Нет детей которые не любят сказки, это источник мудрости, удивительный связь фантастических и реальных событий, волшебный мир природы.

Воспитательница детского сада с 25-летним стажем Татьяна Ильяшенко рассказала, как с помощью сказки научить ребенка читать.

Опыт работы со сказками по методике Г. Альтшуллера, позволяет мне рассказать родителям, как с помощью сказки, развивать эмоциональную чувствительность, самосознание, креативные способности детей, знакомить с окружающим миром, учить фантазировать, находить и решать различные противоречия. Учить читать.

Познакомлю с интересными методами на примере одной сказки. По такой схеме работайте с различными видами сказок, не заметите как быстро ваши дети начнут читать, составлять новые сказки, легко переводить текст, быстро учить стихи.

Конечно сначала читаем или рассказываем сказку, обязательно по возрасту, на каждой странице рассматриваем картинки, обсуждаем что нравится, а что нет, возможно ребенок боится какого-то героя, на все детали обращаем внимание. Рисуем картинки, учимся составлять схемы.

Чем отличаются схемы от картинок? Схема рисуется очень просто, с помощью геометрических фигур.

Научить ребенка рисовать схему или составить мнемотаблицю из готовых картинок очень просто, это поможет быстро вспомнить сказку или стихотворение и запомнить.

Работаем со знакомой сказке "Колобок"

Почему обучение с помощью сказки нравится детям? Потому что они находятся в ярком мире игры и фантазии.

чтение

Вспомним зверей названия которых начинаются на звуки: В, Л, С, найдите слова. Слово колобок, произносим медленно, хлопайте в ладоши, когда услышите громкий звук. Напишите и почитайте склады с громким звуком В, используйте готовые карточки, кубики с буквами и слогами. Выберите сказки где есть повторы: песни, стихи, предложения. Читайте медленно, но выделяйте голосом всех героев, водите указкой, ребенок учится быть внимательным. Повторяйте вместе песню Колобка. Пропустите какое-то слово, или перепутайте зверей, сначала волк встретил колобка, затем лисичку и др. Наблюдайте, что скажет ребенок? Думаю, будет интересно. Одну сказку можно читать много раз, если это нравится ребенку.

Математика

Сколько всего зверей встретил колобок? А сколько колобков? А если бы колобков было 2,4,6,8,10? Решаем задачи. Выкладываем зверей с помощью геометрических фигур.

Напишите цепочку слов, сначала прочитайте вы, потом вместе с ребенком.

Что лишнее?

Колобок, мука, вода, печь, колбаса.

Волк, лиса, заяц, кошка.

Лес, медведь, лиса, рыба.

Знакомство с окружающим миром

Куда покатился колобок? Что такое лес, какие деревья там растут, какие звери живут в лесу? Почему Колобок попал в беду? Вышел из дома без разрешения, не предупредил родителей. А вы без разрешения пойдете из дома? А если так уж случится, заблудились, что делать, можно ли доверять незнакомцам? Вспомните свой адрес.

Характеристика героев

Колобок какой? (Веселый, хвастливый, желтый, круглый)

Лисичка какая?

Чем отличаются слова: лес — лис.

Составляем новую сказку

Придумать нового героя, который защитил колобка. Варианты спасения: в колобка выросли крылья, он поднялся в воздух и вернулся домой; все звери собрались вместе и лисы стало стыдно; колобка спас большая птица. На кого из героев в этой сказке ты хотел бы быть похожим? Чтобы было, если бы бабушка и дедушка жили у моря?

Используйте метод ассоциаций:

Медведь — берлогу, мед.

Метод аналогий:

Колобок круглый, как мячик.

Превращение человека в какой — объект: другого человека, животное, растение.

Ты кто? Я колобок.

С чего тебя изготовили? Из муки.

Почему ты убежал?

Что ты будешь делать в лесу? Ребенок ищет ответы.

театр

Подберите игрушки в сказку, покажите представление.

раскраски

Предложите раскраски, наблюдайте за цветами используемых малыш. Напишите знакомые слова, почитайте вместе песню колобка.

Придумайте счастливый конец сказки, новых персонажей, ребенок фантазирует. Запишите новую сказку, их можно будет несколько, все зависит от настроения ребенка. Во время такой работы развиваются очень важные качества: умение слушать, память, воображение, чувство юмора.

Задача родителей подбирать сказки по возрасту, информацию дети усваивают через яркие образы, это возможность изменить поведение ребенка, без прямого нравственного назидания.

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