Также необходимо напоминать ребенку о его собственном опыте преодоления препятствий. Вспомните, как ребенок когда-то справился со сложной задачей, какой опыт преодоления препятствий у него уже есть. Опыт победы придает стойкость и силу.

Невербальные сигналы

Представление детей о себе формируется в оценке их действий взрослыми. Особое значение имеет в этом невербальная коммуникация. Для ребенка очень важно, как вы на него смотрите, что ребенок видит в маминых глазах. Поэтому вы должны смотреть на него с любовью, нежностью и верой в них.

Ребенку мало слов, если мы говорим: "не бойся", а сами дрожим — это не сработает. Ребенок реагирует на невербальные сигналы. Поэтому очень важно сначала овладеть собой.

Как разговаривать с ребенком о войне

Но и разговаривать с ребенком тоже нужно. Он узнает о происходящем от взрослых. Он будет знать о войне то, что вы ей рассказали.

Избегать темы вины – не очень хороший вариант. Если вы будете обманывать ребенка, он перестанет доверять либо вам, либо своим ощущениям. Избегание – это очень плохая вещь, которую потом во взрослом возрасте приходится прорабатывать с психологами.

Лучше разговаривать с ребенком очень короткими фразами, которые не дадут разыграться детскому воображению. Если говорить об умершем человеке, который "заснул", ребенок может начать бояться спать, или летать на самолете, потому что на небе куча умерших, о которых говорили, что они "улетели на небеса".

Вещи нужно называть своими именами: мы сражаемся с Россией, сражаемся уже 8 лет сейчас происходит обострение. Тема смерти, конечно, требует особой щепетильности. Не нужно смотреть новости с ребенком. Лучше спросить у него, что он знает, о происходящем. И каждый разговор следует завершать действием. Надо выяснять, что именно вы делаете для приближения победы, что может сделать ребенок: нарисовать открытку, спеть патриотическую песню, отправить свои карманные деньги волонтерам.

Как отвечать на вопрос "когда закончится война"

Как бы ни было сложно, надо говорить правду и в этом случае. Надо говорить, что мы надеемся на то, что она закончится скоро, но мы должны жить сейчас, мы должны привыкнуть к войне. Мы делаем все для победы, но мы не откладываем жизнь на потом. Нельзя запрещать детям радоваться, смеяться. Мы должны выбирать жизнь ради своих детей. Слушать пение птиц между сиренами необходимо, потому что это все выбор в пользу жизни.

Очень полезно обсуждать, что мы сделаем, когда услышим о победе. Спросите ребенка об этом.

Будьте на связи

Говорите с детьми, с которыми вы сейчас не вместе. Отправляйте видео, голосовые сообщения. Поддерживайте связь очень важно.

Как ты чувствуешь, что я люблю тебя

Спросите близких об этом. Ибо это всегда субъективно и важно понимать, что именно близкие понимают как проявление вашей любви. Очень важно чувствовать себя семьей. Очень важно дарить любовь и чувствовать ее.

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